» (31.05.2022) BR24: Queeres Nürnberg – Fußballturnier soll Menschen verbinden

Die Stadt Nürnberg will die queere Szene mehr unterstützen und hat dafür einen Aktionsplan verabschiedet. Nun soll mit dem "Come together Cup" ein großes Fußballturnier Menschen unterschiedlicher sexueller Orientierung miteinander verbinden.

31. Mai 2022

» SRF: Auch im Alten Testament stecken LGBTQI-Themen

Wie lassen sich LGBTIQ-Themen in der Kirche integrieren? Dazu tagte das christliche LGBTQI+ Forum Europa in Zürich.

» Bremen Zwei: Warum mehr Diversity im Filmgeschäft dringend nötig ist

Das Publikum will Vielfalt, sagt Nataly Kudiabor. Sie ist Produzentin bei der Ufa und hat die ARD-Serie "All You Need" rund um vier queere Männer produziert.

» ZDF: Ein Jahr nach Outing – Schwuler NFL-Pionier Nassib vereinslos

Vor einem Jahr schrieb Carl Nassib Sportgeschichte. Der Profi outete sich als erster Spieler der NFL. Nun steht er ohne Verein da. S.a.: Erster offen schwuler NFL-Spieler entlassen (18.03.2022)

» WDR über Diskriminierung im Job: Was ich nie wieder erleben will

Weil die Hautfarbe anders ist oder die sexuelle Orientierung, wegen einer Behinderung oder dem Geschlecht werden Menschen am Arbeitsplatz herabgewürdigt. Noch immer und viel zu oft. Einige von ihnen erzählen hier ihre Geschichten. Sie klagen an – und fordern, dass sich etwas ändert.

» SWR interviewt Aktivistin vom Verein Queer Mittelrhein: Deswegen braucht es den Diversity-Tag

Patricia Pederzani setzt sich für die Rechte von LGBTQI+ Personen ein. Im Interview erzählt sie, wer ihre Beratung sucht und was noch gemacht werden muss.

» katholisch.de: Papst Franziskus und die Homosexuellen – Nichts als nette Worte?

Papst Franziskus äußert sich auffallend oft über Homosexuelle, und das meistens wertschätzend. Doch in vatikanischen Dokumenten wird nicht nur die traditionelle Lehre fortgeschrieben – auch die Wortwahl verletzt viele nach wie vor. Wie lässt sich diese Diskrepanz deuten?

» Hellweger Anzeiger: Als Schwule sich verstecken mussten – Reise in die 60er-Jahre

Homosexualität im Amerika der 60er-Jahre: Das birgt Zündstoff. André Decker hat für das Theater Narrenschiff mit "Hidden Lives" aber ein Stück geschrieben, das mehr kann als provozieren.

» rbb24 über trans Mädchen: "Man lernt relativ schnell, für sich eine Mauer aufzubauen"

Vera wird bei der Geburt zugeschrieben, ein Junge zu sein. Vor einigen Jahren wird ihr jedoch klar, dass dieses zugeschriebene Geschlecht für sie nicht richtig ist. Seit einigen Wochen nimmt sie Hormone. Ein Gesprächsprotokoll.

» SWR: Stadt, Land, Queer – Paulinos Neustart in Ulm

Paulino ist 21 und Transmann. Auf dem Land hat er schlechte Erfahrungen gemacht, bis er nach Ulm zog. Die Stadt war für ihn ein Neustart und die Möglichkeit, andere queere Menschen zu unterstützen.

» SWR: Das ist der queere Stammtisch in Ulm

In Ulm gibt es seit Anfang des Jahres einen queeren Stammtisch. Er richtet sich an 16- bis 27-Jährige.

» Frankfurter Rundschau: Donald Trump hat ein neues Feindbild gefunden

Die Präsidentschaftswahl der USA 2022 rückt näher und Donald Trump hat sich bereits ein neues Feindbild für seinen Wahlkampf zurechtgelegt.

» evangelisch.de: Bischof Rohrer wird zum Rücktritt aufgefordert

Megan Rohrer hat 2021 als erster offen transsexueller Bischof der evangelisch-lutherischen Kirche in den USA Schlagzeilen gemacht. Nun wird er zum Rücktritt aufgefordert. Der Grund: Rassismusvorwürfe.

» BR-Klassik über Diversität in Orchestern: Deutschland hinkt hinterher

Am 31. Mai 2022 ist Diversitay Day. Unsere Gesellschaft ist vielfältig. Doch Orchester in Deutschland spiegeln diese Diversität noch nicht wider, kritisiert André Uelner, Agent für Diversitätsentwicklung. Woran das liegt und warum eine Quote ein geeigneter Weg sein kann, verrät er im Interview mit BR-KLASSIK.

30. Mai 2022

» Deutschlandfunk über schwulen Buchautor Stutz: "Zölibat und Priesteramt waren für mich eine Flucht"

Der Schweizer Pierre Stutz war bis 2002 römisch-katholischer Priester, danach wurde er zum Erfolgsautor spiritueller Bücher. Stutz ist schwul und engagiert sich in der Iniative #Outinchurch. Er habe unter dem Machtapparat und den homophoben Aussagen der Kirche gelitten, sagte er im Dlf. Austreten will er trotzdem nicht.

» Spektrum der Wissenschaft: Was ist Geschlecht, was sexuelle Identität, was inter?

Bei der Frage nach dem Selbst geht es auch um sexuelle und geschlechtliche Identität. Was ist das? Die wichtigsten Antworten

» Deutschlandfunk Nova: SeGGs statt Sex – Algospeak umgeht Filter auf Tiktok und Insta

Manche Plattformen löschen auch Inhalte, die weder beleidigend noch Spam sind. Um dem zu entgehen, haben sich die User etwas einfallen lassen.

» stern interviewt Anastasia Biefang: "Dass ich denunziert werde, hätte ich nicht gedacht"

Für ihr Tinder-Profil erhielt Anastasia Biefang einen disziplinarrechtlichen Verweis, ihre Beschwerden dagegen wurden sowohl innerhalb der Bundeswehr als auch diese Woche vom Bundesverwaltungsgericht abgewiesen.

» Landeszeitung über Missbrauchsprozess: Im Zweifel für den Angeklagten

Die Vorwürfe wogen schwer: Ein 44 Jahre alter Mann soll einem zehnjährigen Jungen an den Penis gefasst und ihm seinen Finger in den Po gesteckt haben.

» kicker-Interview zu LGBTIQA* im Fußball: "Uns fehlt nach wie vor die Kultur, offen sprechen zu können"

Christian Rudolph leitet beim DFB die Anfang 2021 eingerichtete Anlaufstelle für geschlechtliche und sexuelle Vielfalt. Im Gespräch mit kicker-Redakteur Patrick Kleinmann blickt der Berliner auf Fortschritte und andauernde Missstände bei Vereinen, Verbänden und an der Basis.