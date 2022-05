Ausgewählter Artikel:

» (27.05.2022) Katapult: Zeichen für Toleranz 17-mal gestohlen

Seit Mai dieses Jahres darf die Regenbogenflagge auch in MV von Ämtern und Behörden ohne eine Genehmigung des Innenministeriums gehisst werden. Auf der anderen Seite wurden die Flaggen seit 2021 landesweit bereits 17-mal geklaut. Solche Vorfälle könnten mit der neuen Regelung noch zunehmen, befürchten Betroffene. Was dagegen zunehmen sollte, seien die Berichterstattung darüber und die Toleranz in der Gesellschaft.

27. Mai 2022

» Schwarzwälder Bote: Queere Katholiken diskutieren über Kirche und Religion

Der Katholikentag in Stuttgart. Kernfrage: Wie geht die Kirche mit ihren Sündern um? Dürfen Frauen Gottes Wort verkündigen? Wie queer darf das Personal offiziell sein? Im Waldhorn-Kino Rottenburg treffen eine lesbische Frau, ein Trans-Mann und ein schwuler Mann auf den Personalchef der Diözese.

» 20 Minuten: "Kumm o & Trau di" – Liechtenstein lädt zum ersten Pride-Festival in seiner Geschichte

Mitte Juni kommt es im Fürstentum zur Premiere: Zum ersten Mal wird die LGBTIQ+-Community farbenfroh für Diversity und Toleranz einstehen.

» 20 Minuten: Prügeln, spucken, Blätter zerreissen – Queer-Aktionen an Uni immer radikaler

Demonstrierende der LGBTIQ-Community stürmten zweimal eine Vorlesung an der Uni Genf. Diese erstattet Strafanzeige. Organisationen selber fordern, dass die Gewalt gestoppt wird.

» Kronen Zeitung über lesbische Biathlon-Trainerin: "Ich wollte das ja nie im Geheimen machen"

Homosexualität im Sport ist ein Tabuthema. Die Saalfeldener Biathlon-Trainerin Sandra Flunger und ihre Frau Svea Dreisbach wollen dazu beitragen, viel offener damit umzugehen.

» taz zum Selbstbestimmungsgesetz: Gender vs. Gender

Kritiker_innen behaupten, die Reform des Transsexuellengesetzes spiele soziales und biologisches Geschlecht gegeneinander aus. Das stimmt nicht.

» Zeit Online interviewt altkatholischen Bischof: "Wir trauen Homosexuelle kirchlich"

Neben der römisch-katholischen gibt es auch die alt-katholische Kirche. Ihr Bischof, Matthias Ring, erklärt, was sie anders macht. Und wie er den spektakulären Übertritt des Speyerer Generalvikars vorbereitet hat.

» RTL: Beef um "Diverse Früchtchen" – Manuel Flickinger stärkt Riccardo Simonetti den Rücken

Manuel Flickinger stärkt Riccardo Simonetti den Rücken. Der Influencer hatte Beef mit Sascha Heyna, weil er Werbung für "Diverse Früchtchen" gemacht hat.

» derStandard.de: Urteil zum Adoptionsrecht für Homosexuelle in Kroatien rechtskräftig

Das Oberverwaltungsgericht bestätigt das erstinstanzliche Urteil aus 2021. Damit dürfen Homosexuelle in Adoptionsverfahren nicht diskriminiert werden. S.a.: Kroatien: Gericht ermöglicht Homo-Paaren Adoption von Kindern (05.05.2021)

» katholisch.de: Christen zwischen Konservatismus und den Rechten

Rechte Parteien haben das politische System in Deutschland in Bewegung gebracht, auch mit christlichen Positionen. Doch wo unterscheiden sich Konservative und Rechte – und was verbindet Gläubige mit ihnen? Ein Blick in die Geschichte des Konservatismus und seine Gegenwart.

» Legal Tribune Online über Urteil gegen Anastasie Biefang: Prüde und gefährlich

Laut Beschluss des BVerwG muss sich Kommandeurin auf Tinder zurückhaltend äußern. Was ist los mit dem Grundsatz von Soldaten als Staatsbürger in Uniform?

26. Mai 2022

» t-online interviewt Anastasia Biefang: "Vielfalt steigert den Gefechtswert"

Die Soldatin Anastasia Biefang muss einen Verweis wegen zweifelhafter "moralischer Integrität" akzeptieren wegen ihres Tinder-Profils. Das urteilte ein Gericht. Im Interview erzählt sie, was sie davon hält.

» Merkur: "Wir warten nur noch auf unseren Tod" – Was das Taliban-Regime für queere Afghanen bedeutet

Mangels Unterstützung aus dem Westen schweben queere Menschen in Afghanistan in Lebensgefahr. Viele versuchen verzweifelt zu fliehen.

» RND über Boys' Love in Mangas: Wann ist ein Mann ein Mann?

Als Chika Tsuda das erste Mal eines dieser Mangas sah, war sie schockiert. Die Geschichtslehrerin erinnert sich noch heute genau: Ich war 13 und blätterte nachmittags durch ein Magazin mit allen möglichen Storys. Plötzlich waren da zwei halbnackte, männliche Charaktere, die sich küssten! Damals wusste die heute 41-Jährige von Sex kaum etwas. Und dann noch zwei Jungs! Das Heft schlug sie schnell zu. Am nächsten Tag in der Schule sprach sie mit niemandem darüber.

» watson: "Ich verspüre keine sexuelle Anziehung" – drei Asexuelle erzählen

Evelyne, Robert und Annina sind asexuell. Die beiden Frauen dazu noch aromantisch. Alle drei verspüren weder sexuelle Lust noch Anziehung.

» Kurier über TV-Sender in Serbien: "Keine Panik – an Affenpocken erkranken nur Homosexuelle"

Ein auf dem Portal des Senders "Radio televizija Vojvodine" erschienener Titel hat für eine Welle der Empörung gesorgt.

» Spiegel-Kommentar zum Fall Anastasia Biefang: Sex ist Privatsache!

Zeigt das Verlangen nach Sex "Mangel an charakterlicher Integrität"? Ein Urteil des Bundesverwaltungsgerichts zeigt peinliche Hilflosigkeit angesichts der Tatsache, dass in jeder Uniform ein nackter Mensch steckt.

» vrt NWS: Brüsseler Queer-Galerist Nathan French bei der Pride attackiert – "Uhren um 15 Jahre zurückgedreht"

Nicht nur die Familie eines Transgender-Jungen aus Lüttich ist nach der Belgien Pride in Brüssel verbal und körperlich angegriffen worden, sondern auch der bekannte Brüsseler Queer-Galerist Nathan French.

» ZDF: Löst Jake Daniels einen Domino-Effekt aus?

Das Coming-out von Jake Daniels erinnert daran, dass schwule Fußballer weiter zum Versteckspiel gezwungen sind. Aktivist:innen machen Hoffnung.

» blue News: Höheres Risiko für Schwule? "Das ist nicht erwiesen"

In Sachen Affenpocken-Virus ist die Verunsicherung in der Bevölkerung gross, die nach der Covid-Epidemie für Infektionskrankheiten sagen wir sensibilisiert ist. Es ist also nur folgerichtig, dass das Bundesamt für Gesundheit (BAG) auf seiner Homepage über die Krankheit aufklärt.