Ausgewählter Artikel:

» (28.04.2022) 20 Minuten im Gespräch mit Kommentar-Moderator*innen "Einer wünschte allen Schwulen den Tod!"

Zwischen 10000 und 15000 Kommentare gehen täglich auf 20min.ch ein und werden von einem Team von Kommentar-Moderator*innen geprüft. Zwei davon erzählen von ihrer Arbeit.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

28. April 2022

» Refinery29: Wie Partner von bisexuellen Frauen bessere Verbündete sein können

Wir verraten dir, wie Partner von Frauen, die bi sind, bessere Verbündete sein können.

» katholisch.de: Caritas-Theologen fordern Änderungen im kirchlichen Arbeitsrecht

Es gelte, "ein gewinnendes christliches Narrativ des kirchlichen Dienstes zu entwickeln, statt mit einem sanktionierenden kirchlichen Arbeitsrecht zu drohen": Mehrere Theologen rufen zu einer grundlegenden Neuausrichtung der Grundordnung auf.

» Domradio: Kirchenpreis für Film über ausgebliebenes Coming-Out

Der Preis der Ökumenischen Jury beim 18. "achtung berlin Filmfestival" geht an den Dokumentarfilm "ANIMA – Die Kleider meines Vaters". Der Preis wird von der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg und dem Erzbistum Berlin gestiftet.

» FR: Schwulendemo – Das bis dahin Selbstverständlichste wird in Frage gestellt

Vor fünfzig Jahren demonstrierten in Münster Schwule und Lesben – zum ersten Mal in Deutschland.

» Tagesspiegel über Hilfe für queere Geflüchtete in Berlin: "Es melden sich auch Queers, die ursprünglich in die Ukraine geflüchtet sind"

Das MILES-Projekt des Lesben- und Schwulenverbandes kümmert sich um LSBTIQ*-Menschen mit Migrationsgeschichte. Ein Gespräch mit Ayfer Schultz von der Projektkoordination.

» Stuttgarter Nachrichten: Die queere Community wünscht sich vom OB ein Regenbogenhaus

So bunt ist die Stadt: Im Friedrichsbau Varieté spricht OB Frank Nopper mit über 50 Personen der LSBTTIQ-Community über deren Forderungen und den Streit um Fahnen im vergangenen Jahr. Bei den Wünschen ganz oben: ein Regenbogenhaus für Stuttgart.

» 20 Minuten im Gespräch mit Kommentar-Moderator*innen "Einer wünschte allen Schwulen den Tod!"

Zwischen 10000 und 15000 Kommentare gehen täglich auf 20min.ch ein und werden von einem Team von Kommentar-Moderator*innen geprüft. Zwei davon erzählen von ihrer Arbeit.

» 20 Minuten: Nein, es wird keine Penistransplantationen geben

Im Abstimmungskampf um das Transplantationsgesetz kursiert ein neues Argument: Auch Penisse könnten Verstorbenen entnommen werden. Das stimme nicht, sagen Experten.

» katholisch.de: Transsexuell und Ministrant – So war Jonas Müllers Coming-Out

Jonas Müller ist queer und seit 15 Jahren Ministrant. In seiner Kirchengemeinde in Stuttgart fühlt sich der 24-Jährige mit seiner Transgeschlechtlichkeit gut aufgehoben. Im katholisch.de-Interview erklärt er, warum er trotzdem nicht bei einem kirchlichen Arbeitgeber beschäftigt sein möchte.

» TELE TOP: Lesbenorganisation Schweiz bekommt keine Bewilligung für eigenen Wagen an Zürich Pride

Die Lesbenorganisation Schweiz ist der grösste Dachverband für Lesben in der Schweiz. Die Organisation hat trotzdem keine Bewilligung für einen eigenen Wagen am Umzug an der Zürich Pride erhalten.

» Express: "Lächerlich" – Donald Trump spricht über College-Schwimmerin und entgleist völlig

Donald Trump hat in der neuen TV-Show des umstrittenen Moderators Piers Morgans gegen Transgender-Sportler gewettert.

» Stuttgarter Nachrichten: Im Südwesten wurden mehr Hass-Straftaten registriert

In Baden-Württemberg sind im vergangenen Jahr sogenannte Hass-Straftaten stark gestiegen – vor allem Fälle unter dem Begriff "antisemitisch" und "fremdenfeindlich".

» Süddeutsche.de über Sport und Diskriminierung: Sauber schimpfen

Anfeuern, ohne zu diskriminieren: Ein neuer Leitfaden soll Sport-Zuschauern Impulse für eine bessere Sprache geben.

27. April 2022

» Uni Salzburg Blog: Queere Kunst -Interview mit Kunsthistorikerin und PLUS-Alumna Martina Pohn

Welchen Platz hat queere Kunst in unserer Gesellschaft und speziell in Salzburg? Blogredakteurin Alica hat mit Kunsthistorikerin Martina Pohn gesprochen.

» katholisch.de über Wolfgang Rothe: Die Bibel ist kein homophobes Buch

Verurteilt die Bibel Homosexualität? Der Münchner Priester Wolfgang F. Rothe hat dieser häufig vertretenen These nun widersprochen. Homosexualität im heutigen Verständnis sei zur biblischen Zeit gar nicht bekannt gewesen.

» IKZ aus Hemer: Wo Jugendliche über Geschlechtsidentität reden können

Der Treffpunkt "Hier & Queer" findet in den Räumen des JUZ statt – ein Schutzraum vor körperlichen und seelischen Angriffen.

» evangelisch.de: Die pietistisch-evangelikale Bewegung ist in ihrer Haltung zur Homosexualität heute plural

Wie persönliche Begegnungen und eine andere Art des Bibellesens Christ:innen dazu befreien können, ihre gleichgeschlechtlich liebenden Geschwister zu akzeptieren, erklärt der ehemalige Vorsitzende der Evangelischen Allianz Michael Diener.

» evangelisch.de über Islamwissenschaftler Khorchide: Nachholbedarf bei Muslimen im Umgang mit Homosexualität

Der Islamwissenschaftler Mouhanad Khorchide sieht bei Muslimen einen deutlichen Nachholbedarf im Umgang mit Homosexualität. Eine Mehrheit unter ihnen lehne diese "ohne Wenn und Aber" ab, sagte er am Dienstagabend in der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften.

» SRF: Zwei Jahre nach Coming-out – Curdin Orlik: "Ich habe mir mehr Sorgen gemacht als nötig"

Der Schwinger outete sich im März 2020 als schwul. Er brauchte Zeit, um die Folgen dieses Schrittes zu verarbeiten.

» Nau: Pink Apple – Das queere Filmfestival von Zürich eröffnet

Am gestrigen Dienstag ist das queere Filmfestival von Zürich, das Pink Apple, eröffnet worden. Der Ehrenpreis geht an das Schaffen von Angelina Maccarone.