Die neusten Meldungen der Presseschau:

15. April 2022

» Harper's Bazaar: Sapiosexualität im Selbsttest – Intelligenz wichtiger als Aussehen?

Die Dating-Saison hat begonnen! Ihnen ist Intelligenz wichtiger als Aussehen? Dann könnten Sie sapiosexuell sein!

» Westfalenpost über Wittgenstein: Sexuelle Vielfalt und Identität auf dem Land

Sexuelle Vielfalt: Wie lebt es sich als Bi-, Trans- oder Homosexueller in Wittgenstein? Wir haben bei der Beratungsstelle andersROOM nachgefragt.

» vorwärts: Nancy Faeser gegen die große Angst vor der Regenbogenflagge

Es ist schon bemerkenswert, wie sehr sich Konservative und Rechtsextreme seit Amtsantritt an Bundesinnenministerin Nancy Faeser abarbeiten. Der neueste Aufreger: Ihr Erlass, dass vor Bundesgebäuden künftig, zu bestimmten Anlässen, auch die Regenbogenflagge wehen darf.

» 20 Minuten: Diese Lingerie ist speziell für trans Menschen entwickelt

Die Marke Effeuillantine möchte Unterwäsche für trans Frauen rund den Globus herstellen. Das französische Label ist nicht das einzige, das Lingerie genderinklusiver machen will.

» Deutschlandfunk Kultur interviewt Gianni Jovanovic: Plädoyer für eine bunte Gesellschaft

Gianni Jovanovic ist in Hessen in eine Roma-Familie geboren. Er wurde mit 14 verheiratet und outete sich später als schwul. Mit 43 Jahren blickt er zurück. Vor allem will er weg vom Begriff der "Minderheit" und von dem, was der bei Menschen anrichtet.

» zentralplus: Junge GLP will Regenbogenmonat

Die Junge GLP hat sich mit einem Schreiben an die Stadt Luzern gewandt. Sie ruft die Stadt auf, sich offiziell zum Pride-Monat im Juni zu bekennen. Mit der Regenbogenflagge soll sie ein Zeichen für den Diskriminierungsschutz setzen.

» GamePro über Pokémon: Wie der Liebesball aus Gen 2 zur queeren Superwaffe wurde

Eigentlich sollte der Liebesball es einfacher machen, Pokémon des anderen Geschlechts zu fangen, hatte aber die komplett entgegengesetzte Wirkung.

14. April 2022

» Sumikai: Tokyo Rainbow Pride soll wieder als Live-Event zurückkehren

Dieses Jahr soll die Tokyo Rainbow Pride in der japanischen Hauptstadt Tokyo endlich wieder live und natürlich in Farbe stattfinden.

» Tagesspiegel über queere Menschen in Afghanistan: Gefangen in der Hölle

Das Leben für queere Menschen in Afghanistan war nie einfach. Seit der Machtübernahme durch die Taliban ist es unerträglich – und nicht alle können fliehen.

» evangelisch.de-Blog Kreuz & Queer: Der Engel erscheint nur in eckigen Klammern

Nicht nur in diesen unruhigen Zeiten des Krieges und des Erstarkens autokratischer Haltungen in vielen Ländern – im Leben queerer Menschen gibt es Momente, da ist man auf sich allein gestellt. Gedanken in der Karwoche.

» Deutschlandfunk Kultur über "Don't say gay"-Gesetz: Kulturkampf in Floridas Klassenzimmern

In Florida dürfen Lehrer wegen des "Don't say gay"-Gesetzes an Grundschulen nicht über sexuelle Orientierung oder Geschlechtsidentität sprechen. Die politische Polarisierung erreicht die Klassenzimmer. Kritiker wollen dagegen klagen.

13. April 2022