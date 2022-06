Ausgewählter Artikel:

» (05.06.2022) MEEDIA: Mathias Döpfner und die Wut der queeren Community

Ein umstrittener Gastbeitrag in der "Welt" stellt Minderheiten aus der LGBTQ-Bewegung und den öffentlich-rechtlichen Rundfunk an den Pranger. Nach viel Kritik hat sich Axel-Springer-Vorsitzendschef Mathias Döpfner in einem eigenen Gastbeitrag zu Wort gemeldet. Der Text ist halb Entschuldigung, halb Rechtfertigung.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

05. Juni 2022

» GQ über Demisexualität: Hier ist Sex fest mit einer Voraussetzung verknüpft

Unsere Kolumnistin Mimi Erhardt klärt Sie über eine sexuelle Orientierung auf, die auf viele zutrifft – womöglich ohne, dass sie sich dessen bewusst sind.

» Main-Post: Nach Angriff auf schwules Paar in Bad Neustadt – Wie eine homosexuelle Frau in Rhön-Grabfeld Homophobie erlebt

Werden homosexuelle Menschen in Rhön-Grabfeld diskriminiert? Eine Betroffene erzählt, welche Erfahrungen sie gemacht hat und bleibt dabei lieber anonym.

» Kurier über Diversität in der Arbeitswelt: "Es ist noch ein weiter Weg"

Wie Unternehmen ein diverses Umfeld schaffen, erklärt BCG-Niederlassungsleiter Wien Lukas Haider.

» MEEDIA: Mathias Döpfner und die Wut der queeren Community

Ein umstrittener Gastbeitrag in der "Welt" stellt Minderheiten aus der LGBTQ-Bewegung und den öffentlich-rechtlichen Rundfunk an den Pranger. Nach viel Kritik hat sich Axel-Springer-Vorsitzendschef Mathias Döpfner in einem eigenen Gastbeitrag zu Wort gemeldet. Der Text ist halb Entschuldigung, halb Rechtfertigung.

» derStandard.de: Wie Rechtsaußen und die FPÖ Stimmung gegen den Regenbogen machen

Mit Störaktionen und Hasspostings wird im Pride Month eine feindselige Atmosphäre geschürt

» NZZ Magazin: "Keine Schwuchteln hier!" – Wie Schüler immer wieder homophoben Angriffen ausgesetzt sind

Jan erlebte in einem Zürcher Gymnasium Dinge, die er sich vorher nicht hätte vorstellen können. Er ist kein Einzelfall, wie eine Dissertation zeigt: Je religiöser die Jugendlichen, desto eher neigen sie zu homophobem Verhalten.

Registrierung erforderlich

» TeleBärn: Berner Buchhandlung geht eigene Wege – "Queerbooks" nominiert als Schweizer Buchhandlung vom Jahr

Seit 10 Jahren werden in der Berner Buchhandlung "Queerbooks" lesbisch-, schwule-, trans-, feministisch- und gender-spezifische Literatur angeboten. Nun ist der Bücherladen für den Preis "Schweizer Buchhandlung des Jahres" nominiert. TeleBärn hat Milena und Patrick vom Regenbogen-Buchladen besucht.

» TAG24: Kiyoshi Kuromiya – Wer ist der Mann vom Google-Doodle?

Geht man heute auf die Google-Startseite, wird man von einem Japaner angelächelt – dem Autor Kiyoshi Kuromiya (1943-2000).

» NDR über CSD: Tausende ziehen durch Hannovers Innenstadt

Beim Christopher Street Day in Hannover sind am Sonnabend rund 11.500 Menschen durch die Stadt gezogen. Sie gingen für Demokratie und Menschenrechte auf die Straße.

» Badische Neueste Nachrichten über Christopher Street Day in Karlsruhe: Die Innenstadt brodelt

Das Spektakel in Karlsruhe zieht viele Menschen an, einer von ihnen betrachtet es mit Tränen in den Augen

» südostschweiz: Erste "Pride" in Chur lockt rund 1200 Menschen an

Am Samstag ist die "Pride"-Parade durch die Churer Innenstadt gezogen. Ein Festival im Stadtgarten läuft.

04. Juni 2022

» Nollendorfblog: Was hat Axel Springer auf dem CSD zu suchen?

In der WELT will man also tatsächlich "offen" über Positionen debattieren, die der Vorstandsvorsitzende mit nah dran an "ist eine Krankheit. Transsexualität ist Einbildung." zusammenfasst. Meinungsfreiheit bedeutet in den Springer-Medien WELT und BILD vor allem, gegen Minderheiten auszuteilen.

» sport1: Schottisches Schiedsrichter-Duo outet sich

Im Profifußball ist offene Homosexualität immer noch eine Seltenheit. Nun erweitert sich dieser kleine Kreis um zwei Personen.

» Kurier: Freiheitliche Jugend postet gegen Pride Month – Anzeige wegen Verhetzung droht

Neos-Abgeordneter Yannick Shetty wirft der Freiheitlichen Jugend aus Tirol und der Steiermark Verhetzung vor. Sie posteten gegen den "Pride Month".

» Bravo über "Stranger Things" Staffel 4: Ist Will in Mike verliebt?

Fans vermuten es bereits, aber stimmt es wirklich? Ist Will Byers aus dem "Stranger Things"-Universum in Mike Wheeler verknallt?

» Tagesspiegel über Australiens lesbische Außenministerin Penny Wong: Diese Frau soll China bändigen

Penny Wong ist in Australien eine Symbolfigur der queeren Szene. Nun soll sie den Machtkampf gegen China um den Pazifikraum anführen.

» Kronen Zeitung zum Pride Month Juni: Wie homophob ist Österreich?

Im Juni leuchten ganze Städte in Regenbogenfarben, es gibt überall Paraden und es finden große Veranstaltungen von und für die LGBTQI-Community statt. Doch es geht hierbei nicht (nur) ums Feiern: Primär dient der so genannte "Pride Month" dazu für mehr Sichtbarkeit, Aufklärung und Toleranz gegenüber allen nicht-heterosexuellen Menschen zu sorgen.

» Wienerin: Was O.C. California mit Queer-Sein zu tun hat

Wahrscheinlich mehr als ihr denkt! Wir haben die Hitserie einem Queerness-Check unterzogen.

» derStandard.at: Großes Potenzial – Das Queer-Performance-Festival Spit

Beim Auftakt fühlt man sich im eigenen Milieu wohl, aber in die gezeigten Kurzstücke mischt sich doch die düstere Realität

03. Juni 2022

» Tagesspiegel: Was bedeutet der Pride Month abseits von Firmenlogos in Regenbogen-Farben?

Im Juni ist Pride Month und daher steigt die Aufmerksamkeit für queere Menschen. Wir beantworten die größten Fragen zum Aktionsmonats und zum Pinkwashing.