» (04.06.2022) Kronen Zeitung zum Pride Month Juni: Wie homophob ist Österreich?

Im Juni leuchten ganze Städte in Regenbogenfarben, es gibt überall Paraden und es finden große Veranstaltungen von und für die LGBTQI-Community statt. Doch es geht hierbei nicht (nur) ums Feiern: Primär dient der so genannte "Pride Month" dazu für mehr Sichtbarkeit, Aufklärung und Toleranz gegenüber allen nicht-heterosexuellen Menschen zu sorgen.

04. Juni 2022

» sport1: Schottisches Schiedsrichter-Duo outet sich

Im Profifußball ist offene Homosexualität immer noch eine Seltenheit. Nun erweitert sich dieser kleine Kreis um zwei Personen.

» Kurier: Freiheitliche Jugend postet gegen Pride Month – Anzeige wegen Verhetzung droht

Neos-Abgeordneter Yannick Shetty wirft der Freiheitlichen Jugend aus Tirol und der Steiermark Verhetzung vor. Sie posteten gegen den "Pride Month".

» Bravo über "Stranger Things" Staffel 4: Ist Will in Mike verliebt?

Fans vermuten es bereits, aber stimmt es wirklich? Ist Will Byers aus dem "Stranger Things"-Universum in Mike Wheeler verknallt?

» Tagesspiegel über Australiens lesbische Außenministerin Penny Wong: Diese Frau soll China bändigen

Penny Wong ist in Australien eine Symbolfigur der queeren Szene. Nun soll sie den Machtkampf gegen China um den Pazifikraum anführen.

» Wienerin: Was O.C. California mit Queer-Sein zu tun hat

Wahrscheinlich mehr als ihr denkt! Wir haben die Hitserie einem Queerness-Check unterzogen.

» derStandard.at: Großes Potenzial – Das Queer-Performance-Festival Spit

Beim Auftakt fühlt man sich im eigenen Milieu wohl, aber in die gezeigten Kurzstücke mischt sich doch die düstere Realität

03. Juni 2022

» Tagesspiegel: Was bedeutet der Pride Month abseits von Firmenlogos in Regenbogen-Farben?

Im Juni ist Pride Month und daher steigt die Aufmerksamkeit für queere Menschen. Wir beantworten die größten Fragen zum Aktionsmonats und zum Pinkwashing.

» Börsenblatt: Vielfalt in der Belegschaft macht erfolgreicher

Gelebte Vielfalt im Unternehmen bringt entscheidende Vorteile mit sich. Das hat eine große Mehrheit bei einer Umfrage des Digitalverbands Bitkom angegeben. Zum Pride Month hat der Verband die Diversität in der Digitalbranche untersucht.

» Spektrum der Wissenschaft über Hirschfelds Institut für Sexualwissenschaft: Die vergessene Geschichte der ersten Trans-Klinik der Welt

1919 gründete ein Arzt in Berlin ein Institut für Sexualforschung, das auch als Transgender-Klinik diente. Seine Pionierarbeiten fielen den Nazis zum Opfer

» Ruhr Nachrichten: Dortmunderin Sarah Rodo (23) liebt ein Flugzeug – und würde es gern heiraten

Eine junge Dortmunderin schreibt gerade international Schlagzeilen mit einem ungewöhnlichen Outing: Sarah (23) lebt in einer emotionalen und körperlichen Beziehung mit dem Flugzeug Boeing 737.

» Spiegel über Elliot Page: "Transphobie ist einfach so, so, so extrem"

Seit Elliot Page sich als transgender geoutet hat, erlebt er offenbar besonders viel Hass und Feindseligkeit. In einem persönlichen Artikel berichtet er von den Qualen des Erfolgs ? und von "unbeschreiblichem" Glück.

» Belltower.News: Neuer gemeinsamer Nenner? Hass auf trans Frauen

Nazis mobilisieren mit Hass – aber der Hass auf Geflüchtete funktioniert aktuell nicht mehr so gut. Eine neue Hass-Gruppe muss her. Abgeschaut aus den USA, stürzt sich die Szene mehr denn je auf das Thema Gender und Transfeindlichkeit, im Schulterschluss mit Verschwörungsgläubigen wie Querdenken – und auch etablierte Medien greifen das Thema auf.

» detektor.fm: Trans – Von Identität und Geschlecht

Transgender: Zum Pride Month widmen wir uns Themen wie soziales und biologisches Geschlecht, sexuelle Identität und Trans-Personen.

» Nordstadtblogger: CDU schießt gegen die neue Schauspiel-Chefin – "Es gibt nicht nur feministische und queere Leute"

Dortmund hat einen Theaterstreit – genauer gesagt einen Streit um die Zukunft der Schauspiel-Sparte: Die CDU hat mit Blick auf die schlechten Auslastungszahlen "ein Fass aufgemacht" – denn sie sieht die Schuld nicht in den Corona-Folgen, sondern eindeutig bei der nicht mehr ganz neuen Intendantin Julia Wissert und ihrer programmatischen Neuausrichtung. Kulturdezernent Jörg Stüdemann springt ihr massiv zur Seite – und auch im Kulturausschuss ist die CDU mit ihrer Fundamentalkritik an der Neuausrichtung (noch) relativ allein.

» derStandard.de: Schwul, trans oder Feministin – Und wo ist jetzt der Widerspruch?

Begriffe wie "Terfs" sind Nebelkerzen und verhindern produktive Geschlechterdebatten, die wir aber dringend brauchen – nicht nur im Pride-Monat Juni

» Basler Zeitung: Machen Sie mit beim Pride-Quiz

Der Juni steht ganz im Zeichen der Regenbogen-Flagge: Wie viel wissen Sie über die Pride? Testen Sie Ihr Wissen.

» BR24: Russland bekämpft Vielfalt – "Toleranz ist kollektive Feigheit"

Duldsamkeit ist nicht gerade die Stärke der russischen Putin-Fans: Sie bezeichnen jede Form von Liberalität als "Satanismus" und setzen Toleranz mit Schwäche gleich – oder gar "sexueller Ausschweifung". Der Wertewandel ist so beängstigend wie bizarr.

» Kölner Stadt-Anzeiger über "Pinkwashing": So benutzen Unternehmen den Pride Month für Marketing

McDonald's, Vaseline und BMW starten in diesem #PrideMonth Kampagnen, die nicht funktionierten.

» OnlineMarketing.de: Social Apps feiern den Pride Month

Im Juni wird es auf TikTok, Instagram und Co. wieder bunt zugehen, denn die LGBTQIA Community setzt anlässlich des Pride Month ein Zeichen gegen die Diskriminierung von queeren Menschen und lädt alle dazu ein, mitzumachen. Nahezu alle Social-Plattformen haben vielfältige Maßnahmen initiiert, um die Bewegung zu unterstützen. Hier erfährst du, welche Initiativen TikTok, Meta und LinkedIn umgesetzt haben.