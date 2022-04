Ausgewählter Artikel:

» (20.04.2022) FAZ interviewt Fran Lebowitz: "Mich hat zwar niemand danach gefragt, ich sage Ihnen aber trotzdem mal meine Meinung"

Fran Lebowitz kennt in New York einfach jeder. Und seitdem Martin Scorsese ihr eine Serie widmete, kennt nun auch die ganze Welt die schärfste amerikanische Gesellschaftskritikerin. Mit uns redet sie über ihre Jobs, über Warhol, über die Welt und über alles andere auch.

20. April 2022

» stern über Jonathan Bailey: Wie der schwule "Bridgerton"-Star andere in der Branche inspiriert

Jonathan Bailey spielt in der zweiten Staffel "Bridgerton" die männliche Hauptrolle. Der Brite lebt offen homosexuell - und wurde allein dadurch zum Vorbild in der Branche.

» Amnesty International über LGBTI-Aktivist aus der Ukraine: Besonders in Gefahr |

Andriy Maymulakhin engagiert sich seit 26 Jahren für die Rechte von Lesben, Schwulen, Bisexuellen, Trans- und Intergeschlechtlichen (LGBTI+) in der Ukraine. Der Aktivist fürchtet seit Kriegsbeginn vermehrt um die Sicherheit der Community.

» evangelisch.de: Sodom und Gomorrha queer gelesen

Die voreingenommene Interpretation der biblischen Geschichte von Sodom und Gomorrha wird bis heute genutzt, um queere Menschen weltweit zu verleumden und zu verdammen. Dabei geht es in der Geschichte um etwas ganz anderes.

» Die Presse: Kleines Glossar zur sexuellen Vielfalt

Flinta, Gender Euphorie, genderfluid: Das kleine ABC, um bei Sexualität und sexueller Orientierung mitreden zu können.

» blue News: St. Galler Kantonsrat will Konversionstherapien verbietenSt. Galler Kantonsrat will Konversionstherapien verbieten

Der St. Galler Kantonsrat hat am Mittwoch ein Verbot von Konversionstherapien beschlossen. Damit sind Therapien gemeint, welche die sexuelle Orientierung durch Interventionen beeinflussen wollen.

» WDR 2: Michael Michalsky über Selbstbewusstsein und Inspiration

Seit Beginn seiner Karriere steht Michalsky als einer der Ersten für Diversität und positioniert sich offen queer. Nach seinem Studium arbeitet er im London Lighthouse-Hospiz für AIDS-Kranke und positioniert sich auch in seiner Mode gesellschaftskritisch. 2014 kehrt er der Berliner Fashion Week erstmals den Rücken und spendet den gesamten Etat an "Ärzte ohne Grenzen" für die Ebola-Hilfe. Selbstbewusst, polarisierend und laut: Michael Michalsky

» Aargauer Zeitung: Kein Ansturm für gleichgeschlechtliche Hochzeiten im Bezirk Brugg

Deutlich sagte die Schweiz im vergangenen September Ja zur "Ehe für alle". Beim regionalen Zivilstandsamt Brugg ist der Ansturm für gleichgeschlechtliche Hochzeiten bisher ausgeblieben. Trotzdem ist ein Termin bereits ausgebucht.

» ZDF: Queer mit afghanischen Wurzeln

Die afghanischen Transfrauen in Deutschland erzählen von Herausforderung und Erfahrungen

» FAZ über CSD Frankfurt: Zum Jubiläum viel Begleitprogramm

Ausstellung, Stadtführung, Showbühne und großer Umzug: Das 30. Jubiläum des Christopher Street Day in Frankfurt soll am 16. Juli groß gefeiert werden.

19. April 2022

» der zaunfink: Gleiche Rechte – ist das alles?

"Der CSD ist eine Demonstration für gleiche Rechte" – das werden wir in der CSD-Saison wieder überall hören oder lesen. Auch wenn das unbestreitbar richtig ist, schadet es nicht, den Blick zu weiten.

» watson: Homosexuell und Polizist – Der Alltag von queeren Menschen bei der Polizei

Wolfgang Appenzeller kommt gleich zur Sache: Gay German Cop nennt er sich auf seinem Instagram-Kanal, wo er fast 12.000 Follower hat. Der Polizist aus Bayern nimmt seine Fans mit in seinen Alltag, präsentiert Regenbogen-Accessoires im Büro und thematisiert die Frage, wie es ist, ein homosexueller Polizist zu sein.

» schwäbische: Aus "pädagogischen" Gründen – Jugendzentrum hängt Regenbogenflagge wieder ab

Es ist nicht das erste Mal, dass die Flagge in Friedrichshafen für Gesprächsstoff sorgt. In Tettnang schmückt sie hingegen die Eingangstür des Jugendhauses.

» takt: Erste queere Bibliothek in Erfurt eröffnet – Bücher und Medien, die empowern

Wer queer ist, ist nicht selten dazu gezwungen, eine Informationsexpert:in zu werden. Auf der Suche nach Repräsentanz der eigenen Lebensrealität sind Medien ein wertvoller Schatz.

» radioeins-Clubportrait: SchwuZ

Im Nachtleben sind schon zehn Jahre eine halbe Ewigkeit. Was sind dann 45 Jahre? So lange gibt es das SchwuZ mittlerweile. Es ist wohl der Club, auf den sich die so feierwütige wie diverse Queer-Community Berlins am ehesten einigen kann. Nicht nur die bisher vier Standorte stehen dafür, dass sich das SchwuZ immer wieder gewandelt und neu erfunden hat.

» Heute.at: "Mein Mann verließ mich für einen anderen Mann"

Eine Therapeutin aus Oberösterreich spricht mit ihren Klientinnen darüber, was sie selbst erlebt hat: Ihr Mann ist homosexuell.

» Heute.at: Teamchef packt aus – "Kenne keine schwulen Fußballer"

Homosexualität im Sport ein Thema, das immer wieder für Aufregung sorgt. Nun gibt auch Schweiz-Teamchef Murat Yakin Einblicke.

» Welt über Paragraf 175: "Zentrale Aufgabe, uns diesem Unrecht zu stellen"

Nur noch bis Juli können schwule und bisexuelle Männer für Unrecht entschädigt werden, das sie durch die damalige Kriminalisierung von Homosexualität erlitten haben. Weil bislang nur wenige Verfolgte einen Antrag gestellt haben, will die Koalition die Frist verlängern.

18. April 2022

» Kölner Stadt-Anzeiger: Für mehr sexuelle Vielfalt – Hürther hofft auf mehr Toleranz in der Kirche

Thomas Spinrath spricht sich für mehr Toleranz und Offenheit mit queeren Menschen in der Kirche aus. Er selbst hat sich im Rahmen der Initiative "Out in Church" als queer geoutet.

» taz über fehlendes Wissen über HIV und AIDS: Am eigenen Bild gescheitert

Der 40. Jahrestag der Krankheit AIDS ist an unserem Autor vorbeigegangen. Und als er sich damit beschäftigt, begegnet er seinen eigenen Vorurteilen.