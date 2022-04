Ausgewählter Artikel:

» (25.04.2022) NDR: Trans Mann und Polizeistudent in Altenholz – 21-Jähriger will mehr Sichtbarkeit

Durch die Neuregelung der Dienstvorschrift können transgeschlechtliche Menschen nun eine Polizeiausbildung machen. Ben Höhn ist der erste, offen lebende trans Mann im Polizeistudium in Altenholz.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

25. April 2022

» Kronen Zeitung: "Die schwule Seele" -Facebook sperrt ORF-Moderator wegen Buchtitel

ORF-Star Peter Fässlacher präsentiert sein neues Buch, doch der Buchtitel entspricht offenbar nicht den Gemeinschaftsstandards.

» Radio Dreyeckland: Aufmarsch der fundamentalistischen Piusbruderschaft trifft auf antisexistischen Gegenprotest

Eine Woche nach Karfreitag, also am Freitag, den 22. April 2022, marschierte die christlich-fundamentalistische Piusbruderschaft durch die Freiburger Innenstadt.

» derStandard.at zum Ende der Blutspenden-Diskriminierung: Homophobes Österreich

Dass homosexuelle Männer so lange vom Blutspenden ausgeschlossen waren ist das beste Beispiel für Österreichs Homophobie-Problem

» SRF über liberale Imamin Seyran Ates: "Es gibt eine Menge Leute, die bereit sind, mich zu töten"

Seit Seyran Ates eine Moschee gründete, wo Frauen, Männer und queere Menschen beten, wird sie gefeiert und gejagt.

» NRZ: Protestaktion – Regenbogenfahnen an allen Dinslakener Kirchen

Messdiener und Pfadfinder haben Regenbogenfahnen an allen katholischen Kirchen in Dinslaken aufgehängt. Was hinter der Aktion steckt.

24. April 2022

» sensor-Interview: Stefan Kräh (35), Leiter LSBT*IQ-Koordinierungsstelle der Stadt Wiesbaden

Wie steht es um das queere Wiesbaden im Jahr 2022? Und wie förderst du es als der städtische LSBT*IQ-Koordinator mit eigenem Büro im Rathaus?

» Sumikai: US-Botschafter setzt sich in Japan für die Akzeptanz von LGBTQ-Personen ein

In Japan hat sich in den letzten Jahren die Situation für LGBTQ-Personen deutlich verbessert. Trotzdem gibt es immer noch Diskriminierungen und fehlende Gesetze zur Gleichstellung. So gibt es unter anderem kein Schutzgesetz für sexuelle Minderheiten. Aus dem Grund setzt sich US-Botschafter Rahm Emanuel in Japan für mehr Akzeptanz ein.

» FR über Maggie Nelson: "Freiheit" in Kunst, Sex, Drogen und Klimawandel

Kühn und angreifbar: Die US-amerikanische Essayistin Maggie Nelson veröffentlicht vier Essays unter dem Titel: "On Freedom: Four Songs of Care and Constraint".

» Stimberg Zeitung: Ab 13:45 Uhr live – Schwule und Lesben demonstrieren in Oer-Erkenschwick

Bei einem Videodreh im Oer-Erkenschwicker Stadtpark wurden Schwule, Lesben und zwei Dragqueens angepöbelt und mit Steinen beworfen. Jetzt demonstrieren sie in der Stadt. Wir berichten live.

» Frankfurter Neue Presse: Wegen Homosexualität einst von der CWS geflogen – Usinger Peter Bermbach legt Autobiografie vor

Als Sohn einer Kaufmannsfamilie wuchs Peter Bermbach in Usingen auf – bis er wegen Homosexualität von der Christian-Wirth-Schule flog. Nun hat der heute 90-Jährige seine Spurensuche in der Vergangenheit mit einer Autobiografie beendet.

» ORF über Wien: Stadt plant queeres Jugendzentrum

In Wien soll Österreichs erstes queeres Jugendzentrum errichtet werden. Eine Bedarfsanalyse wurde bereits gemacht. Im Sommer ist die Ausschreibung geplant. In Betrieb gehen soll das Jugendzentrum laut Stadt dann 2023 oder 2024.

» sensor: Queer im Zentrum – Wie "warm" ist und wird Wiesbaden?

Die Landeshauptstadt wird spürbar wärmer. Der Verein Warmes Wiesbaden prägt und stärkt vielfältig das LSBT*IQ-Leben. Auch ein festes Zuhause für die Community rückt in greifbare Nähe. Ein Rundgang zu Orten und Akteuren.

» nd über #LinkeMeToo: Gegen das Patriarchat in der Partei

Nach dem Beschluss des Bundesvorstandes der Linken zum Umgang mit sexualisierten Übergriffen in der Partei diskutieren die Genoss*innen über Fehler und Defizite. Es gibt aber auch viele Vorschläge, was man besser machen kann

23. April 2022

» WDR5 interviewt Sven Lehmann: Über die Akzeptanz von Vielfalt

Unsere Gesellschaft ist vielfältig und bunt. Wie wichtig sind diese Werte in Zeiten von Krisen und existentieller Bedrohung? Darüber spricht Sven Lehmann mit Achim Schmitz-Forte.

» TAG24: GNTM-Siegerin Alex Mariah Peter teilt Transgender-Gefühle und Jungen-Foto!

Alex Mariah Peter gewann Staffel 16 von Germany's Next Topmodel. Sie kam als Mann zur Welt und fühlt sich als Frau. Jetzt sprach sie offen über Transidentität.

» GMX.AT: Auch homo- und bisexuelle Menschen sollen künftig Blut spenden können

Die Bundesregierung hat sich offenbar weitgehend auf ein Ende des Ausschlusses von Homo- und Bisexuellen vom Blutspenden verständigt.

22. April 2022

» taz über (queere) NGOs in der Türkei: "Sie wollen uns einschüchtern"

Die Türkei geht juristisch gegen NGOs vor, vor allem gegen Frauen- und LGBTI-Gruppen. Eine, die Femizide dokumentiert, soll nun verboten werden.

» Berliner Kurier aus USA: Familie schlug Mann halbtot, weil sie glaubten, er habe ihren Sohn schwul gemacht

Oleh Makarenko war in einer Beziehung mit einem Mann. Als seine Eltern das herausfanden, schlug die ganze Familie auf den Liebhaber ein!

» hr2: Hass gegen Liebe – Polens Homo- und transfeindlicher Kulturkampf

Zu Beginn des Krieges in der Ukraine nahm Polens Präsident Duda ukrainische Flüchtlinge in Dienstvillen auf.Gegenüber nicht-heterosexuellen Menschen ist er weniger generös. Die rechte Regierung führt einen regelrechten Kulturkampf. Die traditionelle Familie soll gegen eine sogenannte "LGBT-Ideologie" verteidigt werden. Der Krakauer Erzbischof spricht von einer "Regenbogen-Seuche". Präsident Andrzej Duda nennt die Förderung von Rechten Schwuler, Lesben, Bisexueller und Transgender eine "Ideologie", die destruktiver als der Kommunismus sei. Mit dieser Rhetorik gewinnt er die Wahlen 2020.Im Namen der Wahrung der christlichen Traditionen und eines konservativen Familienbildes richten über 100 Kommunen sogenannte "LGBT-freie Zonen" ein. Doch die Politik der Intoleranz und Ausgrenzung erfährt auch starken Gegenwind von Aktivistinnen und Aktivisten und der Opposition.