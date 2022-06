Ausgewählter Artikel:

» (12.06.2022) Kronen Zeitung: "Schlimmste KI der Welt" lernte von Hass-Postings

Der YouTube-Tüftler Yannic Kilcher sorgt mit dem wohl bösartigsten Chatbot aller Zeiten für Aufsehen: Er hat eine KI mit Millionen Kommentaren aus ...

Die neusten Meldungen der Presseschau:

12. Juni 2022

» Kronen Zeitung: "Schlimmste KI der Welt" lernte von Hass-Postings

Der YouTube-Tüftler Yannic Kilcher sorgt mit dem wohl bösartigsten Chatbot aller Zeiten für Aufsehen: Er hat eine KI mit Millionen Kommentaren aus ...

» Tagesspiegel interviewt Torrey Peters: "Ich hatte genug davon, dass trans Menschen als tapfere Held*innen geschildert werden"

Torrey Peters spricht im Interview über ihren Erfolgsroman Detransition, Baby, die vielen Seiten der trans Community und die Hetzte gegen sie.

» Geschichte der Gegenwart: Das wunder­bare Leben der Margot Heuman. Theater, Holocaust und queere Geschichte

"Das wunderbare Leben der Margot Heuman" erzählt auf der Bühne eine facettenreiche Lebensgeschichte, die die dominante Erzählung vom Holocaust herausfordert. Ein Gespräch über die Notwendigkeit, tabuisierte Geschichten und stigmatisierte Themen sichtbar zu machen.

» katholisch.de: Neuer Provinzial der Franziskaner für Änderungen bei Sexualmoral

Für Bruder Markus Fuhrmann ist klar, dass sich beim Umgang der Kirche mit Sexualität viel ändern muss. Der neue Provinzial der Franziskaner in Deutschland hatte sich selbst vor einigen Wochen als homosexuell geoutet.

» derStandard.at: Pride Month – Sichtbarkeit allein reicht nicht

Die Regenbogenparade findet heuer erstmals wieder in voller Größe und mit Fahrzeugen statt. Darunter sind auch einige Firmen als Sponsoren für Trucks warum eigentlich?

» Nau: Christkatholiken führen Ehesakrament für alle ein

Ab dem 1. Juli 2022 führt die Christkatholische Kirche das Ehesakrament für alle ein. Am selben Tag tritt die zivilrechtlichen Öffnung der Ehe für alle ein.

» Kurier über Wiener Regenbogenparade: Hunderttausende bei der Pride und Pfefferspray am Stephansplatz

Der Start war um 13 Uhr beim Rathaus. Die Teilnehmer marschierten für mehr Rechte für Schwule, Lesben und Transgender-Personen.

» WDR über CSD Bielefeld: Bunte Party in der Innenstadt

Unter dem Motto "Wir – Bunt, Inklusiv, Emanzipiert" (BIE) haben Tausende den Bielefelder Christopher Street Day ( CSD ) gefeiert.

» Salzburger Nachrichten: Tausende feierten bei Gay-Pride-Parade in Rom

Tausende Menschen haben am Samstag bei der Gay-Pride-Parade in Rom gefeiert. Mit dem Marsch durch die Innenstadt der italienschen Hauptstadt forderten die Teilnehmer gleiche Rechte für Schwule, Lesben, Bi- und Transsexuelle (LGBT). Bei Temperaturen um die 30 Grad schwenkten die Menschen Regenbogenfahnen und tanzten zu Partymusik auf den Paradewagen und am Straßenrand.

» hessenschau: "Say Gay" – 3.000 Menschen beim CSD in Kassel

Unter dem Motto "Say Gay" sind am Samstag rund 3.000 Menschen bei einer "Christopher-Street-Day"-Parade in Kassel mitgelaufen.

11. Juni 2022

» Übermedien: Auf der Couch von Bettina Böttinger gelingen erstaunlich echte Gespräche mit queeren Menschen

Welchen Einfluss hat unser Geschlecht auf unsere Identität? Diese Frage verhandelt ein Podcast in der "Wohnung 17" einer WDR-Moderatorin.

» taz-Streitgespräch: "Trans ist keine Mode"

Wie einfach darf es sein, den Vornamen und das eingetragene Geschlecht zu ändern? Ein Streitgespräch zum neuen Selbst­be­stim­mungs­gesetz mit Till Amelung, Tessa Ganserer und Kalle Hümpfner.

» Brigitte: Warum wir Queeren gesehen werden müssen

Als queere Person finde ich mich in der Medienlandschaft kaum wieder ganz besonders nicht in Deutschland. Warum es so nicht weitergehen kann und darf.

» Wiener Zeitung zum Vienna Pride: "Politischer Protest muss nicht traurig sein"

Zwei Aktivistinnen der LGBTIQ-Community im Interview über Sinn und Zukunft der Regenbogenparade in Wien.

» Berliner Morgenpost: Affenpocken – Ein Infizierter erzählt, wie schlimm das Virus wirklich ist

Martin hatte Sex und jetzt hat er Affenpocken. Wie es passierte, wie furchtbar die Krankheit ist und warum er sich allein damit fühlt.

» Tagesspiegel: Steht praktizierte Homophobie wirklich unter dem Schutz der Religionsfreiheit?

Das Landgericht hat im Fall Olaf Latzel Expertise zur religiösen Haltung zu Homosexualität eingeholt. Das darauf fußende Urteil ist eine Provokation. Kommentar

» nd: Gefährlicher Kinderschutz

Transhasser*innen entdecken das Thema "Kinderschutz" für sich ? denn mit unseren Schutzbedürfnissen gegenüber Kindern lässt sich Stimmung machen. Die Rede von der "Sexualisierung" von Kindern ist nicht neu.

» derStandard.at: Zugenähte Lippen – Queere Migranten protestieren für sicheres Geleit in die USA

In ihrer Heimat werden sie aufgrund ihrer sexuellen Orientierung oder geschlechtlichen Identität diskriminiert. Der Weg in eine bessere Zukunft wird ihnen steinig gemacht: LGBT+-Migranten aus Venezuela wurde sicheres Geleit zur US-Grenze versprochen, aber nicht gewährt

» stern: "Two Spirits" – Wie die Ureinwohner Nordamerikas die LGBTQ+-Community feierten

Bei den Ureinwohnern Nordamerikas hatten Mitglieder der LGBTQ+-Community eine besondere Stellung und wurden hoch angesehen. Das änderte sich in der Kolonialzeit radikal.

» Vogue: LGBTQ+-Bücher – Diese Werke haben das Leben von Beth Ditto, Cynthia Nixon & Co. verändert

Bekannte Persönlichkeiten der LGBTQ+-Community teilen die queeren Bücher (und Theaterstücke), die ihr Leben geprägt haben