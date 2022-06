Ausgewählter Artikel:

» (10.06.2022) Welt: "Deutschland homosexuell" – Die heikle Reise der Nationalelf nach Ungarn

Verbotener Regenbogen, schwulenfeindliche Gesänge und Leon Goretzkas Jubel: Bei der EM kam es rund um das Ungarn-Spiel zu etlichen Vorfällen. Nun reist die Nationalelf in das Land, das der Uefa auf der Nase herumtanzt. Auf eine Geste verzichten die Deutschen.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

10. Juni 2022

» WDR ZeitZeichen: Rainer Werner Fassbinder, Regisseur (Todestag, 10.06.1982)

Warum machte er so viel und so schnell? Rainer Werner Fassbinder drehte in etwas mehr als einem Jahrzehnt über 40 teils bahnbrechende Filme. Sein hochtouriges Leben endete am 10. Juni 1982: Er starb im Alter von 37 Jahren an einer Mischung aus Schlafmitteln und Kokain.

» FAZ: I'm coming out

Wer nicht hetero ist, muss sich outen das war lange die Norm. Aber wie ist das heute? Und hat sich das Coming-out verändert? Sieben queere Personen erzählen von ihren Erlebnissen.

» NÖN.at: Unbekannte zerschnitten Regenbogenfahne bei SPÖ-Büro in Tulln

Der Pride-Monat Juni steht in Österreich und weltweit für die Gleichstellung von Schwulen, Lesben, Bisexuellen, transidenten, intergeschlechtlichen und queeren Menschen (LGBTIQ). Gerade einmal eine Woche hing die zu diesem Anlass gehisste Regenbogenfahne vor dem Servicebüro der SPÖ in Tulln, als diese mutwillig zerschnitten wurde.

» Stuttgarter Nachrichten: Queere Opernfeier im altehrwürdigen Haus

Das hat die Staatsoper im Littmann-Bau in 110 Jahren noch nicht erlebt: eine queere Feier mit Dragqueens! Unser Kolumnist war außerdem beim Benefiz der Ballettfamilie im Yafa für die Ukraine und verrät, warum Ronaldinho auf Mode aus Stuttgart steht.

» derStandard.de: Wie kann ich mein Kind beim Outing unterstützen?

"Papa, Mama, ich bin schwul": Sich zu outen* erfordert Mut, vor allem bei Jugendlichen. Wie Eltern ihre Kinder in dieser sensiblen Phase unterstützen können

» Podcast splitterfasernackt mit Tessa Ganserer: Transfeindlichkeit – Wem stehen (Sauna-)Türen offen?

"Politiker*innen würden ja auch nicht zu euch in die Sauna kommen!" Mit diesen Worten erteilte uns einmal eine Nonne eine Absage für splitterfasernackt. Und sie hätte nicht falscher liegen können. Denn wir haben wieder geschwitzt, mit keiner Geringeren als der Bundestagsabgeordneten Tessa Ganserer (Bündnis 90/Die Grünen).

» taz zum umstrittenen Gastbeitrag in der "Welt": Queerphobes Clickbaiting

Ein Welt-Artikel kritisiert die angebliche Transgender-Ideologie bei ARD und ZDF. Das ist kein Diskurs, sondern die Dämonisierung queerer Belange.

» RTI Radio Taiwan International zum Pride Month: Eindrücke aus Taiwans LGBTQ+ Szene

Taiwan gilt als das progressivste Land in Asien, wenn es um LGBTQ+-Rechte geht. So war Taiwan 2019 das erste Land in Asien, das die "Ehe für alle" eingeführt hat. LGBTQ+-Paare müssen aber weiterhin gegen Einschränkungen kämpfen, wie z.B. bei Adoptionsrechten oder der Ehe mit ausländischen Partner:innen.

» Süddeutsche.de: Sarah ehelicht Jenny, na und?

In der BR-Serie Dahoam is Dahoam feiert ein lesbisches Paar Hochzeit. Doch anders als früher empört sich heute fast keiner mehr moralisch.

» derStandard.de: Gery Keszler über die Regenbogenparade – "Vieles ist mir zu heftig"

Am Samstag zieht die Regenbogenparade wieder lautstark über den Ring. Der langjährige Life-Ball-Organisator über die LGBTIQ+-Bewegung und deren Provokationslust

» Brigitte: "Schwul oder lesbisch zu sein ist ja kein Ausbildungsberuf"

Der Pride Month steht wieder an, in dem Liebe und bunte Vielfalt gefeiert werden. Wir wollten von Guido Maria Kretschmer wissen, was er zum Thema Queerness, Selbstakzeptanz und Ausgrenzung sagt.

» Focus-Praxistipp: Straight Ally – So unterstützen Sie die LGBT-Bewegung

Der Begriff "Straight Ally" bedeutet im Deutschen übersetzt etwa "heterosexuelle Verbündete" und beschreibt eine Personengruppe, die die LGBTQIA+-Community in ihren Anliegen unterstützen möchte. Um dabei sensibel vorzugehen, gibt es einige Dinge zu beachten.

09. Juni 2022

» Spiegel: Kristen Stewart sucht queere Geisterjäger

Es soll unheimlich, lustig und schwul werden: Für eine TV-Show über LGBTQ-Geisterjäger bittet "Twilight"-Star Kristen Stewart um Bewerbungen.

» sport1: Diversität in Apex Legends

Repräsentation und Sichtbarkeit der LGTBQIA2S+ Community wird auch in Videospielen immer häufiger präsent. Welche Charaktere verkörpern Diversität in Apex Legends?

» Kronen Zeitung: "Queer und lustig" – Feiern ohne Anfeindung

Soziologin und Sexualpädagogin Barbara Rothmüller diesmal mit einem Kommentar zum Spaß an der Vielfalt.

» SWR über Bistum Speyer: LGBTQI-Beauftragte setzt sich für sexuelle Vielfalt ein

Homosexualität war in der katholischen Kirche jahrhundertelang ein absolutes Tabu und galt als Sünde. Jetzt gibt es aber im Bistum Speyer gleich zwei Beauftragte für queere Menschen.

» Brigitte: "Menschen werden mit aller Kraft in männlich und weiblich eingeteilt

Hetero, homo, bi, nicht-binär, trans: Labels für Geschlechter und sexuelle Orientierung gibt es zuhauf. Manche überfordert das. Warum sie trotzdem so wichtig sind.

» derStandard.de: Über Geschlechteridentitäten reden – Ab ins Schmuddeleck

Wenn sich ein Bub als Nixe verkleidet, wird das als "Frühsexualisierung" gebrandmarkt. Tragen zweijährige Mädchen Bikinitops, dann gilt das als normal

» Main-Post: Eine neue Anlaufstelle für queere Menschen in Rhön-Grabfeld soll entstehen – Was ist geplant und wer kann kommen?

Lesbische, schwule, bisexuelle und transgeschlechtliche Menschen finden in Rhön-Grabfeld kaum Ansprechpartner. Ines Palm, Peggy Pusch und Karl Graf Stauffenberg möchten das ändern.