» (24.05.2022) KBS World aus Indonesien: Regierung kritisiert das Hissen einer LGBT+-Flagge durch die britische Botschaft

Die britische Botschaft hat am 17. Mai, dem internationalen Tag gegen Homo-, Bi-, Inter-und Transphobie, die Regenbogenfahne gehisst. Nach der indonesischen Tageszeitung "Kompas" hat das indonesische Außenministerium wegen dieses Vorgehens der britischen Botschaft am 23. Mai den Botschafter vorgeladen

24. Mai 2022

» Tagesspiegel-Interview zum Xposed Queer Filmfestival in Berlin: "Viele queere Personen haben Sehnsucht nach komplexen Geschichten"

Zum 16. Mal findet diese Woche in Berlin das Xposed Queer Filmfestival satt. Ein Gespräch über das Programm mit Co-Kuratorin Merle Groneweg.

» Domradio interviewt Theologe Essen zu Volksverhetzungsprozessen gegen Geistliche: "Die Grenze des Sagbaren wird bewusst immer weiter verschoben"

Vergangene Woche standen in zwei Fällen Geistliche wegen mutmaßlicher Volksverhetzung vor Gericht, weil sie sich abwertend über Homosexualität geäußert hatten. Der Berliner Theologe Georg Essen ordnet die beiden Prozesse ein.

» familie.de: Was genau bedeutet "nicht-binär" oder "genderqueer"?

Die geschlechtliche Identität einer Person muss nicht mit dem biologischen Geschlecht übereinstimmen. Was "non-binär" oder "nicht-binär" aussagt.

» musikexpress: Preppy, but make it queer: Warum Andy Warhol heute präsenter denn je ist

In den 60ern prägte er den Zeitgeist, heute ist er zeitlos und allgegenwärtig. Die aktuelle Stil-Kolumne von Jan Kedves.

» Westfälische Nachrichten: Akzeptanz statt Diskriminierung

Im Rahmen einer Feierstunde hat das Driland-Kolleg in Gronau am Donnerstag die Auszeichnung Schule der Vielfalt erhalten. Es ist damit kreisweit die zweite Schule, die sich offen für die Rechte der LGBTIQ-Community einsetzt.

» Tagesspiegel: Das Virus lädt zum Stigmatisieren ein – und der Minister macht mit

Das neue Virus sei keine Krankheit von Schwulen, sagt die WHO, aber Karl Lauterbach warnt genau die vor anonymem Sex. Das nährt Ressentiments. Ein Kommentar.

» Welt über Gewalt gegen queere Menschen: "In Frankfurt hatte ich ein Messer am Hals, in Berlin wurde mir ins Gesicht geschlagen"

Die Übergriffe auf queere Menschen haben in den letzten Jahren deutlich zugenommen. Die Initiative Grundgesetz für Alle tritt für den verfassungsmäßigen Schutz queerer Menschen ein. Ansonsten, so die Initiative, sind Zustände wie in Polen oder Russland möglich. Unser Reporter Yasser Speck hat mit der Initiative gesprochen.

» Zeit Online: "Findet euch damit ab, dass Sexualität fluide und flexibel ist"

Auf mehrere Geschlechter zu stehen, ist verbreiteter, als Menschen es leben. Warum? Die Autorin Nadine Primo über Klischees, Coming-out und die Kraft, sie selbst zu sein.

» Der Westen über "First Dates": Pascal offenbart Problem als schwuler Mann – "Würde nie Männer auf der Straße ansprechen"

Für viele Singles ist es heutzutage sowieso schon schwer, jemanden Neues kennenzulernen. Während die meisten von ihnen mittlerweile auf Dating-Apps zurückgreifen, probieren es andere mit einem Blind Date in der Vox-Sendung "First Dates".

» Sonntagsblatt: Freispruch für Pastor Latzel – Warum der Verlierer die Bibel ist

Der Bremer Pastor Latzel wurde vom Landgericht vom Vorwurf der Volksverhetzung freigesprochen. Das ist in mehrerlei Hinsicht falsch, kommentiert Dennis Riehle. Die Aussagen Latzels verletzen nicht nur die Grenzen des guten Geschmacks, sie sind auch nicht vom Grundgesetz gedeckt, findet er.

» Jüdische Allgemeine über Jared Polis: Pionier aus den Rockies

Jared Polis ist der erste jüdische Gouverneur des Bundesstaats Colorado

» ORF: Vienna Pride im Juni inklusive Parade

Die Pandemie hat die LGBTIQ-Community besonders getroffen. Nicht nur war sie weniger sichtbar, es mangelte auch an sicheren Orten. Der Vienna Pride kommt heuer eine besondere Bedeutung zu, meinten Verantwortliche heute bei einer Pressekonferenz in Wien.

» RP Online: Rheinische Kirche unterzeichnet Charta der Vielfalt

Die Evangelische Kirche im Rheinland hat die Charta der Vielfalt unterschrieben. Die Vielfalt der Mitarbeitenden wertzuschätzen, diene dem Erfolg von Organisationen, erklärte die rheinische Kirche am Montag in Düsseldorf. Deshalb habe Vizepräsident Johann Weusmann die Charta der Vielfalt für seine Kirche unterzeichnet.

23. Mai 2022

» derStandard.at: Vorsicht vor den Affenpocken-Vorurteilen!

Das um sich greifende Virus wird fälschlicherweise mit Affen in Verbindung gebracht, und seine Verbreitung wird schwulen Männern angelastet. Das ist brandgefährlich

» 20 Minuten über "Queer Eye"-Star Karamo Brown: "Ich habe mich für meinen Haarausfall geschämt"

"Queer Eye"-Star Karamo Brown hat eine Glatze. Das hat sehr auf sein Selbstbewusstsein geschlagen heute hat er Tipps, was bei einem kahlen Kopf hilft.

» SWR aus Straßburg: Schwules Paar heiratet in evangelischer Kirche

Für gleichgeschlechtliche Paare ist es immer noch schwer, kirchlich zu heiraten. Ein katholisches Paar in Straßburg konnte sich das Ja-Wort geben – in einer evangelischen Kirche.

» RP Online aus Mönchengladbach: Endlich eine Adresse für queere Menschen

Der Andrang bei der Feier an der Wallstraße war groß. Viele queere Menschen nutzten die Gelegenheit zum Austausch untereinander, andere suchten Orientierung. Wie die Eröffnung war, und was die Besucher zu sagen hatten.

» NRZ: Närrischer Geburtstag der Düsseldorfer KG Regenbogen

Düsseldorfs schwul-lesbischer Karnevalsverein feierte am Samstag ausgelassen seinen närrischen Geburtstag 2 x 11 Jahre.

22. Mai 2022

» Badische Neueste Nachrichten: 200 Menschen besuchen queeres Event "City under the rainbow" in Pforzheim

Für mehr Toleranz gegenüber queeren Menschen: Das Event "City under the rainbow" ging am Freitag mit rund 200 Besuchern erfolgreich in die fünfte Runde.