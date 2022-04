Ausgewählter Artikel:

» (29.04.2022) Nordkurier aus Neubrandenburg: Regenbogenfahne darf nun doch am Rathaus wehen

Im Vorjahr musste noch ein Ausweichplatz gesucht werden, doch dank einer Gesetzesänderung gibt nun auch Neubrandenburg grünes Licht für die Regenbogenfahne.

29. April 2022

» Bunte über Twenty4Tim: Der Influencer will in keine Schublade gesteckt werden – "Ich hatte schon sowohl mit einem Jungen als auch mit einem Mädchen was"

Mit seinem neuen Song "Bling Bling" feiert Influencer twenty4tim große Erfolge. In einem Interview spricht er jetzt offen über seine sexuelle Orientierung.

» Neue Westfälische: Bielefelder über Homosexualität – "Coming-out ist ein lebenslanger Prozess"

In Münster wurde 1972 der Grundstein für die deutsche LSBTIQ-Bewegung gelegt. Sigmar Fischer war damals Mitglied einer homophilen Studentengruppe und erinnert sich. Nur nicht an die erste Demo, da war er in Bielefeld – um sich zu outen.

» WDR: Nach Hausverbot – Göttingen erlaubt Schwimmen "oben ohne"

In Göttingen dürfen bald auch Frauen "oben ohne" schwimmen. Die neue Regelung ist das Ergebnis einer langen Diskussion über Brüste. Den Anstoß dazu gab ein Schwimmbad-Verweis im vergangenen August.

» SWR: Heilig-Rock-Tage erstmals mit Angeboten für queere Menschen

Nach der Corona-Pause werden ab Freitag wieder zahlreiche Pilger und Besucher bei den Heilig-Rock-Tagen in Trier erwartet. Zum ersten Mal gibt es auch Angebote für queere Menschen.

» Kronen Zeitung: Stolpersteine für Homosexuelle beim Blutspenden

Soziologin und Sexualpädagogin Barbara Rothmüller über sexuelles Risikoverhalten und die Blutspendeverordnung.

» watson: Warum der Anti-Woke-Krieg so gefährlich ist

Die Republikaner greifen neuerdings Unternehmen wie Disney und Apple an und bald auch die Demokratie.

» Telepolis über Sexismus: Die Linke ist kein Safe Space – kann sie auch nicht sein. Leider!

Wieder einmal zerlegt sich die Linke selbst. Das tut sie gerne, sowohl als Partei wie auch als Bewegung. Nur: Dieses Mal scheint sie es besonders nachdrücklich und gründlich tun zu wollen

» RTL: Herr Lehmann, was macht ein Queer-Beauftragter?

Er soll die fast sechs Millionen homo-, bi- und transsexuellen Menschen im Land repräsentieren. Wie er das tut – und warum das überhaupt nötig ist.

» Aichacher Zeitung über schwulen pastoralen Mitarbeiter: "Ein gespaltenes Leben"

Er ist um die 50 und arbeitet als pastoraler Mitarbeiter bei der Diözese Augsburg. Christian Müller (Name geändert) will ansonsten anonym bleiben, denn er ist schwul, und das hält er bis heute vor seinem Vorgesetzten und seinen Kollegen geheim. Es sei "ein gespaltenes Leben", erzählt er. Privat lebt der Augsburger seit vielen Jahren mit seinem Partner zusammen, im Beruf gilt er als zölibatärer Laie. Christian Müller wünscht sich von der Kirche eine Veränderung – wie weitere 946 kirchliche Mitarbeiter, Religionslehrer und Ehrenamtliche aus der Diözese, die sich bislang mit ihrer Unterschrift der Initiative "Augsburg ohne Angst" angeschlossen haben.

» Neue Westfälische über IDAHOBIT in Löhne: Buntes Zeichen für die Vielfalt der Liebe

Am 17. Mai organisiert ein neues Bündnis einen Aktionstag auf dem Bahnhofsvorplatz. Mit Freude, Information und Musik wollen die Macher sexuelle Orientierungen sichtbar machen und sich gegen die Ausgrenzung betroffener Menschen einsetzen.

28. April 2022

» Refinery29: Wie Partner von bisexuellen Frauen bessere Verbündete sein können

Wir verraten dir, wie Partner von Frauen, die bi sind, bessere Verbündete sein können.

» katholisch.de: Caritas-Theologen fordern Änderungen im kirchlichen Arbeitsrecht

Es gelte, "ein gewinnendes christliches Narrativ des kirchlichen Dienstes zu entwickeln, statt mit einem sanktionierenden kirchlichen Arbeitsrecht zu drohen": Mehrere Theologen rufen zu einer grundlegenden Neuausrichtung der Grundordnung auf.

» Domradio: Kirchenpreis für Film über ausgebliebenes Coming-Out

Der Preis der Ökumenischen Jury beim 18. "achtung berlin Filmfestival" geht an den Dokumentarfilm "ANIMA – Die Kleider meines Vaters". Der Preis wird von der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg und dem Erzbistum Berlin gestiftet.

» FR: Schwulendemo – Das bis dahin Selbstverständlichste wird in Frage gestellt

Vor fünfzig Jahren demonstrierten in Münster Schwule und Lesben – zum ersten Mal in Deutschland.

» Tagesspiegel über Hilfe für queere Geflüchtete in Berlin: "Es melden sich auch Queers, die ursprünglich in die Ukraine geflüchtet sind"

Das MILES-Projekt des Lesben- und Schwulenverbandes kümmert sich um LSBTIQ*-Menschen mit Migrationsgeschichte. Ein Gespräch mit Ayfer Schultz von der Projektkoordination.

» Stuttgarter Nachrichten: Die queere Community wünscht sich vom OB ein Regenbogenhaus

So bunt ist die Stadt: Im Friedrichsbau Varieté spricht OB Frank Nopper mit über 50 Personen der LSBTTIQ-Community über deren Forderungen und den Streit um Fahnen im vergangenen Jahr. Bei den Wünschen ganz oben: ein Regenbogenhaus für Stuttgart.

» 20 Minuten im Gespräch mit Kommentar-Moderator*innen "Einer wünschte allen Schwulen den Tod!"

Zwischen 10000 und 15000 Kommentare gehen täglich auf 20min.ch ein und werden von einem Team von Kommentar-Moderator*innen geprüft. Zwei davon erzählen von ihrer Arbeit.

» 20 Minuten: Nein, es wird keine Penistransplantationen geben

Im Abstimmungskampf um das Transplantationsgesetz kursiert ein neues Argument: Auch Penisse könnten Verstorbenen entnommen werden. Das stimme nicht, sagen Experten.

» katholisch.de: Transsexuell und Ministrant – So war Jonas Müllers Coming-Out

Jonas Müller ist queer und seit 15 Jahren Ministrant. In seiner Kirchengemeinde in Stuttgart fühlt sich der 24-Jährige mit seiner Transgeschlechtlichkeit gut aufgehoben. Im katholisch.de-Interview erklärt er, warum er trotzdem nicht bei einem kirchlichen Arbeitgeber beschäftigt sein möchte.