Ausgewählter Artikel:

Die neusten Meldungen der Presseschau:

14. April 2022

» Tagesspiegel über queere Menschen in Afghanistan: Gefangen in der Hölle

Das Leben für queere Menschen in Afghanistan war nie einfach. Seit der Machtübernahme durch die Taliban ist es unerträglich – und nicht alle können fliehen.

» evangelisch.de-Blog Kreuz & Queer: Der Engel erscheint nur in eckigen Klammern

Nicht nur in diesen unruhigen Zeiten des Krieges und des Erstarkens autokratischer Haltungen in vielen Ländern – im Leben queerer Menschen gibt es Momente, da ist man auf sich allein gestellt. Gedanken in der Karwoche.

» Deutschlandfunk Kultur über "Don't say gay"-Gesetz: Kulturkampf in Floridas Klassenzimmern

In Florida dürfen Lehrer wegen des "Don't say gay"-Gesetzes an Grundschulen nicht über sexuelle Orientierung oder Geschlechtsidentität sprechen. Die politische Polarisierung erreicht die Klassenzimmer. Kritiker wollen dagegen klagen.

13. April 2022