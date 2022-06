Ausgewählter Artikel:

» (06.06.2022) flosithiv: Das Waldschlösschen baut neu

Das Waldschloesschen baut neu ein Berghaus. Über dieses Vorhaben und alle Aktivitäten rund um das Stiftungsfest berichtet Geschäftsführer Kevin Rosenberger in einem Videointerview mit Flo.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

06. Juni 2022

» ZEIT-Podcast über Vielfalt: "Es geht um LGBTQ-Menschen, aber auch ums Normalisieren von Tabus"

Vielfalt betrifft jeden, sagt die Therapeutin Karina Kehlet Lins. Nicht nur in queeren Fragen. Vor 20 Jahren hätten sich Leute für Kink geschämt, heute für Blümchensex.

» Tagesspiegel: Transgender-Thema im Kinderfernsehen – Ich will auch ein Bleistift werden

Ein umstrittener Transgender-Text richtet den Blick aufs Fernsehen. Und da sollte die Sendung mit der Maus ruhig an Lebensrealität heran führen. Eine Meinung.

» Sven Lehmann in der Welt: Homo- und Transfeindlichkeit ist keine Meinung – sondern Menschenfeindlichkeit

In der WELT erschien ein Gastbeitrag, in dem fünf Autor*innen vor einer vermeintlichen Sexualisierung und Umerziehung von Kindern durch ARD und ZDF warnen. Hier schreibt der Queer-Beauftragte der Bundesregierung eine Erwiderung: Der Text sei nicht fundiert und infam.

» Bayreuther Tagblatt: Schwuler Politiker aus Bayreuth spricht über den Pride Month Juni – und äußert einen großen Wunsch

Der Juni ist der Monat der LGBT-Bewegung. Ein Politiker aus Bayreuth sagt, wieso es gut ist, dass es den Pride Month gibt – und warum nicht.

» FAZ über queere Elfenbein-Figuren im Liebieghaus Frankfurt: Lustvoll uneindeutig

Mann, Frau, Furie? Wenn man sich ganz genau umsieht in der Sammlung Splendid White und White Wedding im Frankfurter Liebieghaus, kann man überraschend viele uneindeutige Figuren entdecken.

» derStandard.de: Vielversprechende erste Filmschau zum queeren Film Österreichs

Das Metro-Kino zeigt in den kommenden Wochen historische und zeitgenössische Filme, die Lebensrealitäten der heimischen LGBTIQ+-Community in den Blick nehmen

» Spiegel über trans und nichtbinäre Menschen in Lateinamerika: Bügeln, Kochen, Putzen, Kinder – nicht mit Tam

Wie fühlt es sich an, als non-binäre Person in die traditionell geprägte Heimat zurückzukommen? Fotografin Irina Werning hat Tam, 23, dabei begleitet.

» Nintendo-Online: LGBTQIA+ in Videospielen – Diese Titel beweisen, wie wichtig Repräsentation ist

Videospiele sind unterhaltsam, lehrreich, vielfältig – und noch sehr viel mehr. Dem Medium sind kaum Grenzen gesetzt, und dennoch gibt es überraschend wenige große Titel, in denen LGBTQIA+-Repräsentation stattfindet. In unserer Pride-Artikelreihe wollen wir deshalb genau die Titel in den Fokus rücken, die hier gute Arbeit geleistet haben – oder auch solche, hinter denen ein vielfältiges Team oder eine bunte Community steht.

05. Juni 2022

» OberpfalzECHO: Wo die Liebe hinfällt – So war der erste CSD der Nordoberpfalz in Neustadt

Etwa 200 Leute zählte der Verein Equality Oberpfalz auf dem ersten Christopher Street Day der Nordoberpfalz. Während es in der Bezirkshauptstadt Regensburg schon seit 26 Jahren einen CSD gibt, war die Nordoberpfalz bis jetzt noch ein weißer Fleck. Jetzt ist der weiße Fleck bunt geworden.

» GQ über Demisexualität: Hier ist Sex fest mit einer Voraussetzung verknüpft

Unsere Kolumnistin Mimi Erhardt klärt Sie über eine sexuelle Orientierung auf, die auf viele zutrifft – womöglich ohne, dass sie sich dessen bewusst sind.

» Main-Post: Nach Angriff auf schwules Paar in Bad Neustadt – Wie eine homosexuelle Frau in Rhön-Grabfeld Homophobie erlebt

Werden homosexuelle Menschen in Rhön-Grabfeld diskriminiert? Eine Betroffene erzählt, welche Erfahrungen sie gemacht hat und bleibt dabei lieber anonym.

» Kurier über Diversität in der Arbeitswelt: "Es ist noch ein weiter Weg"

Wie Unternehmen ein diverses Umfeld schaffen, erklärt BCG-Niederlassungsleiter Wien Lukas Haider.

» MEEDIA: Mathias Döpfner und die Wut der queeren Community

Ein umstrittener Gastbeitrag in der "Welt" stellt Minderheiten aus der LGBTQ-Bewegung und den öffentlich-rechtlichen Rundfunk an den Pranger. Nach viel Kritik hat sich Axel-Springer-Vorsitzendschef Mathias Döpfner in einem eigenen Gastbeitrag zu Wort gemeldet. Der Text ist halb Entschuldigung, halb Rechtfertigung.

» derStandard.de: Wie Rechtsaußen und die FPÖ Stimmung gegen den Regenbogen machen

Mit Störaktionen und Hasspostings wird im Pride Month eine feindselige Atmosphäre geschürt

» NZZ Magazin: "Keine Schwuchteln hier!" – Wie Schüler immer wieder homophoben Angriffen ausgesetzt sind

Jan erlebte in einem Zürcher Gymnasium Dinge, die er sich vorher nicht hätte vorstellen können. Er ist kein Einzelfall, wie eine Dissertation zeigt: Je religiöser die Jugendlichen, desto eher neigen sie zu homophobem Verhalten.

» TeleBärn: Berner Buchhandlung geht eigene Wege – "Queerbooks" nominiert als Schweizer Buchhandlung vom Jahr

Seit 10 Jahren werden in der Berner Buchhandlung "Queerbooks" lesbisch-, schwule-, trans-, feministisch- und gender-spezifische Literatur angeboten. Nun ist der Bücherladen für den Preis "Schweizer Buchhandlung des Jahres" nominiert. TeleBärn hat Milena und Patrick vom Regenbogen-Buchladen besucht.

» TAG24: Kiyoshi Kuromiya – Wer ist der Mann vom Google-Doodle?

Geht man heute auf die Google-Startseite, wird man von einem Japaner angelächelt – dem Autor Kiyoshi Kuromiya (1943-2000).

» NDR über CSD: Tausende ziehen durch Hannovers Innenstadt

Beim Christopher Street Day in Hannover sind am Sonnabend rund 11.500 Menschen durch die Stadt gezogen. Sie gingen für Demokratie und Menschenrechte auf die Straße.

» Badische Neueste Nachrichten über Christopher Street Day in Karlsruhe: Die Innenstadt brodelt

Das Spektakel in Karlsruhe zieht viele Menschen an, einer von ihnen betrachtet es mit Tränen in den Augen