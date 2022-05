Ausgewählter Artikel:

» (06.05.2022) Kurier aus Leoben: Regenbogenfahne bei Montanuniversität zerrissen

Beim Versuch, die Flagge auch noch anzuzünden, scheiterten der oder die Täter.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

06. Mai 2022

» St. Galler Tagblatt: Ständerat zögert bei Eizellenspende

Die Liberalisierung der Eizellenspende kommt nicht vom Fleck. Zwar gab der Nationalrat im Frühling grünes Licht, doch nun zögert die ständerätliche Kommission.

» hr2: Anne Lister – eine erotische Biographie

Wer war Anne Lister? Ein unbändiger Frauenheld, ein weiblicher Casanova? Ist sie ein emanzipatorisches Vorbild? Oder wo liegen neben allem bewundernswerten Mut und aller Selbstbehauptung die Ambivalenzen ihrer Person?

» SRF-Doku: Trans Frau Christine Hug – Ehefrau, Mutter und Oberstleutnant der Schweizer Armee

Christine Hug ist eine trans Frau, Mutter, Ehepartnerin und Oberstleutnant in der Schweizer Armee. Vor vier Jahren entschied sie sich, "Christian" hinter sich zu lassen und als Frau zu leben.

» TAG24 über trans Model Alexis Healy: Für 10.000 Pfund – OnlyFans-Model verkauft Fußnägel und feiert mit Pizza!

Ungewöhnliches Geschäft! Ein Bewunderer hat OnlyFans-Model Alexis Healy 10.000 Pfund für ihre abgeschnittenen Zehennägel gezahlt.

» WDR: Nach #Outinchurch – ist die Kirche bereit zur Reform?

Im Jahr 2022 darf die katholische Kirche ihren Mitarbeitenden immer noch Vorschriften für ihr Privatleben machen. Eine zweite Ehe oder ein offen queeres Leben kann sie den Job kosten. Hat sich nach #Outinchurch nichts geändert?

» Top Online interviewt Elene Naveriani: "Für den Hauptdarsteller war der Film befreiend"

Heute kommt "Wet Sand" in die Deutschschweizer Kinos. Das queere Drama spielt in gesellschaftlichen Gräben von Georgien. Regisseurin Elene Naveriani über Meditation am Set, Punk und Zensur.

» Onetz: Viermal Christopher Street Day in der Oberpfalz

Die Oberpfälzer Christopher Street Days stehen dieses Jahr unter dem Motto "Sichtbarkeit schafft Sicherheit". Zur Sichtbarkeit gehört auch, dass in kleineren Orten demonstriert wird. Viermal findet der CSD 2022 in der Oberpfalz statt

» SWR2: Queer Festival Heidelberg 2022

Nach zwei Jahren coronabedingter Pause findet in Heidelberg derzeit wieder das Queer-Festival statt. Mit einer Mischung aus Konzerten, Diskussionen, Ausstellungen und vielem mehr möchte das Festival bis Ende Mai ein Zeichen für Toleranz und gesellschaftliche Vielfalt setzen. Das Heidelberger Queer-Festival gibt es seit 2009 und gilt als das älteste und größter seiner Art in Deutschland.

05. Mai 2022

» Düsseldorf Queer: NRW-Wahl 2022 – Was die Parteien wollen

Am 15. Mai 2022 wird der Landtag von Nordrhein-Westfalen neu gewählt. In Düsseldorf bewerben sich 36 Kandidat*innen um ein Direktmandat, insgesamt treten 29 Parteien zur Wahl an. Düsseldorf Queer hat sich die queerpolitischen Schwerpunkte einiger Parteien angesehen.

04. Mai 2022

» MusikBlog: Liebeskummer steckt in jedem Winkel deines Lebens – Sam Vance-Law im Interview

Nach dem großen Debütalbum "Homotopia" plagte Sam Vance-Law ein nicht gerade schönes Gefühl: Liebeskummer. Aus dieser Notlage heraus entstand mit

» Bistum Trier: Starkes Zeichen gegen Ausgrenzung

Infostand gibt Einblick in Seelsorge für queere Menschen

» RTL: Wie bitte? Die sexuelle Orientierung von Prinzessin Leonor ist Thema in der Politik

Damit hat das spanische Außenministerium eindeutig eine Grenze überschritten! Vor allem weil die spanische Thronfolgerin gerade einmal 16 Jahre alt. ist.

» SWR: Hate im Netz – So viel Hass bekommst du als queere Person auf Social Media

Markus aus Mainz setzt sich für die Queer-Community im Netz ein. Ein heiß diskutiertes Thema, bei dem die wenigsten Diskussionen sachlich verlaufen, wie Markus aus eigener Erfahrung schildert.

» stern: Transgender CEO – "Es war leichter für mich, als Mann Karriere zu machen"

Caroline Farberger leitete als CEO eine schwedische Versicherungsfirma, als sie sich 2018 als trans outet. Im stern-Podcast "Die Boss" spricht sie darüber, was das verändert hat.

» 20 Minuten über schwules Paar: "Müssen ein Jahr auf Sex verzichten, damit wir Blut spenden dürfen"

L.G. und sein Partner fühlen sich diskriminiert: Trotz tiefen Blutvorräten dürfen sie erst spenden, wenn sie ein Jahr keinen Sex hatten. Spendeorganisationen und die Politik hinterfragen die veraltete Regelung jetzt.

» Berliner Zeitung: Mangelware queere Literatur – Das muss in den Klappentext!

Muss queere Literatur in der Programmvorschau markiert sein? Unsere Autorin findet: Ja. Sie hat nachgezählt, was im Herbst 2022 erscheint. Die Bilanz ist dünn.

» der Freitag: In Mexiko gibt es mehr als Chicos und Chicas

Die Lebenserwartung von trans Personen liegt in Mexiko bei 35 Jahren. Zuletzt griffen sogar radikale Feministinnen das Lebensmodell von Menschen an, die sich nicht mit ihrem biologischen Geschlecht identifizieren

» 5min.at: Cool – Graz be­kommt neuen Queer-Club

Hinter dieser Tür eröffnet schon bald ein neuer Queer-Club in Graz. Von Dienstag bis Samstag hat man dort dann die Möglichkeit zu feiern und Spaß zu haben.

» 20 Minuten: Trans Schwimmerin Lia Thomas befeuert Debatte über Chancengleichheit

Die trans Frau Lia Thomas bricht in den USA mehrere Schwimmrekorde und befeuert damit die Debatte um die Teilnahme von trans Athletinnen. 20 Minuten hat mit Schweizer Verbänden über die Thematik gesprochen.