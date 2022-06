Ausgewählter Artikel:

» (11.06.2022) Übermedien: Auf der Couch von Bettina Böttinger gelingen erstaunlich echte Gespräche mit queeren Menschen

Welchen Einfluss hat unser Geschlecht auf unsere Identität? Diese Frage verhandelt ein Podcast in der "Wohnung 17" einer WDR-Moderatorin.

» taz-Streitgespräch: "Trans ist keine Mode"

Wie einfach darf es sein, den Vornamen und das eingetragene Geschlecht zu ändern? Ein Streitgespräch zum neuen Selbst­be­stim­mungs­gesetz mit Till Amelung, Tessa Ganserer und Kalle Hümpfner.

» Brigitte: Warum wir Queeren gesehen werden müssen

Als queere Person finde ich mich in der Medienlandschaft kaum wieder ganz besonders nicht in Deutschland. Warum es so nicht weitergehen kann und darf.

» Wiener Zeitung zum Vienna Pride: "Politischer Protest muss nicht traurig sein"

Zwei Aktivistinnen der LGBTIQ-Community im Interview über Sinn und Zukunft der Regenbogenparade in Wien.

» Berliner Morgenpost: Affenpocken – Ein Infizierter erzählt, wie schlimm das Virus wirklich ist

Martin hatte Sex und jetzt hat er Affenpocken. Wie es passierte, wie furchtbar die Krankheit ist und warum er sich allein damit fühlt.

» Tagesspiegel: Steht praktizierte Homophobie wirklich unter dem Schutz der Religionsfreiheit?

Das Landgericht hat im Fall Olaf Latzel Expertise zur religiösen Haltung zu Homosexualität eingeholt. Das darauf fußende Urteil ist eine Provokation. Kommentar

» nd: Gefährlicher Kinderschutz

Transhasser*innen entdecken das Thema "Kinderschutz" für sich ? denn mit unseren Schutzbedürfnissen gegenüber Kindern lässt sich Stimmung machen. Die Rede von der "Sexualisierung" von Kindern ist nicht neu.

» derStandard.at: Zugenähte Lippen – Queere Migranten protestieren für sicheres Geleit in die USA

In ihrer Heimat werden sie aufgrund ihrer sexuellen Orientierung oder geschlechtlichen Identität diskriminiert. Der Weg in eine bessere Zukunft wird ihnen steinig gemacht: LGBT+-Migranten aus Venezuela wurde sicheres Geleit zur US-Grenze versprochen, aber nicht gewährt

» stern: "Two Spirits" – Wie die Ureinwohner Nordamerikas die LGBTQ+-Community feierten

Bei den Ureinwohnern Nordamerikas hatten Mitglieder der LGBTQ+-Community eine besondere Stellung und wurden hoch angesehen. Das änderte sich in der Kolonialzeit radikal.

» Vogue: LGBTQ+-Bücher – Diese Werke haben das Leben von Beth Ditto, Cynthia Nixon & Co. verändert

Bekannte Persönlichkeiten der LGBTQ+-Community teilen die queeren Bücher (und Theaterstücke), die ihr Leben geprägt haben

» sport1 über erstes trans Mitglied: Panthers mit Novum bei Cheerleader

Die Carolina Panthers sorgen bei der Vorstellung ihres Cheerleading-Teams für ein Novum – lösen damit aber nicht nur Begeisterungsstürme aus.

» LokalKlick: Regenbogenflagge vor FDP-Geschäftsstelle landet in der gelben Tonne

Mönchengladbach. Im Rahmen des LGBT Pride Month haben die Freien Demokraten Mönchengladbach die Regenbogenflagge vor ihrer Geschäftsstelle in Rheydt gehisst. Dies ist ein Zeichen der Solidarität mit der LGBT Community. Am Freitagmorgen machte der Kreisgeschäftsführer Reiner Gutowski eine unerfreuliche Entdeckung: Unbekannte hatten die vor der Geschäftsstelle wehende Regenbogenfahne heruntergerissen und in die gelbe Tonne gesteckt.

» Kurier: Blutspenden ohne Diskriminierung ab September ermöglicht

Verordnung am Freitag veröffentlicht. Gesundheitsminister Rauch: "Sexuelle Orientierung wird beim Blutspenden künftig keine Rolle mehr spielen."

» Die Presse: Die schönsten queeren Liebesgeschichten auf Netflix, Amazon und Co.

Längst passé ist das Klischee, dass queere Liebesgeschichten tragisch enden müssen. Anlässlich der Regenbogenparade empfehlen wir Filme und Serien, die LGBT-Lovestorys jeder Couleur abbilden: Von...

10. Juni 2022

» derStandard.de: Kroatiens Adriaküste hat ihre erste offen schwule Bar

Die Bar "Milk" in Dubrovnik öffnete als erste offizielle Schwulenbar in dem eher konservativen Urlaubsland

» WDR ZeitZeichen: Rainer Werner Fassbinder, Regisseur (Todestag, 10.06.1982)

Warum machte er so viel und so schnell? Rainer Werner Fassbinder drehte in etwas mehr als einem Jahrzehnt über 40 teils bahnbrechende Filme. Sein hochtouriges Leben endete am 10. Juni 1982: Er starb im Alter von 37 Jahren an einer Mischung aus Schlafmitteln und Kokain.

» FAZ: I'm coming out

Wer nicht hetero ist, muss sich outen das war lange die Norm. Aber wie ist das heute? Und hat sich das Coming-out verändert? Sieben queere Personen erzählen von ihren Erlebnissen.

» NÖN.at: Unbekannte zerschnitten Regenbogenfahne bei SPÖ-Büro in Tulln

Der Pride-Monat Juni steht in Österreich und weltweit für die Gleichstellung von Schwulen, Lesben, Bisexuellen, transidenten, intergeschlechtlichen und queeren Menschen (LGBTIQ). Gerade einmal eine Woche hing die zu diesem Anlass gehisste Regenbogenfahne vor dem Servicebüro der SPÖ in Tulln, als diese mutwillig zerschnitten wurde.

» Stuttgarter Nachrichten: Queere Opernfeier im altehrwürdigen Haus

Das hat die Staatsoper im Littmann-Bau in 110 Jahren noch nicht erlebt: eine queere Feier mit Dragqueens! Unser Kolumnist war außerdem beim Benefiz der Ballettfamilie im Yafa für die Ukraine und verrät, warum Ronaldinho auf Mode aus Stuttgart steht.

» derStandard.de: Wie kann ich mein Kind beim Outing unterstützen?

"Papa, Mama, ich bin schwul": Sich zu outen* erfordert Mut, vor allem bei Jugendlichen. Wie Eltern ihre Kinder in dieser sensiblen Phase unterstützen können