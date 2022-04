Ausgewählter Artikel:

» (24.04.2022) Frankfurter Neue Presse: Wegen Homosexualität einst von der CWS geflogen – Usinger Peter Bermbach legt Autobiografie vor

Als Sohn einer Kaufmannsfamilie wuchs Peter Bermbach in Usingen auf – bis er wegen Homosexualität von der Christian-Wirth-Schule flog. Nun hat der heute 90-Jährige seine Spurensuche in der Vergangenheit mit einer Autobiografie beendet.

24. April 2022

» FR über Maggie Nelson: "Freiheit" in Kunst, Sex, Drogen und Klimawandel

Kühn und angreifbar: Die US-amerikanische Essayistin Maggie Nelson veröffentlicht vier Essays unter dem Titel: "On Freedom: Four Songs of Care and Constraint".

» Stimberg Zeitung: Ab 13:45 Uhr live – Schwule und Lesben demonstrieren in Oer-Erkenschwick

Bei einem Videodreh im Oer-Erkenschwicker Stadtpark wurden Schwule, Lesben und zwei Dragqueens angepöbelt und mit Steinen beworfen. Jetzt demonstrieren sie in der Stadt. Wir berichten live.

» ORF über Wien: Stadt plant queeres Jugendzentrum

In Wien soll Österreichs erstes queeres Jugendzentrum errichtet werden. Eine Bedarfsanalyse wurde bereits gemacht. Im Sommer ist die Ausschreibung geplant. In Betrieb gehen soll das Jugendzentrum laut Stadt dann 2023 oder 2024.

» sensor: Queer im Zentrum – Wie "warm" ist und wird Wiesbaden?

Die Landeshauptstadt wird spürbar wärmer. Der Verein Warmes Wiesbaden prägt und stärkt vielfältig das LSBT*IQ-Leben. Auch ein festes Zuhause für die Community rückt in greifbare Nähe. Ein Rundgang zu Orten und Akteuren.

» nd über #LinkeMeToo: Gegen das Patriarchat in der Partei

Nach dem Beschluss des Bundesvorstandes der Linken zum Umgang mit sexualisierten Übergriffen in der Partei diskutieren die Genoss*innen über Fehler und Defizite. Es gibt aber auch viele Vorschläge, was man besser machen kann

23. April 2022

» WDR5 interviewt Sven Lehmann: Über die Akzeptanz von Vielfalt

Unsere Gesellschaft ist vielfältig und bunt. Wie wichtig sind diese Werte in Zeiten von Krisen und existentieller Bedrohung? Darüber spricht Sven Lehmann mit Achim Schmitz-Forte.

» TAG24: GNTM-Siegerin Alex Mariah Peter teilt Transgender-Gefühle und Jungen-Foto!

Alex Mariah Peter gewann Staffel 16 von Germany's Next Topmodel. Sie kam als Mann zur Welt und fühlt sich als Frau. Jetzt sprach sie offen über Transidentität.

» GMX.AT: Auch homo- und bisexuelle Menschen sollen künftig Blut spenden können

Die Bundesregierung hat sich offenbar weitgehend auf ein Ende des Ausschlusses von Homo- und Bisexuellen vom Blutspenden verständigt.

22. April 2022

» taz über (queere) NGOs in der Türkei: "Sie wollen uns einschüchtern"

Die Türkei geht juristisch gegen NGOs vor, vor allem gegen Frauen- und LGBTI-Gruppen. Eine, die Femizide dokumentiert, soll nun verboten werden.

» Berliner Kurier aus USA: Familie schlug Mann halbtot, weil sie glaubten, er habe ihren Sohn schwul gemacht

Oleh Makarenko war in einer Beziehung mit einem Mann. Als seine Eltern das herausfanden, schlug die ganze Familie auf den Liebhaber ein!

» hr2: Hass gegen Liebe – Polens Homo- und transfeindlicher Kulturkampf

Zu Beginn des Krieges in der Ukraine nahm Polens Präsident Duda ukrainische Flüchtlinge in Dienstvillen auf.Gegenüber nicht-heterosexuellen Menschen ist er weniger generös. Die rechte Regierung führt einen regelrechten Kulturkampf. Die traditionelle Familie soll gegen eine sogenannte "LGBT-Ideologie" verteidigt werden. Der Krakauer Erzbischof spricht von einer "Regenbogen-Seuche". Präsident Andrzej Duda nennt die Förderung von Rechten Schwuler, Lesben, Bisexueller und Transgender eine "Ideologie", die destruktiver als der Kommunismus sei. Mit dieser Rhetorik gewinnt er die Wahlen 2020.Im Namen der Wahrung der christlichen Traditionen und eines konservativen Familienbildes richten über 100 Kommunen sogenannte "LGBT-freie Zonen" ein. Doch die Politik der Intoleranz und Ausgrenzung erfährt auch starken Gegenwind von Aktivistinnen und Aktivisten und der Opposition.

» TAG24: Trans-Pionierin Lili Elbe – Die außergewöhnliche Geschichte der starken Frau

Dresdens reiche Geschichte wäre ohne Frauen nicht denkbar. Über Jahrhunderte wirkten sie oft im Verborgenen, ganz unspektakulär. Manche aber haben sich der Öffentlichkeit eingeprägt. Sie waren Erfinderinnen, Entdeckerinnen, Künstlerinnen. Sie gingen ihren Weg, weil sie an sich glaubten oder einfach besser waren als ihre Zeitgenossen. Lili Elbe war eine von ihnen.

» derStandard.de: Verhetzungsprozess um Instagram-Posting zur Regenbogenparade

Ein Lehrling soll in einem Internetkommentar gegen die LGBTQ-Gemeinschaft gehetzt haben. Er sagt, ihn würde nur das Auftreten mancher Mitglieder stören

» 20 Minuten: "Er brach das Date ab, weil ich bisexuell bin!"

Konstantin (28) ist bi und trifft sich mit Matteo (29). Schnell zeigt sich, dass der 29-Jährige heftige Vorurteile gegenüber Bisexualität hat.

» NDR über "Das Vermächtnis": Theaterstück über homosexuelle Community

Das preisgekrönte Theaterstück "Das Vermächtnis" des US-Amerikaners Matthew Lopez spannt den Bogen von den Tagen der Aids-Epidemie in den 80er-Jahren bis zur Wahl Donald Trumps 2016. Es hat am Schauspiel Hannover Premiere.

» Schwarzwälder Bote: Unterschriftenaktion in Horb – Regenbogenfahne weht vor Grünmettstetter St.-Konrad-Kirche

Seit einiger Zeit weht vor der Grünmettstetter Kirche mit frischem Wind eine Regenbogenfahne mit der Silhouette der St-Konrad-Kirche.

» Altkreis-Blitz: SPD will Regenbogenbank aufstellen

Die SPD Burgwedel informierte und diskutierte am gestrigen Mittwoch, 20. April 2022, im Amtshof gemeinsam mit dem Verein EinzigArtig aus der Wedemark zum Thema "Divers in Burgwedel – von CIS bis LGBT*IQ".

» SWR2: Homosexualität in der Türkei – "This is not me" beim Istanbuler Filmfestival

"This is not me" – das bin nicht ich. So heißt der Film zweier Filmemacherinnen, der die wahre Geschichte von drei Männern erzählt, die in der Türkei ihre Homosexualität nur im Verborgenen leben können. Der Film ist schon lange fertig, aber es gab bisher keine Gelegenheit für die Uraufführung. Auf dem 41. Internationalen Istanbuler Filmfestival am Oster-Wochenende war es endlich so weit. Und der Film war gleich nominiert als bester Dokumentarfilm.

21. April 2022

» NÖN.at: Pride kommt nach Mistelbach

Michael Rabl und sein neuer Verein in Mistelbach holen die Regenbogenparade in die Heimat.