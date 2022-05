Ausgewählter Artikel:

» (08.05.2022) taz über Sexualaufklärung in Kinderbüchern: Zwei Störche und ein Pinguinbaby

Bei sexueller Aufklärung geht es heute um viel mehr als zu erklären, wie Sex funktioniert. Viele Kinderbuchverlage haben darauf reagiert.

08. Mai 2022

» TAG24: Homosexuelle Hochzeit? Hip-Hop-Musiker Danger Dan knutscht in einer Kirche mit einem Mann

Danger Dan alias Daniel Pongratz (38, Antilopen Gang) inszenierte in einer Kirche in Wiesbaden eine homosexuelle Hochzeit und küsste einen Mann.

» Nau: Schweizrapper Nemo outet sich als pansexuell

Der Schweizer Musiker Nemo hält nichts von verstaubten Geschlechterrollen. Auch nicht bei der Partnersuche.

» Berliner Zeitung: Wie ein spontanes Online-Sexdate den Dom in mir weckte

Unser Autor träumte davon, ein top dom zu sein. Nach einem Sexdate auf Grindr merkte er: Seine Sexualität ist komplexer. Genau wie die seines Partners.

» Bunte: Mein Sohn ist schwul – hilfreiche Tipps für Väter

Für manche Väter ist es erst einmal ein Schock, wenn sie erkennen: Mein Sohn ist schwul. Vor allem dann, wenn das Coming-Out des Sohnes unerwartet kommt. Hier heißt es für Väter: Ruhe bewahren und reflektieren, warum das als schwierig oder gar schlimm betrachtet wird.

07. Mai 2022

» Berliner Morgenpost: Richtfest für den "Lebensort Vielfalt am Südkreuz"

Die Schwulenberatung Berlin baut am Südkreuz 69 Wohnungen speziell für homosexuelle, transgender und intergeschlechtliche Menschen.

» watson: Freikirchen versuchen noch immer, Homosexuelle "umzupolen" – jetzt regt sich Widerstand

Glaubensgemeinschaften sehen sich als Hüter von Moral und Ethik. Pastoren von radikalen Freikirchen fühlen sich deshalb als Experten bei der Beurteilung von Gut und Böse und taxieren die Sünden. Weit oben in der Skala angesiedelt ist das angebliche Fehlverhalten in sexuellen Belangen. Einen Spitzenplatz nimmt dabei die Homosexualität ein, die als eine Art Ursünde angesehen wird. Doch damit manövrieren sich manche Freikirchen direkt in Teufels Küche.

» Süddeutsche.de aus München: Weg nach Alexander Miklosy benannt

Stadt würdigt Einsatz für die Isarvorstadt und ihre Bewohner.

» Brigitte über Netflix-Serie "Heartstopper": Die Jugend, die ich nie haben werde

"Heartstopper" macht seinem Namen alle Ehre, hat mein Herz mehr als einmal zum Aussetzen gebracht. Und mir Tränen aus den schönsten und traurigsten Gründen aufsteigen lassen.

» watson: Zurich Pride gibt Lesbenorganisation doch einen Wagen und schiesst zurück

Die Zurich Pride entschuldigt sich bei der LOS: Die Lesbenorganisation kriegt doch einen Wagen. Die Entschuldigung kommt aber nicht ohne Gegenkritik.

» FR aus Frankfurt: Queere Menschen besser schützen

Frankfurter Diversitätsausschuss diskutiert nach LSBTIQ-feindliche Angriffen über Gegenmaßnahmen und Aufklärungskonzepte. Vorstand des Stadtschüler:innenrates berichtet über Angst in der Schule und fehlende Hilfe der Lehrkräfte.

06. Mai 2022

» Kurier aus Leoben: Regenbogenfahne bei Montanuniversität zerrissen

Beim Versuch, die Flagge auch noch anzuzünden, scheiterten der oder die Täter.

» St. Galler Tagblatt: Ständerat zögert bei Eizellenspende

Die Liberalisierung der Eizellenspende kommt nicht vom Fleck. Zwar gab der Nationalrat im Frühling grünes Licht, doch nun zögert die ständerätliche Kommission.

» hr2: Anne Lister – eine erotische Biographie

Wer war Anne Lister? Ein unbändiger Frauenheld, ein weiblicher Casanova? Ist sie ein emanzipatorisches Vorbild? Oder wo liegen neben allem bewundernswerten Mut und aller Selbstbehauptung die Ambivalenzen ihrer Person?

» SRF-Doku: Trans Frau Christine Hug – Ehefrau, Mutter und Oberstleutnant der Schweizer Armee

Christine Hug ist eine trans Frau, Mutter, Ehepartnerin und Oberstleutnant in der Schweizer Armee. Vor vier Jahren entschied sie sich, "Christian" hinter sich zu lassen und als Frau zu leben.

» TAG24 über trans Model Alexis Healy: Für 10.000 Pfund – OnlyFans-Model verkauft Fußnägel und feiert mit Pizza!

Ungewöhnliches Geschäft! Ein Bewunderer hat OnlyFans-Model Alexis Healy 10.000 Pfund für ihre abgeschnittenen Zehennägel gezahlt.

» WDR: Nach #Outinchurch – ist die Kirche bereit zur Reform?

Im Jahr 2022 darf die katholische Kirche ihren Mitarbeitenden immer noch Vorschriften für ihr Privatleben machen. Eine zweite Ehe oder ein offen queeres Leben kann sie den Job kosten. Hat sich nach #Outinchurch nichts geändert?

» Top Online interviewt Elene Naveriani: "Für den Hauptdarsteller war der Film befreiend"

Heute kommt "Wet Sand" in die Deutschschweizer Kinos. Das queere Drama spielt in gesellschaftlichen Gräben von Georgien. Regisseurin Elene Naveriani über Meditation am Set, Punk und Zensur.

» Onetz: Viermal Christopher Street Day in der Oberpfalz

Die Oberpfälzer Christopher Street Days stehen dieses Jahr unter dem Motto "Sichtbarkeit schafft Sicherheit". Zur Sichtbarkeit gehört auch, dass in kleineren Orten demonstriert wird. Viermal findet der CSD 2022 in der Oberpfalz statt

» SWR2: Queer Festival Heidelberg 2022

Nach zwei Jahren coronabedingter Pause findet in Heidelberg derzeit wieder das Queer-Festival statt. Mit einer Mischung aus Konzerten, Diskussionen, Ausstellungen und vielem mehr möchte das Festival bis Ende Mai ein Zeichen für Toleranz und gesellschaftliche Vielfalt setzen. Das Heidelberger Queer-Festival gibt es seit 2009 und gilt als das älteste und größter seiner Art in Deutschland.