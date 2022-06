Ausgewählter Artikel:

» (08.06.2022) Kronen Zeitung: Ärger um freiheitliches Plakat gegen Pride-Monat

Kopfschütteln über Transparent der Freiheitlichen Jugend in Eisenstadt. Sozialistische Jugend sieht in der Aktion Hass und Hetze

08. Juni 2022

» Brigitte: Wie mir meine Community geholfen hat, mich und meine Asexualität zu verstehen und zu akzeptieren

Zwei asexuelle Frauen erklären, wie wichtig Menschen für sie sind, die sie und ihre Sexualität akzeptieren.

» evangelisch.de über US-Lutheraner: Transgender-Bischof tritt zurück

Nach Rassismusvorwürfen hat der US-amerikanische lutherische Bischof Megan Rohrer seinen Rücktritt erklärt.

» Kurier: Justizministerium befasst sich mit Diskriminierung Homosexueller

Eine Studie soll die rechtliche Diskriminierung von LGBTIQ-Personen in den letzten Jahrzehnten aufarbeiten.

» Main-Post: Würzburg bekommt jetzt ein "Regenbogenbüro" – Beratung für Lesben, Schwule und queere Menschen

Beratung und Unterstützung von LSBTIQ-Personen soll ein Netzwerk bieten, das jetzt in Würzburg entsteht. Das neue 'Regenbogen'-Büro soll über Würzburg hinaus wirken.

» Berliner Zeitung: Kinderwunsch unter dem Regenbogen

Gesetze erschweren queeren Paaren, Familien zu gründen. Um deren Kinderwunsch zu erfüllen, begeben sich Ärztinnen und Ärzte in eine rechtliche Grauzone.

» Deutschlandfunk Kultur interviewt trans Musiker Henri Jakobs: "Wir haben uns auf den Weg gemacht"

Der Musiker und Autor Henri Jakobs erzählt auf der re:publica in Berlin von seinem Leben als Transperson. Er will Vorbild für andere sein – denn ihm selbst habe ein solches auf seinem Lebensweg gefehlt, berichtet er.

» derStandard.de: Alles nur Fassade? Wieso sich Firmen im Juni einen Regenbogen umhängen

Im Pride-Month Juni zeigen sich viele Unternehmen queer-friendly. Oft steckt dahinter Geldmacherei. Wie man "Rainbow-Washing" erkennt und was echte Unterstützung ausmacht

» mdr: Erhöhtes Selbstmordrisiko bei Transgender-Jugendlichen

Eine kanadische Studie zeigt, dassJugendliche, die einer sexuellen Minderheit angehören und Transgender-Jugendliche ein deutlich erhöhtes Risiko für suizidale Gedanken und Selbstmordversuche haben.

» Wiener Zeitung: Der Boom mit Japans homosexuellen Mangas

Androgyne Gestalten mit ihren Liebesszenen zeichnen eine neue Männlichkeit.

» MEEDIA: Warum der "Trans-Lobby"-Beitrag für Springer zum Dauerproblem werden könnte

Mit der Veröffentlichung des umstrittenen Gastbeitrags zur angeblichen "Umerziehung" von Kindern im Sinne einer "Trans-Ideologie" durch ARD und ZDF, hat sich Axel Springer ein faules Ei gelegt. CEO und "Welt"-Chef haben mit Rückruder-Bewegungen begonnen. Die Aufarbeitung könnte länger dauern.

» WDR: Dr. Julia Shaw über Diversität in der Wissenschaft und Bi-Sexualität

Dr. Julia Shaw wird 1987 in Köln geboren und wächst in Kanada auf. 2013 promoviert sie an der University of British Columbia in Rechtspsychologie. Mit ihrem Sachbuch-Debüt "Das trügerische Gedächtnis", das in 20 Sprachen erschien, wird sie 2016 über Nacht zum Shootingstar. Als Wissenschaftlerin ist sie in der Abteilung für Psychologie am University College London tätig, beweist sich als Bestsellerautorin und Fernsehmoderatorin für BBC Science. Ihre Kernkompetenz: Rechtspsychologie, Erinnerungsforschung und Sexualwissenschaften. 2019 erscheint ihr zweites Sachbuch "Böse: Die Psychologie unserer Abgründe". Erneut ein internationaler Bestseller. Und auch im Podcast-Game ist Sie hörbar: Neben dem BBC Podcast "Bad People" findet ihr auch den deutschsprachigen AudioNow Podcast "Böse: Der True Crime Podcast mit Jazzy Gudd und Dr. Julia Shaw". Ihr Kampf für Vielfalt und Diversität ist schon jetzt beeindruckend: Im Sommer 2022 erschien ihr drittes Buch "Bi: Vielfältige Liebe entdecken". 2017 gründete sie im Silicon Valley das Start-Up SPOT, das mithilfe von künstlicher Intelligenz gegen Diskriminierung in der Wirtschaft vorgeht. Außerdem ist sie Gründerin der Bisexual Research Group und Teil der Queer Politics an der Princeton University. Mitreißend und faktisch umwerfend: Dr. Julia Shaw.

» t-online: Was bedeutet eigentlich pansexuell?

Heterosexuell und homosexuell ist den meisten Menschen ein Begriff. Auch mit dem Wort bisexuell kann der Großteil vermutlich etwas anfangen. Aber wissen Sie, welche sexuelle Orientierung hinter pansexuell steckt?

» bz Basel: Basler Regierungsrat unterstützt Verbot von Konversionstherapien

Am Dienstag kam das OK vom Regierungsrat. Er beantragt beim Grossen Rat, dem Einreichen einer Standesinitiative betreffend "Verbot von Konversionstherapien in der Schweiz" zuzustimmen.

» FR über queere Schriftstellerin Amanda Lasker-Berlin: Poesie Frankfurt – Die leisen Prozesse sind wichtig

Die queere Schriftstellerin Amanda Lasker-Berlin kämpft mit poetischer Sprache für die Rechte von Frauen.

» kicker über Come-Together-Cup: Der Ball ist bunt!

Der Come-Together-Cup gilt als DAS Fußballfest der Vielfalt. Was 1995 mit zehn Männerteams begonnen hat, ist heute Europas größtes Freizeitfußball-Turnier mit mehr als 25 000 Besuchern.

07. Juni 2022

» Süddeutsche.de: Happy Pride Month, Euer Mathias

Bei Axel Springer tobt eine Debatte über einen transgenderfeindlichen Gastbeitrag in der Welt. Selbst Verlagschef Döpfner äußert Kritik.

» Tagesspiegel: In Usbekistan sind queere Menschen besonders in Gefahr

Die Lage für queere Menschen in Usbekistan verschlechtert sich ständig. Ein queerer Usbeke erzählt seine Geschichte: Das ist ein neues Level von Paranoia."

» Kronen Zeitung über Hass auf Schwule: Attacken mit Steinen – "Ich habe nur noch Angst!"

Ein unbekanntes Trio hat es in Floridsdorf auf ein homosexuelles Paar abgesehen und mehrfach deren Balkon verwüstet. Die Stadt verurteilt die Attacken und setzt Initiativen.

» Wienerin: Queerness für die Ohren – 4 BIPoC-Podcasts, die ihr im Pride Month hören solltet

Hört, Hört: Ein bisserl Diversität schadet nie! Deshalb haben wir 4 Podcasts gesammelt, die sich mit Queer sein in BIPoC-Communities beschäftigen.