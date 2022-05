Ausgewählter Artikel:

» (30.05.2022) Landeszeitung über Missbrauchsprozess: Im Zweifel für den Angeklagten

Die Vorwürfe wogen schwer: Ein 44 Jahre alter Mann soll einem zehnjährigen Jungen an den Penis gefasst und ihm seinen Finger in den Po gesteckt haben.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

30. Mai 2022

» Deutschlandfunk über schwulen Buchautor Stutz: "Zölibat und Priesteramt waren für mich eine Flucht"

Der Schweizer Pierre Stutz war bis 2002 römisch-katholischer Priester, danach wurde er zum Erfolgsautor spiritueller Bücher. Stutz ist schwul und engagiert sich in der Iniative #Outinchurch. Er habe unter dem Machtapparat und den homophoben Aussagen der Kirche gelitten, sagte er im Dlf. Austreten will er trotzdem nicht.

» Spektrum der Wissenschaft: Was ist Geschlecht, was sexuelle Identität, was inter?

Bei der Frage nach dem Selbst geht es auch um sexuelle und geschlechtliche Identität. Was ist das? Die wichtigsten Antworten

» Deutschlandfunk Nova: SeGGs statt Sex – Algospeak umgeht Filter auf Tiktok und Insta

Manche Plattformen löschen auch Inhalte, die weder beleidigend noch Spam sind. Um dem zu entgehen, haben sich die User etwas einfallen lassen.

» stern interviewt Anastasia Biefang: "Dass ich denunziert werde, hätte ich nicht gedacht"

Für ihr Tinder-Profil erhielt Anastasia Biefang einen disziplinarrechtlichen Verweis, ihre Beschwerden dagegen wurden sowohl innerhalb der Bundeswehr als auch diese Woche vom Bundesverwaltungsgericht abgewiesen.

» Landeszeitung über Missbrauchsprozess: Im Zweifel für den Angeklagten

Die Vorwürfe wogen schwer: Ein 44 Jahre alter Mann soll einem zehnjährigen Jungen an den Penis gefasst und ihm seinen Finger in den Po gesteckt haben.

» kicker-Interview zu LGBTIQA* im Fußball: "Uns fehlt nach wie vor die Kultur, offen sprechen zu können"

Christian Rudolph leitet beim DFB die Anfang 2021 eingerichtete Anlaufstelle für geschlechtliche und sexuelle Vielfalt. Im Gespräch mit kicker-Redakteur Patrick Kleinmann blickt der Berliner auf Fortschritte und andauernde Missstände bei Vereinen, Verbänden und an der Basis.

» NDR über Schützin Jolyn Beer: Offen queere Frau in einer Männerdomäne

Jolyn Beer war im Team des Deutschen Schützenbundes bei den Olympischen Spielen in Tokio die einzige Frau.

» B.Z. spricht mit Jürgen Prochnow über "Die Konsequenz": "Der Film war für viele ein Affront"

Bevor Jürgen Prochnow (80) mit Das Boot (1981) zum Weltstar wurde, drehte er mit Regisseur Wolfgang Petersen Die Konsequenz (1977). Ein Skandalfilm, weil er das Thema Homosexualität behandelte.

» Frankfurter Rundschau: Kicken für den Regenbogen

Beim Fußballturnier vor den Toren des Waldstadions von der Kampagne "Liebe kennt keine Pause" wird ein Zeichen gegen Homosexuellen-Feindlichkeit gesetzt. Organisator Benjamin Näßler kritisiert dabei die WM-Vergabe nach Katar und fordert ein Statement des DFB.

29. Mai 2022

» Die Rheinpfalz: Rosa Teufel veranstalten Fußballturnier mit Mannschaften aus ganz Deutschland

Der Fußball kann nicht die Welt verändern. Aber er kann dabei helfen, Vorurteile abzubauen und Klischees ins Abseits zu stellen.

» Domradio: Darf man den Schöpfergott nackt zeigen?

Markus Hofer forscht den nackten Wahrheiten biblischer Stoffe nach und zeigt, wie sehr die Kunst zur Versinnlichung des Glaubens beigetragen hat. Hier spricht er über seine Kulturgeschichte "Das Heilige und das Nackte".

» Berliner Zeitung: Meine Freundin will ab sofort als Mann leben: Wie gehe ich damit um?

Sie fragen, unser Mann für die großen Gefühle antwortet. Heute geht es darum, ob die Liebe auch einen Geschlechterwechsel überstehen kann.

» Domradio: Reformen in der Kirche dauern OutInChurch zu lange

Die OutInChurch-Forderungen sind inzwischen Teil des Katholikentags. Für Frauenrechte, für mehr Anerkennung für queere, nicht-hetereosexuelle Personen. Doch wie viel Zeit bleibt, bevor Hoffnungsvolle endgültig ihre Kirche verlassen?

» Welt über "Becoming Charlie": ZDF bezahlt Influencer für Instagram-Posts

Becoming Charlie, die ZDFneo-Produktion über die Bewusstwerdung einer non-binären Geschlechtsidentität, war bei ihrer Premiere im TV ein Flop. Erstaunlicher ist dafür die Marketingkampagne der Mainzer: Der öffentlich-rechtliche Sender bezahlte Influencer für Beiträge im Social Web.

» FAZ über CSD Wiesbaden: Regenbogenröcke und Hundehalsbänder inklusive

So viele Teilnehmer hat der Christopher Street Day in Wiesbaden zuvor noch nicht gesehen. Schwule, Lesben und Transsexuelle demonstrieren für ihre Rechte. Und zu YMCA tanzen fast alle ab.

» ZDF interviewt Dragqueen Veuve Noire: "Ich bin mehr Frau als die meisten Frauen"

Veuve Noire ist eine 38-jährige Dragqueen. Im Interview erzählt sie über ihr Leben, Vorurteile – und was man tun kann, um diese abzubauen.

» Deutsche Welle: Genderidentität im Motorsport

Die Britin Charlie Martin ist die einzige Transfrau im Profi-Motorsport. Sie tritt bei Langestreckenrennen überall in Europa an und ist für die Transgenderbewegung zu einem wichtigen Vorbild geworden.

» Deutsche Welle: LGBTQ-Katholiken ringen mit ihrer Kirche

#OutInChurch" war auch auf dem Katholikentag in Stuttgart präsent. Die Forderung der Initiative: mehr Anerkennung für Nicht-Hetereosexuelle. Zu denen, die sich geoutet haben, gehört Ex-Ordensbruder Stefan Diefenbach.

28. Mai 2022

» Welt interviewt Betreiber einer Queer-Bar: "Einen Stammgast habe ich bei seinem Coming-Out-Prozess begleitet"

Die Queer-Bar Heile Welt in Berlin ist Kultstätte und Anlaufstelle für die gesamte LGBTQ+-Community. Für den heterosexuellen Betreiber Jan Kroll ist sie auch eine Herzensangelegenheit und eine Möglichkeit, an besonderen Geschichten teilzuhaben.

» watson: "Plötzlich trifft man die Ex beim Blinddate" – Warum queeres Dating auch in der Großstadt kein Zuckerschlecken ist

Obwohl Berlin als "gayest city in Europe" bezeichnet wird, hat man es auch hier als lesbische Frau nicht leicht. Queeres Dating hat so einige Tücken, auch in der Großstadt.