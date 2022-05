Ausgewählter Artikel:

» (18.05.2022) stern kommentiert: Traut euch bitte! Ein Coming-out im deutschen Fußball ist überfällig

Der englische Profifußballer Jake Daniels outet sich als schwul. Homosexualität im Fußball gilt als tabu. Doch das muss sich ändern.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

18. Mai 2022

» tagesthemen-Interview mit dem Queer-Beauftragten der Bundesregierung Sven Lehmann

Der Queer-Beauftragte der Bundesregierung, Sven Lehmann (Grüne), setzt auf eine zügige Abschaffung des von Betroffenen als diskriminierend kritisierten Transsexuellengesetzes. Die Bundesministerien für Justiz und für Familie würden bis zum Sommer Eckpunkte für ein neues Gesetz vorlegen. Das fordern auch Betroffene, wie der trans-Mann und Polizist Ben Höhn.

» katholisch.de: Erzbischof Koch bittet um Vergebung für Homophobie in Kirche

Homophobie sei eine "unheilvolle Traditionslinie" in der Kirche: Der Berliner Erzbischof Heiner Koch bittet um Vergebung für die Diskriminierung von queeren Menschen – und kündigt Maßnahmen an, die das im Erzbistum künftig verhindern sollen.

» Frankfurter Rundschau über Demo in Frankfurt: "Ich wünsche mir eine Gesellschaft, die niemanden zwingt, eine graue Taube sein zu müssen."

Am Internationalen Tag gegen Homo-, Bi-, Inter-, Trans- & Asexuellenfeindlichkeit kurz IDAHOBITA sind auch in Frankfurt Menschen auf die Straße gegangen. Und in Frankfurt hat der 17. Mai diesmal eine besondere Bedeutung. Denn die Dragqueen Electra Pain war im März an der Konstablerwache mit Pfefferspray attackiert worden.

» RP Online kommentiert: Coming-out darf im Fußball keine Frage von Mut sein

Homosexualität ist im Fußball immer noch ein Tabuthema. Dass nun ein 17-jähriger englischer Profi öffentlich macht, schwul zu sein, bietet die Chance, dass sich das ändert. Aber Jake Daniels kann nur zum Wegbereiter werden, wenn auch Fans, Mitspieler und Vereine ihrer Verantwortung gerecht werden.

» Deutsche Welle: Vom Unsinn, Homosexualität "abzutrainieren"

Noch immer werden Menschen weltweit diskriminiert, weil sie schwul, lesbisch oder trans sind. Manche Familie möchte ihrem Kind gar die Homosexualität "abtrainieren". Die Deutsche Welle hat einen jungen Mann getroffen, der sich davon frei gemacht hat.

» Süddeutsche.de über lesbische Kandidatin: Taufkirchnerin Christine Himmelberg will für die SPD in den Landtag

Als Nachfolgerin von Natascha Kohnen bewirbt sich die 33-Jährige um die Kandidatur im Stimmkreis München Land Süd

» tagesschau: Trans und bei der Polizei

Lange konnten trans, inter und nicht-binäre Menschen nicht für die Polizei arbeiten. Eine Dienstvorschrift verlangte bestimmte Geschlechtsmerkmale. Seit sie geändert wurde, können Polizeianwärter offen trans sein – wie Ben Höhn.

» VRT NWS: Am Tag gegen Homophobie legt die belgische Regierung einen nationalen Aktionsplan vor

An diesem internationalen Tag gegen Homophobie und gegen Intoleranz gegen andere Formen von sexuellen Neigungen und Geschlechtern hat die belgische Bundesregierung einen ambitionierten Plan vorgelegt, der auf nationaler Ebene für ein freundlicheres Klima gegen die LGBTQIA+-Gemeinschaft sorgen soll.

» mdr: Jasmina Wesolowski über queere Erzählperspektiven

Drehbuchautorin Jasmina Wesolowski spricht mit unicato über ihre Arbeit an der interaktiven Jugendserie DRUCK. Sie erläutert an diesem Beispiel die Entwicklung von Handlungen mit queeren Erzählperspektiven.

» mdr: Queere Perspektiven im Kurzfilm

Im Mai befasst sich unicato mit der queeren Filmszene und zeigt, dass es Filmschaffenden nicht mehr nur um das Erzählen von Coming-Out-Geschichten und allein die Akzeptanz für diverse Lebensweisen geht.

» vorwärts: Fahne gehisst – Was die SPD zum IDAHOBIT* fordert

Vor 46 Jahren erkannte ich mein Transsein, sagt Nora Eckert. Damals trug die heute 68-Jährige noch einen männlichen Vornamen. Den wurde sie los. Bei der Rentenversicherung werde ich aber immer noch als Rentner geführt, erzählt die Trans-Frau am Dienstag im Willy-Brandt-Haus. Eckert macht mit ihrem Beispiel deutlich, wie das Transsexuellengesetz Menschen diskriminiert. Für den Wechsel des Geschlechts werden unter anderem zwei voneinander unabhängige Gutachten benötigt.

» NDR interviewt Transberaterin: "Realität von Regenbogenfamilien anerkennen"

Homosexuelle, bi-, inter- oder transsexuelle Menschen erleben immer wieder Diskriminierung. Daran wird am 17. Mai, dem Internationalen Tag gegen Homo-, Bi-, Trans- und Interphobie, erinnert.

» Deutschlandfunk über Roman "Doktor Hirschfelds Patient": Die immer wiederkehrenden Gelüste

Das Schicksal von Homosexuellen und Transvestiten im Dritten Reich wird im Roman von Nicolas Verdan anhand der Patientenlisten des Sexualforschers Magnus Hirschfeld dargestellt. Ein Thriller, der bis in die Gegenwart ragt, und auch die Frage aufwirft, wieviel Unterhaltung die Shoa verträgt.

» rbb: Queer im Außenbezirk

Wie queer ist die Politik für die Berliner Außenbezirke? Das fragen wir zum internationalen Tag gegen Homo-, Bi-, Inter- und Transphobie und besuchen das House of Queers in Reinickendorf, das zugleich Kiez-Treff und Beratungsstelle ist. Im Studio sprechen wir mit Andreas Otto vom Verein Regenbogen Reinickendorf.

17. Mai 2022

» Main-Post kommentiert: Erster europäischer Fußball-Profi outet sich als schwul – Warum das bald keine Meldung mehr wert sein sollte

Der 17-jährige Engländer Jake Daniels übernimmt in der Vorreiterrolle eine große Verantwortung: Nur wenn die Hemmschwelle sinkt, kann Homosexualität im Männerfußball zur Selbstverständlichkeit werden.

» zentralplus: Schwule therapieren – Aus Luzern regt sich Widerstand

Mit einer Kantonsinitiative wird sich die Luzerner Regierung auf Bundesebene für eine Regelung starkmachen, Konversionstherapien zu verbieten. Bei diesen

» derStandard.at: Hyperreality-Festival – Queere Qualität

Unter neuer Leitung findet das Musikfestival für experimentelle (Club-)musik am Wochenende mit einem überzeugenden Line-Up statt

» rbb24: So geht es schwulen Männern in Berlin

Am Dienstag ist der Internationale Tag gegen Homo-, Bi-, Inter*- ,Trans*-, und Asexuellenfeindlichkeit der IDAHOBITA. Dabei sind gerade schwule Männer doch schon längst in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Oder?

» Tagesspiegel zur Regenbogenflagge am Bundesinnenministerium: Ein Signal, das verpflichtet

Vor dem Innenministerium weht zum ersten Mal eine Regenbogenfahne. Das ist ein starkes Signal, doch jetzt muss die Regierung liefern. Ein Kurzkommentar.