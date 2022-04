Die neusten Meldungen der Presseschau:

» Deutschlandfunk Nova über Ukraine-Krieg: Probleme queerer Menschen auf der Flucht

Über vier Millionen Menschen aus der Ukraine sind aktuell auf der Flucht. Für einige ist das besonders schwer: Menschen aus der LGBTQ+-Community.

» Augsburger Allgemeine: Bischof Meier will sich Anliegen von "OutInChurch" zu eigen machen

Am Montag hatten kirchliche Mitarbeitende die Bistumsleitung zu einem "Kulturwandel" aufgefordert und sich solidarisch mit queeren Kolleginnen und Kollegen erklärt.

» Belltower.News: Die drohende LGBTQ-Diktatur der großen Maus

Disney ist für die meisten ein Familien-Unterhaltungskonzern. Für andere besteht Disney aus einer Ansammlung pädophiler Satanist:innen mit dem Ziel, die Kinder der Welt zur Homosexualität und Transgeschlechtlichkeit zu verführen. Zumindest behaupten dies die Alt-Right bis hin zu QAnon, sowohl in den USA als auch in Deutschland.

» nd über transfeindliche Kritik der "Emma" an Sven Lehmann: Queer- und nicht Hetero-Beauftragter

Im Magazin "Emma" wird der Queer-Beauftragte der Bundesregierung, Sven Lehmann, dazu aufgefordert, sich auch um die Belange heterosexueller Jugendlicher zu kümmern. Sibel Schick erkennt darin transfeindliche Propaganda.

» amerika21: Kontroverse Debatte um neues Familiengesetz auf Kuba

Bisherige Bestimmungen sollen durch einen "zeitgemäßen, inklusiven und respektvollen Rahmen" abgelöst werden. Evangelikale Gruppen mobilisieren dagegen. Ergebnis der Abstimmung scheint offen

» Schwetzinger Zeitung: Demo für mehr Akzeptanz – Dorfpride kommt nach Ladenburg

Nach ihrem erfolgreichen Debut in Mühlhausen und der zweiten Auflage im vergangenen Jahr in Oftersheim, findet die Dorfpride dieses Jahr am Samstag, 9. Juli, in Ladenburg statt.

» Merkur München: Christopher Street Day feiert nach zwei Jahren Pause sein Comeback – mit vielen Neuerungen

Nach zwei Jahren Tristesse wird München wieder bunt: Der Christopher Street Day (CSD) kehrt zurück. Aber nicht wie gewohnt. Er wird länger, weiter und bunter.

12. April 2022

» Tagesspiegel-Interview: "House of Queers" in Reinickendorf eröffnet

Kiez-Treff und Beratungsstelle: Das "House of Queers" ist ein Anlaufpunkt für LGBTIs in Reinickendorf. Mit-Organisator Andreas Otto im Gespräch.

» Deutschlandfunk Kultur über Alice Schwarzers Buch "Transsexualitat": Auf dem Rücken einer Minderheit wird Stimmung gemacht

In ihrem neuen Buch positioniert sich Alice Schwarzer mit ihren Co-Autorinnen zur Transsexualität, doch darin fehlen viele Fakten und damit bleibt auch Aufklärung aus. Dafür gibt das Buch einen Einblick ins Denken der streitbaren Feministin.

» watson: Nein, Mickey Mouse ist nicht pädophil ...

aber die Maus steht im Mittelpunkt eines hässlichen Kulturkriegs.

» der Freitag: Queere Ukrainer*innen – Keine Flucht mit "m" im Pass

Seit 1991 ist Homosexualität in der Ukraine legal, Pride-Events liefen zuletzt ohne Zwischenfälle dann kam die Armee von Putin. In den von Russland besetzten Gebieten gelten schon die homophoben Gesetze aus Moskau

» Tages-Anzeiger über Facebook-Posts gegen Ehe für alle: Aargauer SVP-Lokalpolitiker wegen Rassismus verurteilt

Das Gericht hat den 40-jährigen Mann zu einer bedingten Geldstrafe verurteilt. Die Strafanzeige war von einer SP-Nationalrätin eingereicht worden.

» ZDF: Sprachhilfe gegen Diskriminierung im Fußball

Manchmal sagt man Dinge, die andere ungewollt vor den Kopf stoßen. Eine Online-Plattform will sprachliche Diskriminierungen im Fußball abbauen.

» NDR über Modemacher Matthias Maus: Statements für den schwulen Mann

Der Modemacher Matthias Maus hat sich mit seinen Outfits für homosexuelle Männer einen Namen als Provokateur gemacht. Doch was vor zehn Jahren noch als schwierig und untragbar empfunden wurde, ist heute normal und im Mainstream gelandet. Gerade bereitet der Designer in Berlin eine Modenschau für den Sommer vor.

11. April 2022

» W&V: "Black Brown Queer Podcast" wird Spotify Exclusive

"BBQ Der Black Brown Queere Podcast" von Zuher Jazmati und Dominik Djialeu ist ab sofort als Exclusive-Podcast auf der Audio-Streaming-Plattform Spotify verfügbar. Zunächst einmal sind zwölf Episode

» derStandard.at über das neue Buch von Alice Schwarzer: Viele Stimmen, aber nur eine Botschaft

Die Journalistinnen Alice Schwarzer und Chantal Louis werden mit ihrem Sammelband "Transsexualität" keine konstruktive Debatte über das Thema auslösen, sondern Fronten verhärten

» taz über LGBTIQ+ im Ukraine-Krieg: Queerness unter Bomben

Was bedeutet der Krieg in der Ukraine für Personen, die dort der LGBTIQ+ Bewegung angehören?

» euronews: Dragqueens und Jungfrauen – Spaniens LGBTQ+-Szene mischt Karwoche auf

Die Karwoche mit ihren prunkvollen Prozessionen ist in Andalusien ein Highlight des Jahres. Die Queer-Szene spielt dabei seit jeher eine wichtige Rolle – aber nur solange sie ihre sexuelle Orientierung nicht auslebt.

10. April 2022

» taz: Der schwule Putin

Zu quasi-diplomatischen Verwicklungen kann es kommen, wenn man ein Plakat mit dem russischen Präsidenten in eindeutigen Posen produziert.