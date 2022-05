Ausgewählter Artikel:

» (21.05.2022) Domradio: Priester Rothe besorgt nach Kölner Volksverhetzungsverfahren

Ein Verfahren wegen Volksverhetzung gegen zwei Priester wurde in Köln gegen Zahlung einer Geldauflage eingestellt. Ein Teilerfolg für Wolfgang F. Rothe, der trotzdem mit Sorge auf die Signalwirkung dieses Ausgangs blickt.

21. Mai 2022

» taz über Reisesicherheit für LGBTQIA+: Sonnencreme und Pfefferspray

Laut verschiedener Rankings wird Deutschland als Reiseland für queere Menschen attraktiver auch wegen neuer Gesetze. Doch noch gibt es viel zu tun.

» Kommentar von Buten un Binnen zum Freispruch im Fall Latzel: "Dreck!"

Das Bremer Landgericht hat den evangelischen Pastor Olaf Latzel vom Vorwurf der Volksverhetzung freigesprochen. Empörend findet das Redakteur Jochen Grabler.

» WDR-Lokalzeit zum Prozess gegen zwei katholische Priester: Vorwurf der Volksverhetzung

» Harz Kurier: Queere Community – Das neue "Normal"

Je mehr Aufklärung es gibt, desto weniger werden auch die Stimmen, die kein Verständnis aufbringen können.

» Deutschlandfunk Nova: Warum es sich lohnt, die eigene sexuelle Identität zu hinterfragen

Warum benutzen nur so wenige Menschen für sich die Bezeichnung bisexuell? Warum wir alle mal darüber nachdenken sollten, wie viel bi in uns steckt.

20. Mai 2022

» Deutsche Welle: Französische Komödie über russische Homophobie in der Ukraine gedreht

"Die Rache der glitzernden Garnelen" handelt von einer schwulen Wasserballmannschaft, die in die Fänge des homophoben Russlands gerät. Gedreht wurden die Szenen in vor dem Angriffskrieg in der Ukraine

» BuzzFeed: Transgender CEO – Caroline Farberger wurde vom Mann zur Frau – "Männer wissen nicht, was für ein Privileg sie haben"

Caroline Farberger leitete als Mann ein Versicherungsunternehmen. Heute ist sie ein weiblicher Transgender Boss und denkt Gleichberechtigung komplett neu.

» OK! Magazin über Sam Dylan: Riesen-Skandal um Kussfoto! Das steckt dahinter

Nachdem Sam Dylan, 31, auf Instagram ein Video gepostet hatte, auf dem er und Twenty4Tim, 21, sich küssen, gab es einen riesigen Shitstorm für ihn. Fans warfen ihm vor, dass er seinen Freund Rafi Rachek, 32, betrügt. Jetzt erklärt der TV-Star, was wirklich hinter den Aufnahmen steckte.

» Radio Lora München: Demonstration für einen bayerischen Aktionsplan gegen Homo- und Trans*-Phobie

Am Dienstagabend haben Aktivisten des SUBs, dem Schwulen Kommunikations- und Kulturzentrum München e. V. und dem LQZ, dem Lesbisch-Queeren-Zentrum für Ihre Rechte in der Müllerstraße demonstriert. Die zentrale Forderung richtet sich an den bayerischen Staat: Es soll endlich ein bayerischer Aktionsplan gegen Homo- und Trans*-Phobie entwickelt werden. Unser Reporter Lennard Cramer hat zwei Demonstrant*Innen interviewt.

» mdr: In Ilmenau als queer geoutet – "Ich weiß, wie schwer es am Anfang ist"

Obwohl in den vergangenen Jahren die Akzeptanz in der Gesellschaft gestiegen ist, sind queere Menschen nach wie vor Diskriminierung ausgesetzt. Wie ergeht es queeren Menschen in Ilmenau?

19. Mai 2022

» taz über Beschuldigungen gegen deutschen Konsul: Übergriffig beim Queerfestival

Gegen den deutschen Generalkonsul in Pakistan wurden Vorwürfe erhoben. Er soll auf dem ersten Queerfestival in Karatschi Frauen belästigt haben.

» watson: Nach Werbe-Kampagne – Ricardo Simonetti heftig kritisiert

Riccardo Simonetti ist LGBT*-Sonderbotschafter der EU und erhielt schon Auszeichnungen für sein Engagement. Sein neuestes Projekt sorgt allerdings nun für Kritik.

» Bunte über GNTM-Star Alex Mariah Peter: ZDF-Dreh abgebrochen – "Unglaublich erniedrigend"

GNTM-Star Alex Mariah Peter spricht eher selten über ihr Lebens als Trans-Frau. In dem Debattenformat "13 Fragen" stoß sie nun an ihre Grenzen und brach den Dreh sogar ab!

» Jochen Schropp erzählt EXPRESS.de seine Geschichte – eine Frage seiner Familie schockte ihn

Jochen Schropp lebt offen homosexuell, vor Kurzem hat er seinen langjährigen Partner geheiratet. EXPRESS.de hat er nun auf TikTok seine ganz persönliche Coming-out-Geschichte erzählt.

» TAG24: Jochen Bendel überrascht mit Statement – "Bin nicht stolz darauf, schwul zu sein"

Zum "Internationalen Tag gegen Homophobie" (17. Mai) hat Moderator Jochen Bendel (54, "Promi Big Brother") eine wichtige Botschaft mit seinen Fans geteilt.

» Ruhr Nachrichten: 1500 Euro für Gutachten – Trans* Frau Sonya aus Haltern bittet um Spenden

Sonya ist eine 19-jährige trans* Frau aus Haltern. Wenn sie ihren Namen offiziell ändern lassen will, kostet das viel Geld. Geld, das sie nicht hat. Jetzt sammelt sie Spenden für ihre Selbstbestimmung.

» nd: Fußball ist hoffnungslos unmodern

Als erster aktiver Fußballprofi in Europa hat der 17-Jährige Jake Daniels seine Homosexualität öffentlich gemacht. Die aufgeregten Reaktionen verraten ein Übermaß an Ewiggestrigkeit im Männerfußball.

» meinKA über Vereinsgründung: Karlsruhe bekommt ein queeres Zentrum für queere Vielfalt

Was Städte wie Mannheim oder Stuttgart schon vorgemacht haben, soll nun auch in Karlsruhe Realität werden: Ein queeres Zentrum für queere Vielfalt. "queerKAstle" ein eingetragener, gemeinnütziger Verein will ein solches Zentrum aufbauen und etablieren.

» Express über Trans*Café im anyway: Wird Kölner Jugend-Treff doch gerettet? Aussage der Stadt macht Hoffnung

Muss der beliebte Trans-Treff im Kölner Jugendzentrum anyway enden? Jetzt macht eine Äußerung der Stadt Köln Hoffnung auf eine Wende.