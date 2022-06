Ausgewählter Artikel:

» (02.06.2022) NDR: Jolyn Beer und Svenja Huth leben Vielfalt – im Sport und privat

Jolyn Beer und Svenja Huth sind erfolgreich als Olympia-Schützin und Fußball-Nationalspielerin. Diversität ist für sie nicht nur ein Schlagwort. Beide Sportlerinnen leben offen queer. Huth heiratet noch vor der EM ihre Lebensgefährtin. Teil vier einer Sportserie bei NDR.de zum Diversity-Tag.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

» sport.de: Lesbische Biathlon-Trainerin kämpfte "gegen Windmühlen"

Als Biathlon-Trainerin gehört Sandra Flunger zu den Besten ihrer Zunft. Privat verstellte sich die 40 Jahre alte Österreicherin lange Jahre, bis sie sich als homosexuell outete – ein großer Schritt für Flunger.

» NÖN.at: "Jetzt erst recht!" – Aufregung um anonymes Schreiben zur Pride

Ein anonymer Schreiber bat um die Absage der LGBTQ-Pride am 18. Juni in Mistelbach. Das kommt für die Veranstalter nicht infrage.

» 20 Minuten: Affenpocken – Politikerin wirft BAG stigmatisierende Kampagne vor

Homosexuelle Männer stehen im Zentrum der Affenpocken-Kampagne des Bundesamts für Gesundheit. Eine GLP-Nationalrätin betrachtet die Kommunikation als fatal.

» Onetz: Regenbogenflagge der Stadt Neustadt landet im Wasser des Brunnens

Auch wegen des anstehenden Christopher-Street-Days weht vor dem Rathaus Neustadt/WN eine Regenbogenflagge. Jemand hat sie mutwillig heruntergerissen. Die Stadt erstattet Anzeige.

» Deutsche Welle über Homosexualität in Afrika: Gewalt, Haftstrafen, Stigma

In Afrika haben viele in gleichgeschlechtlichen Partnerschaften lebenden Menschen Angst vor Angriffen und Gefängnisstrafen. Nur in einigen wenigen Staaten ist Homosexualität erlaubt.

» derStandard.at: Cisgender – Schön unauffällig

Wer als Mädchen oder Bub auf die Welt kommt und später auch als Frau oder Mann durchs Leben geht, gilt als Cisgender. Der Begriff wurde in Abgrenzung zu "trans" entwickelt

01. Juni 2022

» Apotheken Umschau: "Mit einer Regenbogenfahne an der Tür ist es nicht getan"

Millionen LSTBI*-Menschen in Deutschland sind im Alter auf Pflege angewiesen. Worauf Pflegeeinrichtungen und Mitbewohner achten müssen

» Hanser Rauschen: Mit den Autor*innen Julia Shaw und Benno Gammerl über Bisexualität und vielfältige Liebe

Es gibt Bücher, die verändern grundlegend, wie man die Welt sieht. Heute spreche ich im Podcast mit gleich zwei Autor*innen, denen das in meinem Fall gelungen ist. Julia Shaws "Bi. Vielfältige Liebe entdecken" erscheint jetzt gerade und ist ein wirklich bahnbrechendes Buch – mir ist kein derart zugängliches, klares, offenes Buch begegnet, das von den vielen Menschen berichtet und für sie eintritt, die nicht einfach im Gegensatzpaar heterosexuell oder homosexuell aufgehen wollen. Benno Gammerls 2021 erschienenes "anders fühlen" erzählt ebenfalls eine Geschichte, die so noch nie erzählt wurde: Die Geschichte des schwulen und lesbischen Lebens in der Bundesrepublik, über die Jahrzehnte hinweg. Die 1987 geborene Julia Shaw hat schon mehrere große vieldiskutierte Bücher veröffentlicht, sie ist promovierte Rechtspsychologin am Londoner University College. Der 1976 geborene Benno Gammerl ist seit letztem Jahr Professor für Gender- und Sexualitätengeschichte am Europäischen Hochschulinstitut in Florenz. Davor unterrichtete er Queer History am Goldsmiths College in London. Viel Spaß mit Julia Shaw und Benno Gammerl über Bisexualität und vielfältige Liebe!

» Spektrum der Wissenschaft: Um zu Jakob zu werden, musste Anna kämpfen

Jakob Lorenz ist trans. Sein Beispiel zeigt, wie wichtig es für Jugendliche ist, sich selbst zu finden

» derStandard.at spricht mit Neos und Grüne über LGBTIQ-Rechte: "Wir sind schon sehr verklemmt im Umgang mit Sex"

Oppositionspolitiker Yannick Shetty und Regierungsvertreterin Ewa Ernst-Dziedzic über die Frage, warum Österreich bei Homosexuellenrechten rückständig ist

» WDR: Ralph Morgenstern über queere Kämpfe und das Showbusiness

Er ist eine queere Ikone: Ralph Morgenstern! In der deutschen Unterhaltungsindustrie brilliert er neben Hella von Sinnen und Dirk Bach als Kämpfer der ersten Stunde für queere Rechte. Der gefeierte Theaterschauspieler und Entertainer wird der breiten Masse durch seine Erfolgsformate "Kaffeeklatsch" oder "Blond am Freitag" bekannt. 1978 steht er aber schon mit der Popgruppe "Gina X als Sänger auf der Bühne. Aufgewachsen in Mülheim an der Ruhr, outet er sich schon mit 17 als homosexuell und engagiert sich in der "Gay Liberation Front" in Köln. Für die Sichtbarkeit von queeren Menschen – vor allem im öffentlich-rechtlichen Fernsehen hat er ohne Zweifel seinen Beitrag geleistet. So wundert es nicht, dass der Entertainer für seine Arbeit diverse Preise erhielt und Schirmherr für queere Plattformen wie z.B. der queeren Berliner Online-Plattform "PINK.LIFE" ist. Warmherzig, funkelnd und mitreißend: Ralph Morgenstern.

» BR24: Teils Frau, teils Mann – Sea Altmann baut mit Jusos Barrieren ab

Als nicht-binär – also weder rein weiblich noch rein männlich – fühlt sich Sea Altmann aus Mühldorf. Das beeinflusst auch Altmanns politisches Engagement bei der Jugendorganisation der SPD in Bayern: für mehr Aufklärung und gegen Diskriminierung.

» Spektrum der Wissenschaft spricht mit Chirurg über Trans-Operationen: "Ein Klitorisnerv wird an den neuen Penis angeschlossen"

Der Chirurg Sebastian Dietrich operiert Transpersonen. "Bis ich helfen kann, haben die Menschen bereits viel leisten müssen", sagt er im Interview

» NDR zum Diversity-Tag: Queere Menschen im Pflegeheim

Heidi Neumann lebt seit einem Schlaganfall in einem Pflegeheim. Sie ist lesbisch und die einzige queere Person im Heim.

» rbb24: "Man sagt immer LGBT, aber das T wurde meiner Meinung nach oft übersehen"

Video aus der Abendschau

» inforadio: Vorspiel Berlin – Diversität im Sport

Vorspiel Berlin ist der größte queere Sportverein der Hauptstadt und hat sich seit seiner Gründung 1986 zu einem wichtigen Sprachrohr entwickelt. Tabea Kunze und Jakob Rüger haben eine Organisation kennengelernt, die stolz ist auf ihre Vielfalt und große Widerstände überwinden musste.

» rbb-Interview zu LSBTI+ im Fußball: "In der Verbandsspitze wird Diversität in keiner Weise abgebildet"

Christian Rudolph leitet die Anlaufstelle für geschlechtliche und sexuelle Vielfalt des DFB. Im Gespräch berichtet er von Problemen, denen sich die LSBTIQ+-Community im Fußball gegenübersieht – und welche Fortschritte die Anlaufstelle bewirkt hat.

» tagesschau.de: "Queers an der Niers" in Mönchengladbach

Das erste queere Zentrum in Mönchengladbach ist eröffnet. Es soll als kleines Ladenlokal in der Stadt für Beratungen, Veranstaltungen und als Treffpunkt für die queere Community dienen.