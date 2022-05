Ausgewählter Artikel:

» (02.05.2022) Kleine Zeitung über erste Ehe für alle 2019: "Wir brauchen uns nicht verstecken. Wir sind gleich

Anlässlich der Lesbian Visibility Week, die für die Sichtbarkeit und gegen die Stigmatisierung lesbischer Frauen begangen wird, standen uns Nicole und Daniela Kopaunik aus Altenberg an der Rax Rede und Antwort über die Reaktionen auf ihre Hochzeit, Vorurteile und mangelnde Initiativen in der Lesbenszene.

02. Mai 2022

» Gala interviewt David Jakobs: "Wir sind keine Paradiesvögel, sondern Tauben, wie alle anderen auch."

Im Interview mit GALA spricht David Jakobs über ein Leben außerhalb der klassischen Norm, Erwartungshaltungen und warum Pronomen mehr als nur Worte sind.

» Blick: Wie bei IKEA Gleichheit und Vielfalt gelebt werden

54 Prozent Frauen in Führungspositionen und bei den Mitarbeitenden, dazu gleiche Bezahlung: IKEA schafft etwas, was vielen anderen Firmen nicht gelingt. Wie das möglich ist, verrät Nadja Fracassi, Employer Branding Leader bei IKEA Schweiz.

01. Mai 2022

» derStandard.at: Warum queere Architektur mehr ist als queere Gebäude

Kämpferisch und stolz, euphorisch und vergänglich, privat und öffentlich. Queer Spaces haben viele Gesichter und Definitionen. Ein Buch stellt sie jetzt in aller Breite vor

» Kleine Zeitung: Warum bist du eine Transfrau geworden, Steffi Stankovic?

Was ist ein Mann? Was ist eine Frau? Die Feministin Alice Schwarzer stellt diese Frage jetzt in einem Buch. Doch was sagen Transsexuelle zur These Schwarzers "trans sei ein Trend"? Wir haben mit Transfrau Steffi Stankovic über Identität, Sichtbarkeit und das genderneutrale Klo gesprochen.

» Wienerin: Queere Frauen erklären, was sie an Frauen so großartig finden

Und wer eine Erinnerung braucht, dass Frauen f*cking Superheldinnen sind, sollte hier reinlesen! Denn es sind die kleinen Dinge!

» stern: Wie viele trans* Menschen leben eigentlich in Deutschland?

Die Anzahl von trans* Menschen in Deutschland lässt sich nicht genau beziffern. Eine Annäherung aber ermöglichen Zahlen aus den Amtsgerichten sowie Angaben zu Operationen

» TAG24 über Mademoiselle Nicolette: Comedian ist richtig sauer – "Geht nicht! Das geht nicht!"

"Das geht so nicht! Das ist nicht in Ordnung!" – Influencerin und Comedian Mademoiselle Nicolette (34) machte am Freitag ihrem Ärger auf Instagram lautstark und in aller Öffentlichkeit Luft.

» NDR über Hamburg: Mehr Gewalt wegen sexueller Orientierung

In Hamburg hat sich die Zahl Straftaten, die sich gegen die sexuelle Orientierung richten, im vergangenen Jahr mehr als verdoppelt. Hamburgs Innensenator Andy Grote (SPD) will konsequent gegen solche Straftaten vorgehen.

» Jüdische Allgemeine über schwulen Kunstfan: Der Galerist vom Wannsee

Avi Feldman war Anwalt und folgt jetzt seiner Liebe zur Kunst

30. April 2022

» NRZ: Regenbogenfahnen – Dinslakener Kirchenstreit wurde beigelegt

Nach der Regenbogenfahnen-Aktion und der Kritik am leitenden Pfarrer gibt es nun eine Einigung zwischen Messdienern, Pfadfindern und Pfarrer.

» Limmattaler Zeitung: Bald ist Pride Month – weshalb am Stadthaus trotzdem keine Regenbogenfahne wehen wird

Diverse Schweizer Städte und Gemeinden hissen während des Pride Month die Regenbogenflagge, Dietikon nicht. Ein Parlamentarier wollte dies ändern – der Stadtrat lehnte ab.

» SRF: Konservative Priester proben den Aufstand im Bistum Chur

"Churer Priesterkreis" nennt sich eine Gruppe, die nicht will, dass Homosexualität im neuen Verhaltenskodex vorkommt.

» Kurier; Seltenheit – Queen Latifah zeigt sich mit ihrer Partnerin

Schon seit 2013 ist Schauspielerin und Musikerin Queen Latifah mit ihrer Partnerin zusammen. Öffentliche Auftritte macht das Paar nur selten.

» sumikai.com: Schwulen-Bar versucht frischen Wind nach Yamaguchi zu bringen

In den letzten Jahren ist Japan gegenüber LGBTQ-Menschen toleranter geworden. Doch es gibt weiterhin Regionen, die als konservativ gelten. So auch die Stadt Yamaguchi in der gleichnamigen Präfektur. Eine Schwulen-Bar soll deswegen nun frischen Wind in den Ort bringen.

» Nau: Erleichterte Einbürgerung eingetragener Partner vor dem Aus

Die Mehrheit der Staatspolitischen Kommission des Nationalrates (SPK-N) lehnt eine erleichterte Einbürgerung eingetragener Partner ab.

29. April 2022

» ze.tt: "Viele queere Menschen empfinden Ramadan als Trauerzeit"

Ramadan ist traditionell die Zeit der nächtlichen Familienfeiern. Doch was, wenn das Verhältnis zur Familie schwierig ist? Queere Muslim:innen über Glaube und Familie.

» Süddeutsche.de: Streit um neuen queeren Maibaum im Glockenbachviertel

München bekommt wieder einen queeren Maibaum. Doch nicht nur an der Vermarktung als Rosa Stangerl entzündet sich Kritik.

» Schwarzwälder Bote: LGBTQIA+ – ein Ort, an dem sein darf, wie man ist

Ein Queer Café, also ein Café, in dem sich Jugendliche treffen, deren sexuelle Orientierung nicht der der Mehrheit entspricht? Na klar! Am Samstag im Balinger Jugendhaus.

» Bunte über Twenty4Tim: Der Influencer will in keine Schublade gesteckt werden – "Ich hatte schon sowohl mit einem Jungen als auch mit einem Mädchen was"

Mit seinem neuen Song "Bling Bling" feiert Influencer twenty4tim große Erfolge. In einem Interview spricht er jetzt offen über seine sexuelle Orientierung.