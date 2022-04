Ausgewählter Artikel:

» (19.04.2022) Welt über Paragraf 175: "Zentrale Aufgabe, uns diesem Unrecht zu stellen"

Nur noch bis Juli können schwule und bisexuelle Männer für Unrecht entschädigt werden, das sie durch die damalige Kriminalisierung von Homosexualität erlitten haben. Weil bislang nur wenige Verfolgte einen Antrag gestellt haben, will die Koalition die Frist verlängern.

19. April 2022

» radioeins-Clubportrait: SchwuZ

Im Nachtleben sind schon zehn Jahre eine halbe Ewigkeit. Was sind dann 45 Jahre? So lange gibt es das SchwuZ mittlerweile. Es ist wohl der Club, auf den sich die so feierwütige wie diverse Queer-Community Berlins am ehesten einigen kann. Nicht nur die bisher vier Standorte stehen dafür, dass sich das SchwuZ immer wieder gewandelt und neu erfunden hat.

» Heute.at: "Mein Mann verließ mich für einen anderen Mann"

Eine Therapeutin aus Oberösterreich spricht mit ihren Klientinnen darüber, was sie selbst erlebt hat: Ihr Mann ist homosexuell.

» Heute.at: Teamchef packt aus – "Kenne keine schwulen Fußballer"

Homosexualität im Sport ein Thema, das immer wieder für Aufregung sorgt. Nun gibt auch Schweiz-Teamchef Murat Yakin Einblicke.

18. April 2022

» Kölner Stadt-Anzeiger: Für mehr sexuelle Vielfalt – Hürther hofft auf mehr Toleranz in der Kirche

Thomas Spinrath spricht sich für mehr Toleranz und Offenheit mit queeren Menschen in der Kirche aus. Er selbst hat sich im Rahmen der Initiative "Out in Church" als queer geoutet.

» taz über fehlendes Wissen über HIV und AIDS: Am eigenen Bild gescheitert

Der 40. Jahrestag der Krankheit AIDS ist an unserem Autor vorbeigegangen. Und als er sich damit beschäftigt, begegnet er seinen eigenen Vorurteilen.

» Express über lesbischen Podcast Busenfreundin: "War einzigartig" – Kölner Host hat traurige Nachricht – LGBTQI+-Community unter Schock

"Trifft mich jetzt unvorbereitet" – so oder so ähnlich fallen aktuell die Reaktionen unter einem Post von "Busenfreundin – der Podcast" aus. Ricarda Hoffmann hatte am Freitag eine schlechte Nachricht für die Fans.

17. April 2022

» t-online interviewt queere Aktivistin: Von Belarus über Kiew nach Berlin – "Lehrer hielten mich für pervers"

Vom KGB verfolgt, dann vom Krieg vertrieben: Im Interview mit t-online berichtet die queere, belarussische Künstlerin Gleb Kovalski von der Unterdrückung in ihrer Heimat und beschreibt die Unwirklichkeit des Berliner Exils.

» Domradio: Bätzing weist Bischofskritik am Reformprozess zurück

Der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Georg Bätzing, hat Kritik am Reformprozess Synodaler Weg zurückgewiesen. Die Vorwürfe einer Gruppe konservativer Bischöfe aus aller Welt in einem Offenen Brief lösten "Befremden" aus.

» Nordkurier: Landrat Sack erhält Regenbogenflagge – gemeinsames Hissen angekündigt

Der Landkreis Vorpommern-Greifswald will am 16. Mai ein Zeichen für die Gleichstellung setzen.

» NDR über Corny Littmann: Der ungekrönte König vom Hamburger Kiez

Theatermacher, Fußballpräsident und Politiker. Corny Littmann hat von St. Pauli aus in Hamburg und darüber hinaus Akzente gesetzt. Im November wird er 70 Jahre alt.

16. April 2022

» FR: SPD "verrät" Trans-Community: Terfs diskutieren Transsexuellengesetz – Giffey bleibt stumm

Das Transsexuellengesetz soll laut Ampel-Koalition gestrichen werden, dennoch diskutiert SPDqueer Berlin-Neukölln das TSG mit Terfs. Julia Monro im FR-Interview. S.a.: Streit um Trans-Rechte in der SPDqueer (11.04.2022)

» Die Rheinpfalz: Gedanken zu Ostern – Regenbogen als Zeichen Gottes

Der Regenbogen und Ostern nähren Hoffnungen auf ein Ende des Krieges, auf wirkungsvolle Maßnahmen gegen die Klimakrise, auf ein Zusammenleben in Kirche und Gesellschaft in Vielfalt für Menschen aller Geschlechter und sexuellen Identität.

» DWDL.de interviewt schwulen Schauspieler Tom Keune: "Unsere Gesellschaft ist schon weiter als viele Drehbücher"

Mit ActOut sorgten 185 queere Schauspieler*innen für Aufsehen. Tom Keune war einer von ihnen – und spielt jetzt in der ARD-Serie All you need eine der neuen Hauptfiguren. Aus einem Gespräch zur Rolle wurde das persönliche Bekenntnis eines Familienvaters, der sich nicht weiter durchmogeln wollte – eine Nahaufnahme.

» RND über #liebegewinnt: Segnungen homosexueller Paare im Mai – Essener Dom dieses Jahr nicht dabei

Im vergangenen Jahr sorgte die Aktion unter dem Hashtag #liebegewinnt für Aufsehen: Katholische Pfarrer segneten in zahlreichen Kirchen Deutschlands homosexuelle Paare. Und das entgegen der Vorgaben des Vatikans, die der Papst 2021 auch noch einmal erneuerte. Mittlerweile gibt es seit Anfang dieses Jahres die Initiative #OutInChurch, die sich für die Rechte von LGBTIQ+ in der katholischen Kirche einsetzt und unter anderem fordert, dass auch die Segnung von LGBTIQ+-Paaren zur Normalität wird.

» NRZ: Düsseldorfs schrillster Karnevalsverein wird 2x11 Jahre alt

Düsseldorfs schwul-lesbische Karnevalsgesellschaft Regenbogen mischt seit April 2000 den Düsseldorfer Karneval auf.

» nd: Gangbang als sexuelle Befreiung

Paulita Pappel produziert Pornos, ist Darstellerin und Sexarbeiterin. Durch Pornografie eignet sie sich ihre Sexualität in einer patriarchalen Gesellschaft wieder an. Mit ihrer Arbeit möchte sie zur Kommunikation über Sexualität anregen.

15. April 2022

» Die Presse: Die vorsichtige Rückkehr des Alexander Wang

Monatelang war es ruhig um den In-Designer der 2010er-Jahre, gegen den zuletzt Missbrauchsvorwürfe erhoben wurden. Nun versucht Wang ein Comeback. S.a.: Missbrauchsvorwürfe gegen schwulen Modeschöpfer Alexander Wang (04.01.2021)

» Harper's Bazaar: Sapiosexualität im Selbsttest – Intelligenz wichtiger als Aussehen?

Die Dating-Saison hat begonnen! Ihnen ist Intelligenz wichtiger als Aussehen? Dann könnten Sie sapiosexuell sein!

» Westfalenpost über Wittgenstein: Sexuelle Vielfalt und Identität auf dem Land

Sexuelle Vielfalt: Wie lebt es sich als Bi-, Trans- oder Homosexueller in Wittgenstein? Wir haben bei der Beratungsstelle andersROOM nachgefragt.