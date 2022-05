Ausgewählter Artikel:

» (17.05.2022) Sonntagsblatt: Tag gegen Homophobie – Welchen Meilenstein wir als nächstes brauchen

Seit 2004 erinnert der Internationale Tag gegen Homophobie daran, dass Homosexualität vor kurzem noch als Krankheit eingestuft wurde. Immerhin aber ein paar Meilensteine müssen wir auf jeden Fall noch erreichen, kommentiert Lea Maria Kiehlmeier.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

17. Mai 2022

» rbb24: So geht es schwulen Männern in Berlin

Am Dienstag ist der Internationale Tag gegen Homo-, Bi-, Inter*- ,Trans*-, und Asexuellenfeindlichkeit der IDAHOBITA. Dabei sind gerade schwule Männer doch schon längst in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Oder?

» Tagesspiegel zur Regenbogenflagge am Bundesinnenministerium: Ein Signal, das verpflichtet

Vor dem Innenministerium weht zum ersten Mal eine Regenbogenfahne. Das ist ein starkes Signal, doch jetzt muss die Regierung liefern. Ein Kurzkommentar.

» Merkur: "Unsere Liebe ist ganz normal!" – Homosexuelle Paare zum internationalen Tag gegen Homo-, Bi-, Inter- und Transphobie

Am Internationalen Tag gegen Homo-, Bi-, Inter- und Transphobie haben wir mit homosexuellen Pärchen aus dem Landkreis Dachau gesprochen: Über Liebe, ihr Leben und den Wandel in der Gesellschaft.

» Sonntagsblatt: Tag gegen Homophobie – Welchen Meilenstein wir als nächstes brauchen

Seit 2004 erinnert der Internationale Tag gegen Homophobie daran, dass Homosexualität vor kurzem noch als Krankheit eingestuft wurde. Immerhin aber ein paar Meilensteine müssen wir auf jeden Fall noch erreichen, kommentiert Lea Maria Kiehlmeier.

» Eurosport: PSG-Profi Idrissa Gueye boykottiert Regenbogen-Trikot und sorgt für Eklat

PSG-Profi Idrissa Gueye boykottiert eine Anti-Homophobie-Aktion der Liga und sorgt damit für einen Skandal.

» Frankfurter Rundschau: Wie eine kleine Kirche LGBTQ-Menschen in Uganda ein Zuhause gibt

In Uganda offen homosexuell zu leben, riskieren die wenigsten. Auch aus Angst vor der Polizei. Ausgerechnet eine christliche Kirche bietet Betroffenen des staatlich verordneten Hasses einen Zufluchtsort – und predigt radikale Inklusion.

» W&V: Oreo – Das sind die neuen Pride-Verpackungen

Mondelez bringt zum Pride-Monat Juni Oreos in Regenbogen-Verpackungen

» Süddeutsche.de: Pride Week in Geretsried

Zwei junge Stadträte wollen während der Pride Week im Juli städtische Gebäude mit Regenbogenfahnen beflaggen lassen.

16. Mai 2022

» Rhein-Neckar-Zeitung: Chefin des "Europäischen Hof" sprach über ihr Lesbisch-sein

Caroline von Kretschmann: "Ich durfte sein, wie ich bin". Sie ist für die Frauenquote.

15. Mai 2022

» Berliner Zeitung: Sex auf offener Wiese, Razzien in den Büschen – Wie es in der Hasenheide abgeht

In Berliner Parks hat das Suchen und Finden der Lust eine lange Tradition die Pandemie hat das sogar noch verstärkt. Ein Blick hinter die Neuköllner Büsche.

» Badische Zeitung: Diskussion mit einem homosexuellen Pater und einem queeren Lehrer

Queer sein in Kirche und Schule ist weiterhin ein brisantes Thema. Der homosexuellen Jesuitenpater Ralf Klein und der queere Lehrer Theo Schenkel stellten sich deshalb in Grwihl einer Diskussion.

14. Mai 2022

» Tagesspiegel-Interview über Beten und bei Gayhane flirten: "Wir sind es nicht gewohnt, selbstbewusste Muslim*innen zu sehen, die beides können"

Der Politikwissenschaftler Ozan Zakariya Keskinklç spricht über antimuslimischen Rassismus und Coming In und erklärt, was es mit Queer Dschihad auf sich hat.

» WDR: Höchste Zeit für mehr Regenbogen im Weißen Haus!

Joe Biden bekommt eine neue Pressesprecherin: Karine Jean-Pierre ist die erste Schwarze und die erste lesbische Frau in diesem Job. Anderswo in den USA aber, in vielen konservativen Bundesstaaten, wird die Welt für Menschen aus der LGBTQ-Community gerade enger.

» Deutsche Welle über #OutInChurch: Es eifre jeder seiner unbestochnen von Vorurteilen freien Liebe nach

Bei #OutInChurch outen sich immer mehr Mitarbeitende der katholischen Kirche als queer. Christine Schardt und Ulrike Gerdiken sprechen darüber, was ihr Queersein für ihre Arbeit in der katholischen Kirche bedeutet.

» nd über Homo- und Pädosexualität: Fragwürdige Komplizenschaft

Die Verknüpfung von Pädo- und Homosexualität gilt heute als Diskriminierung. Die Zeit tatsächlicher Bündnisse ist nicht lang her und verhindert die Auseinandersetzung mit Unrecht von damals und heute, findet Jeja Klein.

» Die Presse: Schuberts Briefe an Freunde – Verstehen, ob er "queer" war

Ein Projekt will das klischeegeprägte Bild Franz Schuberts korrigieren. Ein besseres Verständnis von Zeit und Umfeld, aber auch neue digitale Möglichkeiten widerlegen Vorurteile.

» GameStar über Hogwarts Legacy: Das halten trans Menschen vom Spiel und J.K. Rowling

Hogwarts Legacy soll Harry-Potter-Fans 2022 verzaubern. Doch lässt sich das Spiel ohne Gewissensbisse genießen? Wir haben Betroffene gefragt.

Bezahltes Abo erforderlich

» RND: Schule in Essen hat nun dritte Toilette für diverse Menschen

In einer Schule in Essen in Nordrhein-Westfalen gibt es nun drei verschiedene Toiletten: Nach einer jahrelangen Generalsanierung sei im vierten Stock des Heinz-Nixdorf-Berufskolleg im Stadtteil Frohnhausen eine Toilette für diverse Menschen gebaut worden, berichtet die Westdeutsche Allgemeine Zeitung. Diese sei für Menschen an der Schule gedacht, die sich weder dem männlichen noch dem weiblichen Geschlecht zugeordnet fühlen.

» Badische Zeitung; "Queere Menschen sind Bereicherung"

Diskussion mit dem homosexuellen Jesuitenpater Klein und Lehrer Schenkel, der sich einer Geschlechtsumwandlung unterzogen hat.

» ÄrzteZeitung: Klinik bündelt Kompetenz bei Behandlung von Trans-Personen

Das bundesweit erste interdisziplinäre Zentrum in Münster will Betroffenen eine umfassende Begleitung im Prozess der Transition ermöglichen.