» (25.05.2022) Deutschlandfunk Kultur im Gespräch mit Drehbuchautor und Regisseur Benjamin Gutsche: Queeres Lieben im deutschen Fernsehen

Seine ARD-Serie "All you need" aus dem Jahr 2021 schrieb TV-Geschichte die erste schwule Serie im öffentlich-rechtlichen Fernsehen, gesehen von einem Millionenpublikum. Jetzt hat Benjamin Gutsche Staffel 2 der erfolgreichen Produktion gedreht.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

25. Mai 2022

» euronews: Zum 1. Mal in Tunesien – Thema Homosexualität im Theater

In Tunesien stehen drei Jahre Haft für homosexuelle Handlungen im Gesetzbuch. Doch ein Theaterstück wagt sich nach vorn.

» tagesschau.de: Ein (schwuler) Mann Gottes

Homosexuelle haben es in der katholischen Kirche schwer: Wer eine Beziehung führt, dem droht die Entlassung. Im Schwarzwald kämpft Pater Ralf Klein für mehr Anerkennung. Er lebt im Zölibat.

» der Freitag: Eure Normalität krepiert – Und das liegt nicht nur an den Affenpocken

Na, schiebt ihr Panik, weil sich ein neuer Virus ausbreitet? Und dann noch einer, der sich durch Sex überträgt! Queere Menschen bekommen den Hass rechter Trolle ab, die sich ein neues AIDS herbeisehnen. Unser Autor antwortet diesen Spinnern

» Human Resources Manager: "Bitte kein Rainbow-Washing!"

Die Aktion #GesichtZeigen soll LGBTIQ+-Personen sichtbar machen, die im juristischen Bereich tätig sind. Fünf Fragen an den Initiator Stuart Bruce Cameron.

» Domradio: Theologin ordnet Urteil zu Pastor Latzel ein – "Verstehe Enttäuschung nach Freispruch"

Nach dem Freispruch für den Bremer Pastor Olaf Latzel war die Enttäuschung in der queeren Community groß. Die evangelische Theologin Isolde Karle, die selbst im Prozess als Gutachterin aussagte, hat dafür Verständnis.

» evangelisch.de zum Freispruch von Latzel: Hassprediger

Am 19. Mai hat das Bremer Landgericht den erzkonservativen und evangelikalen Pastor Olaf Latzel vom Vorwurf der Volksverhetzung freigesprochen. Was für ein Armutszeugnis!

» RND über Homosexualität und Fußball: "Niemand sollte die hasserfüllten und verletzenden Nachrichten bekommen, die ich bekommen habe"

Ich werde nicht so tun, als hätte ich die homophoben Beleidigungen beim Spiel letzte Nacht nicht gehört. Unserer Gesellschaft wurde gezeigt, dass wir diese Probleme auch 2022 noch haben. Das ist nicht akzeptabel und wir müssen mehr machen, um diese Leute zur Rechenschaft zu ziehen. Hass wird nie gewinnen. Ich werde mich nie dafür entschuldigen, wer ich außerhalb des Fußballs bin. Fußball ist ein Spiel für jeden, egal wer du bist, welche Farbe deine Haut hat und wo du herkommst.

» der Freitag zur Reform des Abstammungsrechts: Für die FDP ist Familie da, wo das Geld ist

Die Ampel will das Familienrecht reformieren. Doch die angekündigte Revolution bleibt aus. Übrig bleibt ein Reförmchen, aber kein Fortschritt für queere Menschen

» RND: Schwule Profis – Es bewegt sich was im Sport

Es war ein Novum in der US-amerikanischen Fernsehgeschichte. Colton Underwood, einst NFL-Profi der Oakland Raiders, hatte als Bachelor im Finale die Wahl zwischen zwei Frauen. Doch Underwood verabschiedete mit gebrochener Stimme alle beide, weil er um eine Dame kämpfen wollte, die als Drittplatzierte freiwillig ausgestiegen war. Schon zuvor hatte Colton Underwood weltweit Schlagzeilen gemacht, als er, der Profisportler, bekannt gab, noch Jungfrau zu sein.

» Übermedien-Kommentar: Affenpocken, voll schwul ey

Wegen der ersten Affenpocken-Fälle warnte die Aidshilfe vor einer Stigmatisierung von Männern, die mit Männern Sex haben. Beim RTL-Magazin "Punkt 12" hat man davon offenbar nicht viel mitbekommen.

» WAZ-Kommentar zu Affenpocken: Stigma ist nicht nur für Schwule gefährlich

Das Affenpocken-Virus ist bisher nur bei Männern, die Sex mit Männern hatten, aufgetreten. Unsere Autorin kommentiert aufkeimende Vorurteile gegen Schwule.

» ntv interviewt Aidshilfe-Sprecher zu Affenpocken: "Fürchten, dass wieder Sündenböcke gesucht werden"

Die Deutsche Aidshilfe fürchtet, dass beim Thema Affenpocken schwule Männer als Sündenböcke stigmatisiert werden. "Wir fühlen uns an die Anfänge der HIV-Epidemie erinnert", so Holger Wicht, der Sprecher des Vereins. Im ntv-Interview spricht er auch über Fingerspitzengefühl bei der Ausdrucksweise.

» blue News interviewt Dragqueen Milky Diamond: "Mir ist es egal, ob du er oder sie sagst"

Milky Diamond ist Drag-Künstlerin. Seit ihrem Aufritt in Baschis Videoclip ist sie national bekannt. Hier verrät sie, warum sie Vorbild sein möchte, gern Bundesratsgattin wäre – und nicht als Dragqueen ausgeht.

» Zeit Online im Gespräch mit trans Mädchen: Ich bin's, Kila

Mit 13 Jahren eröffnete Kila ihren Eltern, dass sie gar kein Junge sei, sondern ein Mädchen – und begann ihre Transition. Heute betreibt sie auf TikTok Trans-Aufklärung.

» vrt NWS: Homophobe Gewalt – Familie am Rande der Brüsseler Belgian Pride angegriffen

Ein junger Transgender, dessen Mutter und dessen Schwester aus Lüttich sind nach der Belgian Pride in Brüssel am Samstagabend von Jugendlichen auf offener Straße angegriffen worden. Die Polizei nahm drei Verdächtige fest.

» Südkurier: Auf der Suche nach sexueller Orientierung – Im Jugendhaus darf sich jeder geborgen fühlen

Die Villinger Einrichtung bietet ein neues Angebot an, das sich queerer Jugendtreff nennt. Bisher ist die Resonanz überraschend positiv.

» zentralplus: Zuger Grüne wollen Konversionstherapien verbieten

Drei Alternative – Die Grünen Kantonsrätinnen haben eine Motion eingereicht, um im Kanton Zug Konversionstherapien zu verbieten. Sie weisen besonders auf die schweren Folgen für Minderjährige hin. Der Kanton Zug solle nicht zu einem Wallfahrtsort für homophobe Menschen werde

24. Mai 2022

» Tagesspiegel-Interview zum Xposed Queer Filmfestival in Berlin: "Viele queere Personen haben Sehnsucht nach komplexen Geschichten"

Zum 16. Mal findet diese Woche in Berlin das Xposed Queer Filmfestival satt. Ein Gespräch über das Programm mit Co-Kuratorin Merle Groneweg.

» Domradio interviewt Theologe Essen zu Volksverhetzungsprozessen gegen Geistliche: "Die Grenze des Sagbaren wird bewusst immer weiter verschoben"

Vergangene Woche standen in zwei Fällen Geistliche wegen mutmaßlicher Volksverhetzung vor Gericht, weil sie sich abwertend über Homosexualität geäußert hatten. Der Berliner Theologe Georg Essen ordnet die beiden Prozesse ein.