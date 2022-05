Ausgewählter Artikel:

» (28.05.2022) taz über Affenpocken und AIDS: Liebe Risikogemeinde

Die Affenpocken treffen vor allem schwule Männer. Doch Vergleiche mit der Aids-Epidemie sind falsch und stigmatisieren nur die Betroffenen.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

28. Mai 2022

» Welt interviewt Betreiber einer Queer-Bar: "Einen Stammgast habe ich bei seinem Coming-Out-Prozess begleitet"

Die Queer-Bar Heile Welt in Berlin ist Kultstätte und Anlaufstelle für die gesamte LGBTQ+-Community. Für den heterosexuellen Betreiber Jan Kroll ist sie auch eine Herzensangelegenheit und eine Möglichkeit, an besonderen Geschichten teilzuhaben.

» watson: "Plötzlich trifft man die Ex beim Blinddate" – Warum queeres Dating auch in der Großstadt kein Zuckerschlecken ist

Obwohl Berlin als "gayest city in Europe" bezeichnet wird, hat man es auch hier als lesbische Frau nicht leicht. Queeres Dating hat so einige Tücken, auch in der Großstadt.

» rbb: Die Berliner trans-Schauspielerin Gigi Spelsberg

Eine Collage von Antje Bonhage

» taz über Affenpocken und AIDS: Liebe Risikogemeinde

Die Affenpocken treffen vor allem schwule Männer. Doch Vergleiche mit der Aids-Epidemie sind falsch und stigmatisieren nur die Betroffenen.

» Kölner Stadt-Anzeiger über Come-Together-Cup in Köln: "Pietro Lombardi ist unser deutscher Messi"

Beim weltoffenen Fußballturnier auf den Kölner Stadionvorwiesen setzten Promis ein Zeichen für Vielfalt und Toleranz.

» Nollendorfblog zu Kritik an Anastasia Biefang: SPIEGEL-Interview verfälscht "Sex"-Zitat

Dass sich der SPIEGEL in letzter Zeit auffällig unangemessen über trans Menschen geäußert hatte, mag ein Zufall sein. Die Frage bleibt, warum der SPIEGEL dachte, mit diesem Interview die "Empörung" zugunsten Biefangs zurechtrücken zu müssen.

» NDR: Todsünde oder Recht auf Liebe? Homosexualität und Islam

Zwei Muslime erzählen von ihrem Leben als Homosexuelle und ihrem Glauben.

» Mittelbayerische: Lack mich doch! Männer mit Nagellack

Immer mehr Männer bemalen ihre Finger. Inzwischen hat der Hashtag #lackmichdoch den Look ins Netz gebracht.

» ZDF: Jung, queer und trotzdem Katholik

Was versprechen sich junge Menschen wie der queere Religionslehrer oder die junge Theologiestudentin von der katholischen Kirche?

27. Mai 2022

» Schwarzwälder Bote: Queere Katholiken diskutieren über Kirche und Religion

Der Katholikentag in Stuttgart. Kernfrage: Wie geht die Kirche mit ihren Sündern um? Dürfen Frauen Gottes Wort verkündigen? Wie queer darf das Personal offiziell sein? Im Waldhorn-Kino Rottenburg treffen eine lesbische Frau, ein Trans-Mann und ein schwuler Mann auf den Personalchef der Diözese.

» Katapult: Zeichen für Toleranz 17-mal gestohlen

Seit Mai dieses Jahres darf die Regenbogenflagge auch in MV von Ämtern und Behörden ohne eine Genehmigung des Innenministeriums gehisst werden. Auf der anderen Seite wurden die Flaggen seit 2021 landesweit bereits 17-mal geklaut. Solche Vorfälle könnten mit der neuen Regelung noch zunehmen, befürchten Betroffene. Was dagegen zunehmen sollte, seien die Berichterstattung darüber und die Toleranz in der Gesellschaft.

» 20 Minuten: "Kumm o & Trau di" – Liechtenstein lädt zum ersten Pride-Festival in seiner Geschichte

Mitte Juni kommt es im Fürstentum zur Premiere: Zum ersten Mal wird die LGBTIQ+-Community farbenfroh für Diversity und Toleranz einstehen.

» 20 Minuten: Prügeln, spucken, Blätter zerreissen – Queer-Aktionen an Uni immer radikaler

Demonstrierende der LGBTIQ-Community stürmten zweimal eine Vorlesung an der Uni Genf. Diese erstattet Strafanzeige. Organisationen selber fordern, dass die Gewalt gestoppt wird.

» Kronen Zeitung über lesbische Biathlon-Trainerin: "Ich wollte das ja nie im Geheimen machen"

Homosexualität im Sport ist ein Tabuthema. Die Saalfeldener Biathlon-Trainerin Sandra Flunger und ihre Frau Svea Dreisbach wollen dazu beitragen, viel offener damit umzugehen.

» taz zum Selbstbestimmungsgesetz: Gender vs. Gender

Kritiker_innen behaupten, die Reform des Transsexuellengesetzes spiele soziales und biologisches Geschlecht gegeneinander aus. Das stimmt nicht.

» Zeit Online interviewt altkatholischen Bischof: "Wir trauen Homosexuelle kirchlich"

Neben der römisch-katholischen gibt es auch die alt-katholische Kirche. Ihr Bischof, Matthias Ring, erklärt, was sie anders macht. Und wie er den spektakulären Übertritt des Speyerer Generalvikars vorbereitet hat.

» RTL: Beef um "Diverse Früchtchen" – Manuel Flickinger stärkt Riccardo Simonetti den Rücken

Manuel Flickinger stärkt Riccardo Simonetti den Rücken. Der Influencer hatte Beef mit Sascha Heyna, weil er Werbung für "Diverse Früchtchen" gemacht hat.

» derStandard.de: Urteil zum Adoptionsrecht für Homosexuelle in Kroatien rechtskräftig

Das Oberverwaltungsgericht bestätigt das erstinstanzliche Urteil aus 2021. Damit dürfen Homosexuelle in Adoptionsverfahren nicht diskriminiert werden. S.a.: Kroatien: Gericht ermöglicht Homo-Paaren Adoption von Kindern (05.05.2021)

» katholisch.de: Christen zwischen Konservatismus und den Rechten

Rechte Parteien haben das politische System in Deutschland in Bewegung gebracht, auch mit christlichen Positionen. Doch wo unterscheiden sich Konservative und Rechte – und was verbindet Gläubige mit ihnen? Ein Blick in die Geschichte des Konservatismus und seine Gegenwart.

» Legal Tribune Online über Urteil gegen Anastasie Biefang: Prüde und gefährlich

Laut Beschluss des BVerwG muss sich Kommandeurin auf Tinder zurückhaltend äußern. Was ist los mit dem Grundsatz von Soldaten als Staatsbürger in Uniform?