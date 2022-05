Ausgewählter Artikel:

» (06.05.2022) Top Online interviewt Elene Naveriani: "Für den Hauptdarsteller war der Film befreiend"

Heute kommt "Wet Sand" in die Deutschschweizer Kinos. Das queere Drama spielt in gesellschaftlichen Gräben von Georgien. Regisseurin Elene Naveriani über Meditation am Set, Punk und Zensur.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

06. Mai 2022

» Onetz: Viermal Christopher Street Day in der Oberpfalz

Die Oberpfälzer Christopher Street Days stehen dieses Jahr unter dem Motto "Sichtbarkeit schafft Sicherheit". Zur Sichtbarkeit gehört auch, dass in kleineren Orten demonstriert wird. Viermal findet der CSD 2022 in der Oberpfalz statt

» SWR2: Queer Festival Heidelberg 2022

Nach zwei Jahren coronabedingter Pause findet in Heidelberg derzeit wieder das Queer-Festival statt. Mit einer Mischung aus Konzerten, Diskussionen, Ausstellungen und vielem mehr möchte das Festival bis Ende Mai ein Zeichen für Toleranz und gesellschaftliche Vielfalt setzen. Das Heidelberger Queer-Festival gibt es seit 2009 und gilt als das älteste und größter seiner Art in Deutschland.

05. Mai 2022

» Düsseldorf Queer: NRW-Wahl 2022 – Was die Parteien wollen

Am 15. Mai 2022 wird der Landtag von Nordrhein-Westfalen neu gewählt. In Düsseldorf bewerben sich 36 Kandidat*innen um ein Direktmandat, insgesamt treten 29 Parteien zur Wahl an. Düsseldorf Queer hat sich die queerpolitischen Schwerpunkte einiger Parteien angesehen.

04. Mai 2022

» MusikBlog: Liebeskummer steckt in jedem Winkel deines Lebens – Sam Vance-Law im Interview

Nach dem großen Debütalbum "Homotopia" plagte Sam Vance-Law ein nicht gerade schönes Gefühl: Liebeskummer. Aus dieser Notlage heraus entstand mit

» Bistum Trier: Starkes Zeichen gegen Ausgrenzung

Infostand gibt Einblick in Seelsorge für queere Menschen

» RTL: Wie bitte? Die sexuelle Orientierung von Prinzessin Leonor ist Thema in der Politik

Damit hat das spanische Außenministerium eindeutig eine Grenze überschritten! Vor allem weil die spanische Thronfolgerin gerade einmal 16 Jahre alt. ist.

» SWR: Hate im Netz – So viel Hass bekommst du als queere Person auf Social Media

Markus aus Mainz setzt sich für die Queer-Community im Netz ein. Ein heiß diskutiertes Thema, bei dem die wenigsten Diskussionen sachlich verlaufen, wie Markus aus eigener Erfahrung schildert.

» stern: Transgender CEO – "Es war leichter für mich, als Mann Karriere zu machen"

Caroline Farberger leitete als CEO eine schwedische Versicherungsfirma, als sie sich 2018 als trans outet. Im stern-Podcast "Die Boss" spricht sie darüber, was das verändert hat.

» 20 Minuten über schwules Paar: "Müssen ein Jahr auf Sex verzichten, damit wir Blut spenden dürfen"

L.G. und sein Partner fühlen sich diskriminiert: Trotz tiefen Blutvorräten dürfen sie erst spenden, wenn sie ein Jahr keinen Sex hatten. Spendeorganisationen und die Politik hinterfragen die veraltete Regelung jetzt.

» Berliner Zeitung: Mangelware queere Literatur – Das muss in den Klappentext!

Muss queere Literatur in der Programmvorschau markiert sein? Unsere Autorin findet: Ja. Sie hat nachgezählt, was im Herbst 2022 erscheint. Die Bilanz ist dünn.

» der Freitag: In Mexiko gibt es mehr als Chicos und Chicas

Die Lebenserwartung von trans Personen liegt in Mexiko bei 35 Jahren. Zuletzt griffen sogar radikale Feministinnen das Lebensmodell von Menschen an, die sich nicht mit ihrem biologischen Geschlecht identifizieren

» 5min.at: Cool – Graz be­kommt neuen Queer-Club

Hinter dieser Tür eröffnet schon bald ein neuer Queer-Club in Graz. Von Dienstag bis Samstag hat man dort dann die Möglichkeit zu feiern und Spaß zu haben.

» 20 Minuten: Trans Schwimmerin Lia Thomas befeuert Debatte über Chancengleichheit

Die trans Frau Lia Thomas bricht in den USA mehrere Schwimmrekorde und befeuert damit die Debatte um die Teilnahme von trans Athletinnen. 20 Minuten hat mit Schweizer Verbänden über die Thematik gesprochen.

03. Mai 2022

» Luzerner Zeitung: Diskriminierung in der Armee – unabhängige Stelle geschaffen

Vergangenen Sommer beschloss der Bundesrat, bei der Armee eine unabhängige Vertrauensstelle zu schaffen. Ab sofort können sich dort etwa Opfer von Diskriminierung oder Mobbing melden.

» derStandard.at: Das Queer Museum Wien lädt ein in die Gender-Utopie

Seit Anfang dieses Jahres gibt es in Wien ein Museum für queere Kunst und Kultur. Aktuell ist es noch im Volkskundemuseum zu Gast. Ziel ist es aber, einen festen Ort zu finden

» General-Anzeiger Bonn: Regenbogenfahne weht als Symbol für Toleranz an St. Martin Rheinbach

An der Rheinbacher Pfarrkirche weht derzeit die Regenbogenfahne. Die Initiatoren knüpfen damit an die Aktion "OutInChurch" an. Und bezogen sich auch auf das Tagesevangelium.

» FAZ: Was in den USA nicht länger Pflichtlektüre sein darf

Im Namen "der Kinder" und der "Freiheit" der Eltern werden in den USA von Konservativen immer mehr Bücher aus Bibliotheken oder von Leselisten verbannt. Zehn repräsentative Beispiele.

» Perlentaucher über die katholische Kirche als Männerbund: Das keusche Gewand

Männerbünde sind Heimstätten der Homosexualität – und pflegen in aller Regel zugleich homophobe Rhetoriken. Dass das Priesteramt für Homosexuelle attraktiv ist, versteht sich gewissermaßen von selbst. Wenn die Katholische Kirche sich nicht zum Abschied vom Zölibat durchringt und einen neuen Priestertypus zulässt, wird sie ihre Missbrauchs-Pathologien nicht überwinden können.

» Spektrum der Wissenschaft: Im falschen Körper

Lässt sich am Gehirn von Transgender-Personen ablesen, ob sie eher weiblich oder männlich sind?