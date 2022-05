Ausgewählter Artikel:

» (14.05.2022) RND: Schule in Essen hat nun dritte Toilette für diverse Menschen

In einer Schule in Essen in Nordrhein-Westfalen gibt es nun drei verschiedene Toiletten: Nach einer jahrelangen Generalsanierung sei im vierten Stock des Heinz-Nixdorf-Berufskolleg im Stadtteil Frohnhausen eine Toilette für diverse Menschen gebaut worden, berichtet die Westdeutsche Allgemeine Zeitung. Diese sei für Menschen an der Schule gedacht, die sich weder dem männlichen noch dem weiblichen Geschlecht zugeordnet fühlen.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

14. Mai 2022

» Deutsche Welle über #OutInChurch; Es eifre jeder seiner unbestochnen von Vorurteilen freien Liebe nach

Bei #OutInChurch outen sich immer mehr Mitarbeitende der katholischen Kirche als queer. Christine Schardt und Ulrike Gerdiken sprechen darüber, was ihr Queersein für ihre Arbeit in der katholischen Kirche bedeutet.

» nd über Homo- und Pädosexualität: Fragwürdige Komplizenschaft

Die Verknüpfung von Pädo- und Homosexualität gilt heute als Diskriminierung. Die Zeit tatsächlicher Bündnisse ist nicht lang her und verhindert die Auseinandersetzung mit Unrecht von damals und heute, findet Jeja Klein.

» Die Presse: Schuberts Briefe an Freunde – Verstehen, ob er "queer" war

Ein Projekt will das klischeegeprägte Bild Franz Schuberts korrigieren. Ein besseres Verständnis von Zeit und Umfeld, aber auch neue digitale Möglichkeiten widerlegen Vorurteile.

» GameStar über Hogwarts Legacy: Das halten trans Menschen vom Spiel und J.K. Rowling

Hogwarts Legacy soll Harry-Potter-Fans 2022 verzaubern. Doch lässt sich das Spiel ohne Gewissensbisse genießen? Wir haben Betroffene gefragt.

» RND: Schule in Essen hat nun dritte Toilette für diverse Menschen

In einer Schule in Essen in Nordrhein-Westfalen gibt es nun drei verschiedene Toiletten: Nach einer jahrelangen Generalsanierung sei im vierten Stock des Heinz-Nixdorf-Berufskolleg im Stadtteil Frohnhausen eine Toilette für diverse Menschen gebaut worden, berichtet die Westdeutsche Allgemeine Zeitung. Diese sei für Menschen an der Schule gedacht, die sich weder dem männlichen noch dem weiblichen Geschlecht zugeordnet fühlen.

» Badische Zeitung; "Queere Menschen sind Bereicherung"

Diskussion mit dem homosexuellen Jesuitenpater Klein und Lehrer Schenkel, der sich einer Geschlechtsumwandlung unterzogen hat.

» ÄrzteZeitung: Klinik bündelt Kompetenz bei Behandlung von Trans-Personen

Das bundesweit erste interdisziplinäre Zentrum in Münster will Betroffenen eine umfassende Begleitung im Prozess der Transition ermöglichen.

13. Mai 2022

» Stadt Stuttgart: Joachim Stein mit Staufermedaille ausgezeichnet

Joachim Stein wurde für sein ehrenamtliches Engagement mit der Staufermedaille ausgezeichnet.

» taz über queeres Happening im Molotow-Club: Mittelfinger und Zärtlichkeiten

Endlich wieder Konzerte mit Publikum und feministischen Hip-Hop, Rap & Co. und Awarenesskonzept. Über ein Event der schönen Art in Hamburg.

» Tagesspiegel interviewt Staatssekretärin Ekin Deligöz: "Feministinnen und queere Menschen müssen zusammenhalten"

Feminismus muss inklusiv sein, es braucht einen Gleichstellungscheck – und das Familienrecht muss in der Realität ankommen, sagt Staatssekretärin Ekin Deligöz.

» Berliner Zeitung über ESC-Moderator Mika: "Die meisten Songs sind purer Scheiß!"

Der Sänger Mika moderiert den Eurovision Song Contest am Samstag. Eine heikle Aufgabe in Kriegszeiten. Doch um klare Worte ist der Mann nicht verlegen.

» Blick: Knatsch um Verhaltenskodex von Churer Bistum geht weiter

Gegen den Verhaltenskodex des Churer Bischofs Joseph Maria Bonnemain regte sich in Priesterkreisen massiver Widerstand. Der Kodex wolle die LGBT-Ideologie in die Kirche implantieren. Jetzt fordern die Geistlichen vom Bischof ein Bekenntnis zur kirchlichen Sexualmoral.

» Radio Taiwan International: Parlament diskutiert Anpassung der Gesetze für gleichgeschlechtliche Ehe

Homosexuelle Ehepartner können in Taiwan vielleicht schon bald Kinder adoptieren.

» Allgemeine Zeitung: Regenbogenfahnen am Grab von Melitta Sundström in Meisenheim

Am Dienstag, 17. Mai, ist wieder Internationaler Tag gegen Homo-, Bi-, Inter- und Transphobie, der Idahobit.

» evangelisch.de: Brasiliens Regierung verhindert Sexualkunde an Schulen

Die brasilianische Regierung verhindert laut Human Rights Watch Sexualunterricht an Schulen. Abgeordnete und Behörden setzten verhängnisvolle juristische und politische Taktiken ein, um Aufklärung zu verhindern und zu verbieten, erklärte die Menschenrechtsorganisation am Donnerstag bei der Vorstellung eines Berichts zum Thema

12. Mai 2022

» ka-news: queerKAstle – Im Bürgerzentrum Mühlburg gründet sich queerer Verein in Karlsruhe

Was Städte wie Mannheim oder Stuttgart schon vorgemacht haben, soll nun auch in Karlsruhe Realität werden: Ein queeres Zentrum für queere Vielfalt.

» STUGGI.TV: Stuttgarter CDU will erstmals am Christopher Street Day teilnehmen

Kurswechsel bei der CDU Stuttgart: Erstmals in ihrer Geschichte plant die Partei, mit einem eigenen Truck an der CSD-Parade durch Stuttgart teilzunehmen. Das hat der Vorstand um den neuen Kreisvorsitzenden Thrasivoulos Malliaras beschlossen. Die Organisatoren des Christopher Street Day begrüßen den Schritt zwar, fordern aber auch eine konsequente Öffnung für queere Themen.

» Rolling Stone über Brian May: Darum gedenkt er Queen-Kollege Freddie Mercury an dessen Todestag nicht

May erklärt, dass er die Aids-Erkrankung von Freddie Mercury lange Zeit verdrängte.

» Düsseldorf Queer: Trägerverein für Queeres Zentrum gegründet

Es ist ein wichtiger Meilenstein auf dem Weg zu einem Queeren Zentrum in Düsseldorf. Gestern wurde der Trägerverein gegründet, der nun die weiteren Gespräche mit der Stadt vorantreiben kann. Der neu gewählte Vorstand wirbt jetzt um Unterstützung für das Community-Vorhaben.

» come-on.de: Katholischer Pfarrer im MK spricht über Homosexualität

Homosexualität und die Katholische Kirche – passt das zusammen? Eine Pfarrei öffnet sich und beteilgt sich an der landesweiten Aktion #liebegewinnt. Ein Interview mit klaren Statements zur Liebe zwischen gleichgeschlechtlichen Paaren von einem Pfarrer.