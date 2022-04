Ausgewählter Artikel:

» (27.04.2022) katholisch.de über Wolfgang Rothe: Die Bibel ist kein homophobes Buch

Verurteilt die Bibel Homosexualität? Der Münchner Priester Wolfgang F. Rothe hat dieser häufig vertretenen These nun widersprochen. Homosexualität im heutigen Verständnis sei zur biblischen Zeit gar nicht bekannt gewesen.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

27. April 2022

» Uni Salzburg Blog: Queere Kunst -Interview mit Kunsthistorikerin und PLUS-Alumna Martina Pohn

Welchen Platz hat queere Kunst in unserer Gesellschaft und speziell in Salzburg? Blogredakteurin Alica hat mit Kunsthistorikerin Martina Pohn gesprochen.

» IKZ aus Hemer: Wo Jugendliche über Geschlechtsidentität reden können

Der Treffpunkt "Hier & Queer" findet in den Räumen des JUZ statt – ein Schutzraum vor körperlichen und seelischen Angriffen.

» evangelisch.de: Die pietistisch-evangelikale Bewegung ist in ihrer Haltung zur Homosexualität heute plural

Wie persönliche Begegnungen und eine andere Art des Bibellesens Christ:innen dazu befreien können, ihre gleichgeschlechtlich liebenden Geschwister zu akzeptieren, erklärt der ehemalige Vorsitzende der Evangelischen Allianz Michael Diener.

» evangelisch.de über Islamwissenschaftler Khorchide: Nachholbedarf bei Muslimen im Umgang mit Homosexualität

Der Islamwissenschaftler Mouhanad Khorchide sieht bei Muslimen einen deutlichen Nachholbedarf im Umgang mit Homosexualität. Eine Mehrheit unter ihnen lehne diese "ohne Wenn und Aber" ab, sagte er am Dienstagabend in der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften.

» SRF: Zwei Jahre nach Coming-out – Curdin Orlik: "Ich habe mir mehr Sorgen gemacht als nötig"

Der Schwinger outete sich im März 2020 als schwul. Er brauchte Zeit, um die Folgen dieses Schrittes zu verarbeiten.

» Nau: Pink Apple – Das queere Filmfestival von Zürich eröffnet

Am gestrigen Dienstag ist das queere Filmfestival von Zürich, das Pink Apple, eröffnet worden. Der Ehrenpreis geht an das Schaffen von Angelina Maccarone.

» Stuttgarter Nachrichten: Ehrung für Ralf Bogen

Der Stuttgarter Ralf Bogen hat das Bundesverdienstkreuz erhalten. Seit Jahrzehnten engagiert er sich für die Rechte von Schwulen und Lesben, hat die Schicksale der von den Nazis verfolgten und ermordeten Menschen recherchiert und ins Bewusstsein gebracht und beim Entstehen des Gedenkortes Hotel Silber maßgeblich mitgewirkt.

» WDR-Podcast "Wohnung 17": Cristina do Rego über Selbstbestimmung und Sehnsucht

"Mein Leben war schon immer bunt und voller Wandlungen", sagt Cristina do Rego. Sie wusste schon als Kind, dass sie einmal Schauspielerin werden will. Der breiten Öffentlichkeit wird sie 2005 in der Rolle der "Kim" an der Seite von Bastian Pastewka bekannt. Über 15 Jahre spielt sie in der gleichnamigen Erfolgsserie und kassiert dafür gleich den Deutschen Comedypreis sowie den Deutschen Fernsehpreis. Geboren in Brasilien und aufgewachsen in einem Dorf bei Paderborn, lernt sie früh, was es bedeutet, ihr Leben selbst zu gestalten. Neben zahlreichen Engagements ist sie seit 2020 auch in dem Podcast "Unter Dry" hörbar. Mit ihren Freundinnen Anna Maria Mühe und Jasna Fritzi Bauer erörtert sie die Irrungen und Wirrungen der Medienbranche. Im Gespräch mit Bettina Böttinger positioniert sie sich erstmals öffentlich als queer. Zielstrebig, ehrgeizig und haltungsstark: Cristina do Rego.

» derStandard.at: Welche Auswirkungen hat der Ukrainekrieg auf die Rechte sexueller Minderheiten?

Einzelfälle weisen bereits daraufhin, dass die LGBTIQA+-Szene auch nach dem Krieg stärker diskriminiert werden könnte

» Luzerner Zeitung: Sexistische und homophobe Texte – Hip-Hop-Sendung von SRF sorgt für Kritik

86 Rapperinnen und Rapper haben an der diesjährigen «Bounce Cypher» des Radio SRF Virus teilgenommen. Die teilweise sexistischen und homophoben Texte der Künstler sorgen nun für Kritik

26. April 2022

» taz über Podcast "We Care": Queere Elternschaft

Maya ist trans, hat zwei Kinder und lebt in einer polyamoren Patchworkfamilie. Klingt kompliziert? Nö, sagt Maya im feministischen taz-Podcast.

» jolie: Asexuelle Beziehung – Was bedeutet es, wenn der Partner asexuell ist?

Asexuelle Menschen verspüren keine oder kaum sexuelle Anziehung. Einige von ihnen möchten aber trotzdem Partnschaften eingehen. Wie sieht so eine Beziehung aus? Und kann sowas wirklich funktionieren?

» RTL: TikTok-Twin Lena postet romantische Paar-Bilder – Ist sie etwa vergeben?

Der prominente Zwilling postet ein süßes Paar-Bild auf Instagram und sorgt für Spekulationen. Ist sie etwa vergeben?

» katholisch.de: Drei Monate #OutInChurch – "Coming Out hat spirituelle Dimension"

Vor etwas mehr als drei Monaten haben 125 queere Kirchenmitarbeiter ihr öffentliches Coming Out vollzogen. Doch für #OutInChurch hat die Arbeit gerade erst begonnen, berichten Bernd Mönkebüscher und Rainer Teuber im katholisch.de-Interview – und sprechen auch über "Systemfehler" der Kirche.

» t-online: Gerüchte um Hugh Jackmans Sexualität – Ehefrau spricht Klartext

Kaum eine Hollywoodliebe hält so lange wie die von Hugh Jackman und Deborra-Lee Furness. Trotzdem müssen sie sich immer wieder mit Gerüchten auseinandersetzen. Nun räumt die Schauspielerin mit Spekulationen auf.

25. April 2022

» Kronen Zeitung: "Die schwule Seele" -Facebook sperrt ORF-Moderator wegen Buchtitel

ORF-Star Peter Fässlacher präsentiert sein neues Buch, doch der Buchtitel entspricht offenbar nicht den Gemeinschaftsstandards.

» Radio Dreyeckland: Aufmarsch der fundamentalistischen Piusbruderschaft trifft auf antisexistischen Gegenprotest

Eine Woche nach Karfreitag, also am Freitag, den 22. April 2022, marschierte die christlich-fundamentalistische Piusbruderschaft durch die Freiburger Innenstadt.

» NDR: Trans Mann und Polizeistudent in Altenholz – 21-Jähriger will mehr Sichtbarkeit

Durch die Neuregelung der Dienstvorschrift können transgeschlechtliche Menschen nun eine Polizeiausbildung machen. Ben Höhn ist der erste, offen lebende trans Mann im Polizeistudium in Altenholz.

» derStandard.at zum Ende der Blutspenden-Diskriminierung: Homophobes Österreich

Dass homosexuelle Männer so lange vom Blutspenden ausgeschlossen waren ist das beste Beispiel für Österreichs Homophobie-Problem