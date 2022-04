Ausgewählter Artikel:

» (16.04.2022) DWDL.de interviewt schwulen Schauspieler Tom Keune: "Unsere Gesellschaft ist schon weiter als viele Drehbücher"

Mit ActOut sorgten 185 queere Schauspieler*innen für Aufsehen. Tom Keune war einer von ihnen – und spielt jetzt in der ARD-Serie All you need eine der neuen Hauptfiguren. Aus einem Gespräch zur Rolle wurde das persönliche Bekenntnis eines Familienvaters, der sich nicht weiter durchmogeln wollte – eine Nahaufnahme.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

16. April 2022

» FR: SPD "verrät" Trans-Community: Terfs diskutieren Transsexuellengesetz – Giffey bleibt stumm

Das Transsexuellengesetz soll laut Ampel-Koalition gestrichen werden, dennoch diskutiert SPDqueer Berlin-Neukölln das TSG mit Terfs. Julia Monro im FR-Interview. S.a.: Streit um Trans-Rechte in der SPDqueer (11.04.2022)

» Die Rheinpfalz: Gedanken zu Ostern – Regenbogen als Zeichen Gottes

Der Regenbogen und Ostern nähren Hoffnungen auf ein Ende des Krieges, auf wirkungsvolle Maßnahmen gegen die Klimakrise, auf ein Zusammenleben in Kirche und Gesellschaft in Vielfalt für Menschen aller Geschlechter und sexuellen Identität.

» RND über #liebegewinnt: Segnungen homosexueller Paare im Mai – Essener Dom dieses Jahr nicht dabei

Im vergangenen Jahr sorgte die Aktion unter dem Hashtag #liebegewinnt für Aufsehen: Katholische Pfarrer segneten in zahlreichen Kirchen Deutschlands homosexuelle Paare. Und das entgegen der Vorgaben des Vatikans, die der Papst 2021 auch noch einmal erneuerte. Mittlerweile gibt es seit Anfang dieses Jahres die Initiative #OutInChurch, die sich für die Rechte von LGBTIQ+ in der katholischen Kirche einsetzt und unter anderem fordert, dass auch die Segnung von LGBTIQ+-Paaren zur Normalität wird.

» NRZ: Düsseldorfs schrillster Karnevalsverein wird 2x11 Jahre alt

Düsseldorfs schwul-lesbische Karnevalsgesellschaft Regenbogen mischt seit April 2000 den Düsseldorfer Karneval auf.

» nd: Gangbang als sexuelle Befreiung

Paulita Pappel produziert Pornos, ist Darstellerin und Sexarbeiterin. Durch Pornografie eignet sie sich ihre Sexualität in einer patriarchalen Gesellschaft wieder an. Mit ihrer Arbeit möchte sie zur Kommunikation über Sexualität anregen.

15. April 2022

» Die Presse: Die vorsichtige Rückkehr des Alexander Wang

Monatelang war es ruhig um den In-Designer der 2010er-Jahre, gegen den zuletzt Missbrauchsvorwürfe erhoben wurden. Nun versucht Wang ein Comeback. S.a.: Missbrauchsvorwürfe gegen schwulen Modeschöpfer Alexander Wang (04.01.2021)

» Harper's Bazaar: Sapiosexualität im Selbsttest – Intelligenz wichtiger als Aussehen?

Die Dating-Saison hat begonnen! Ihnen ist Intelligenz wichtiger als Aussehen? Dann könnten Sie sapiosexuell sein!

» Westfalenpost über Wittgenstein: Sexuelle Vielfalt und Identität auf dem Land

Sexuelle Vielfalt: Wie lebt es sich als Bi-, Trans- oder Homosexueller in Wittgenstein? Wir haben bei der Beratungsstelle andersROOM nachgefragt.

» vorwärts: Nancy Faeser gegen die große Angst vor der Regenbogenflagge

Es ist schon bemerkenswert, wie sehr sich Konservative und Rechtsextreme seit Amtsantritt an Bundesinnenministerin Nancy Faeser abarbeiten. Der neueste Aufreger: Ihr Erlass, dass vor Bundesgebäuden künftig, zu bestimmten Anlässen, auch die Regenbogenflagge wehen darf.

» 20 Minuten: Diese Lingerie ist speziell für trans Menschen entwickelt

Die Marke Effeuillantine möchte Unterwäsche für trans Frauen rund den Globus herstellen. Das französische Label ist nicht das einzige, das Lingerie genderinklusiver machen will.

» Deutschlandfunk Kultur interviewt Gianni Jovanovic: Plädoyer für eine bunte Gesellschaft

Gianni Jovanovic ist in Hessen in eine Roma-Familie geboren. Er wurde mit 14 verheiratet und outete sich später als schwul. Mit 43 Jahren blickt er zurück. Vor allem will er weg vom Begriff der "Minderheit" und von dem, was der bei Menschen anrichtet.

» zentralplus: Junge GLP will Regenbogenmonat

Die Junge GLP hat sich mit einem Schreiben an die Stadt Luzern gewandt. Sie ruft die Stadt auf, sich offiziell zum Pride-Monat im Juni zu bekennen. Mit der Regenbogenflagge soll sie ein Zeichen für den Diskriminierungsschutz setzen.

» GamePro über Pokémon: Wie der Liebesball aus Gen 2 zur queeren Superwaffe wurde

Eigentlich sollte der Liebesball es einfacher machen, Pokémon des anderen Geschlechts zu fangen, hatte aber die komplett entgegengesetzte Wirkung.

14. April 2022

» Sumikai: Tokyo Rainbow Pride soll wieder als Live-Event zurückkehren

Dieses Jahr soll die Tokyo Rainbow Pride in der japanischen Hauptstadt Tokyo endlich wieder live und natürlich in Farbe stattfinden.

» Tagesspiegel über queere Menschen in Afghanistan: Gefangen in der Hölle

Das Leben für queere Menschen in Afghanistan war nie einfach. Seit der Machtübernahme durch die Taliban ist es unerträglich – und nicht alle können fliehen.

» evangelisch.de-Blog Kreuz & Queer: Der Engel erscheint nur in eckigen Klammern

Nicht nur in diesen unruhigen Zeiten des Krieges und des Erstarkens autokratischer Haltungen in vielen Ländern – im Leben queerer Menschen gibt es Momente, da ist man auf sich allein gestellt. Gedanken in der Karwoche.

» Deutschlandfunk Kultur über "Don't say gay"-Gesetz: Kulturkampf in Floridas Klassenzimmern

In Florida dürfen Lehrer wegen des "Don't say gay"-Gesetzes an Grundschulen nicht über sexuelle Orientierung oder Geschlechtsidentität sprechen. Die politische Polarisierung erreicht die Klassenzimmer. Kritiker wollen dagegen klagen.

13. April 2022