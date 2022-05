Ausgewählter Artikel:

Die neusten Meldungen der Presseschau:

11. Mai 2022

» Übermedien: Wie werden Filme und Serien wirklich diverser?

Fiktionale Produktionen sollen die Vielfalt der Gesellschaft besser abbilden. Dafür lassen sich Sender und Filminstitutionen viel einfallen. Genug?

» Süddeutsche.de über Hasskriminalität: Nur 20 Prozent

Die politisch motivierte Gewalt nimmt stetig zu. Wie bestürzend die Situation ist, lässt sich in einer Zahl ausdrücken.

» rbb24: Frankfurt-Slubice-Pride bekommt Preis für Engagement gegen Homophobie

Über 2.000 Menschen sind vor zwei Jahren bei der ersten Pride in der Doppelstadt Frankfurt (Oder)-Slubice für die Rechte von Homosexuellen und Transpersonen auf die Straße gegangen. Jetzt wurde da Orgateam dafür geehrt.

» 11 Freunde über schwulen Fußballprofi Josh Cavallo: Einer für Alle

Vor sechs Monaten hatte Josh Cavallo sein Coming-out. Der Aus­tra­lier ist der einzig offen schwule Erst­li­ga­profi der Welt. Für ihn als Spieler soll das aber nur ein Anfang sein.

» Tagesspiegel über queere Militärangehörige in der Ukraine: "Wir kämpfen für unsere und Eure Freiheit"

Antonina Romanova gehört zu einer NGO von LGBTI-Soldat*innen in der Ukraine. Hier erzählt Romanova, welchen Beitrag die NGO leistet und warum sie wichtig ist.

» Berliner Zeitung: Sexuelle Vielfalt bei der Polizei – dem Hass auf der Spur

Vor 30 Jahren setzte die Berliner Polizei als erste in Deutschland queere Ansprechpersonen ein, um Vertrauen bei Minderheiten zu gewinnen auch innerhalb der eigenen Behörde.

» Domradio: Religionslehrerin macht lesbische Partnerschaft öffentlich

Gegen die offizielle Linie der katholischen Kirche finden in diesen Tagen bundesweit Segnungen für homosexuelle Paare statt. Anlass für die Religionslehrerin Silvia Schröder, die Partnerschaft mit ihrer Frau öffentlich zu machen.

» RTL: Nach Jahren als Trans-Mann – Issa (26) macht ihre Geschlechtsumwandlung rückgängig

Sechs Jahre lang nimmt Issa männliche Hormone ein, verändert sich auch durch OPs körperlich stark – bis sie 2021 beschließt, wieder als Frau zu leben.

» RP Online aus Rheinberg: Europaschule steht für Vielfalt

Die Rheinberger Schule ist wegen ihres Einsatzes für Toleranz gegenüber sexueller Orientierung nun Teil des Antidiskriminierungsnetzwerks. Schülerinnen und Schüler, Lehrerschaft und Eltern unterstützen die Arbeit.

» schwäbische über Kundgebung in Bad Waldsee: Wertschätzung und Anerkennung für queere Menschen

Kundgebung "Wie Gott uns schuf" vor dem Waldseer Rathaus

» Bunte: Asexualität bei Männern – So können Sie damit umgehen

Asexualität ist eine sexuelle Orientierung, genauso wie beispielsweise Homosexualität oder Bisexualität. Zwar hat Aufklärung in den letzten Jahrzehnten zu deutlich mehr Verständnis in der Gesellschaft geführt, Asexualität ist aber nach wie vor ein Thema, das vor allem bei Männern starke Selbstzweifel und Komplexe hervorrufen kann.

» Nachrichten.at: Steyr widmet sich Schwulen, Lesben und Diversen

Regenbogen: Am 2. Juli findet beim Museum Arbeitswelt erstmals eine Pride-Parade statt.

10. Mai 2022

» Meine Woche aus Mönchengladbach: Queeres Zentrum macht auf

Am Samstag, 21. Mai, ist es soweit: Mönchengladbach bekommt sein erstes queeres Zentrum. Was das ist und warum es höchste Zeit für einen Treffpunkt wie diesen wurde, erklärt Heike Kivelitz vom Vorstand Queers an der Niers.

» FAZ: Wie politisch ist Drag?

Drag ist mehr als nur Glamour, Glitzer und Drama. Als Rebellion gegen die Gesellschaft hebt er ein jahrtausendealtes Konzept aus seinen Angeln.

» HNA interviewt trans Model Lucy Hellenbrecht: "Das wird das Thema auf neues Level heben"

Trans-Model Lucy Hellenbrecht wurde als Topmodel-Kandidatin bekannt. Mit einer Rolle in der ARD-Serie "Rote Rosen" will sie nun ältere Zuschauer auf Transsexualität aufmerksam machen. S.a.: Erste trans Frau bei "Rote Rosen" (27.04.2022)

» katholisch.de: "Schwule und Lesben können gesegnet werden, na sicher"

Die Segnungsgottesdienste von #liebegewinnt vor einem Jahr waren ein Widerspruch zu den Vorgaben des Vatikan. Doch vor der heutigen Neuauflage der Aktion betont Mitorganisatorin Ursula Hahmann, dass es normal sei, sich nicht an alle Regeln zu halten. Man bekomme aber auch mit, wo keine Gottesdienste stattfänden.

» Domradio interviewt Moraltheologe: "Generell hat die Kirche nichts gegen Homosexuelle"

Bei der Aktion "Liebe gewinnt" werden erneut bundesweit auch homosexuelle Paare gesegnet. Trotz versöhnlicher Signale der Bischöfe lässt sich die Aktion schwer mit der offiziellen Lehre vereinbaren, erklärt Moraltheologe Rudolf Hein.

» Mein-MMO.de über League of Legends: 4-facher Meister outet sich – In fast jedem Team hab ich schwulenfeindliche Sachen gehört

In League of Legends hat sich der US-Spieler Vincent "Biofrost" Wang (25) als schwul geoutet. Biofrost war 4-mal Meister in der LCS mit Team SoloMid. Jetzt spielt er für Dignitas. Laut Biofrost habe er fast in jedem seiner Teams homophobe Äußerungen gehört. Die Gaming-Industrie sei voll von Sexismus und Homophobie. Da müsse sich dringend etwas ändern.

» derStandard.at über Homophobie beim Wiener Derby: Die geduldete Diskriminierung

Homophobe Kundgebungen bei Match zwischen Austria und Rapid blieben ungeahndet. Die Liga und die Vereine prüfen, ein Fachmann fordert konsequentes Handeln

» Argovia Today: Pfarrer und homosexuell – So hat Ursus Waldmeier sein Outing erlebt

40 Jahre lang war Ursus Waldmeier als Pfarrer tätig – mehr als 20 Jahre seiner Karriere in der Stadtkirche Aarau. Im "Tagesgespräch" erzählt er von den Höhen und Tiefen als homosexueller Pfarrer und von seinem Outing.