Ausgewählter Artikel:

» (13.06.2022) SR.de: Rund 50.000 Zuschauer bei CSD-Parade in Saarbrücken

Nach zwei Jahren Coronapause haben in Saarbrücken am Wochenende zehntausende Menschen den Christopher Street Day gefeiert. Zum Auftakt gab es eine politische Podiumsdiskussion. Am Sonntag zogen die Teilnehmer in einem Festzug durch die Innenstadt.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

13. Juni 2022

» kicker interviewt Alexander Wehrle: "Der deutsche Fußball ist für ein Coming-out eines aktiven Profis bereit"

Alexander Wehrle setzt sich seit vielen Jahren verstärkt für die LGBTIQA*-Community ein – früher als Geschäftsführer des 1. FC Köln, heute als Vorstandsvorsitzender des VfB Stuttgart. Ein Gespräch über Vielfalt, Toleranz und Haltung im Fußball.

» Domradio: Bischof verteidigt Verhaltensregeln gegen Priester-Kritik

Der Churer Bischof Joseph Bonnemain hat Kritik am neuen Verhaltenskodex zum Problem des sexuellen und spirituellen Missbrauchs relativiert. Bonnemain bekräftigte dabei die im Kodex festgehaltene Unterstützung für Homosexuelle.

» Uckermark Kurier über Laubenstreit: "Wir sollen hier weg, weil wir schwul sind"

Mehrere Jahre lang haben sich zwei Uckermärker gegen den Rückbau in ihrem Garten gewehrt. Jetzt fiel das Urteil Michael und Benno Raatz sind entsetzt.

» Kurier: Wo der Regenbogen auf Widerstand stieß

Das Justizministerium liefert einem queeren Forschungszentrum seine Akten, um herauszufinden, wer seit 1945 Reformen für Gleichberechtigung blockiert hat.

» Nintendo-Online: LGBTQIA+ in Videospielen – Diese Spiele zeigen, dass queere Repräsentation in jedes Genre passt

Queere Repräsentation in Videospielen bleibt ein schwieriges Thema. Das ist wahnsinnig schade, weil insbesondere in dieser Industrie der Teil der Entwickler, die sich nicht als cisgender und heterosexuell beschreiben, extrem groß ist. Zumindest trauen sich immer mehr Firmen, das Gemeckere von Kleingeistern, die bei der bloßen Erwähnung von homosexuellen Beziehungen oder einer Transperson wütende YouTube-Videos erstellen, zu ignorieren. Und deshalb gibt es auch immer mehr wunderbare Beispiele für LGBTQIA+-Repräsentation, die aufgrund der Einschränkung von Menschenrechten in vielen Ländern, auch in Europa und den USA, immer wichtiger werden. Auch im zweiten Teil unserer Reihe wollen wir deshalb genau solche Spiele in den Mittelpunkt stellen – und sagen: Happy Pride!

» Express: Köln setzt auf die "Toilette für alle" – bald keine Seltenheit mehr?

Die sogenannten All-Gender-Toiletten an Schulen sind zurzeit leider noch eine Rarität in NRW. Einige Städte bieten bereits jetzt genau solche Toiletten für ihre Schüler und Schülerinnen an darunter auch Köln.

» Badische Neueste Nachrichten: "Queers bash back" – Demonstration nach Vorfällen beim CSD in Karlsruhe

Etwa 200 Menschen haben nach Angaben der Veranstalter am Sonntag in der Karlsruher Innenstadt demonstriert, um Flagge zu zeigen gegen antiqueere Vorfälle eine Woche zuvor.

12. Juni 2022

» Kronen Zeitung: "Schlimmste KI der Welt" lernte von Hass-Postings

Der YouTube-Tüftler Yannic Kilcher sorgt mit dem wohl bösartigsten Chatbot aller Zeiten für Aufsehen: Er hat eine KI mit Millionen Kommentaren aus ...

» Tagesspiegel interviewt Torrey Peters: "Ich hatte genug davon, dass trans Menschen als tapfere Held*innen geschildert werden"

Torrey Peters spricht im Interview über ihren Erfolgsroman Detransition, Baby, die vielen Seiten der trans Community und die Hetzte gegen sie.

» Geschichte der Gegenwart: Das wunder­bare Leben der Margot Heuman. Theater, Holocaust und queere Geschichte

"Das wunderbare Leben der Margot Heuman" erzählt auf der Bühne eine facettenreiche Lebensgeschichte, die die dominante Erzählung vom Holocaust herausfordert. Ein Gespräch über die Notwendigkeit, tabuisierte Geschichten und stigmatisierte Themen sichtbar zu machen.

» katholisch.de: Neuer Provinzial der Franziskaner für Änderungen bei Sexualmoral

Für Bruder Markus Fuhrmann ist klar, dass sich beim Umgang der Kirche mit Sexualität viel ändern muss. Der neue Provinzial der Franziskaner in Deutschland hatte sich selbst vor einigen Wochen als homosexuell geoutet.

» derStandard.at: Pride Month – Sichtbarkeit allein reicht nicht

Die Regenbogenparade findet heuer erstmals wieder in voller Größe und mit Fahrzeugen statt. Darunter sind auch einige Firmen als Sponsoren für Trucks warum eigentlich?

» Nau: Christkatholiken führen Ehesakrament für alle ein

Ab dem 1. Juli 2022 führt die Christkatholische Kirche das Ehesakrament für alle ein. Am selben Tag tritt die zivilrechtlichen Öffnung der Ehe für alle ein.

» Kurier über Wiener Regenbogenparade: Hunderttausende bei der Pride und Pfefferspray am Stephansplatz

Der Start war um 13 Uhr beim Rathaus. Die Teilnehmer marschierten für mehr Rechte für Schwule, Lesben und Transgender-Personen.

» WDR über CSD Bielefeld: Bunte Party in der Innenstadt

Unter dem Motto "Wir – Bunt, Inklusiv, Emanzipiert" (BIE) haben Tausende den Bielefelder Christopher Street Day ( CSD ) gefeiert.

» Salzburger Nachrichten: Tausende feierten bei Gay-Pride-Parade in Rom

Tausende Menschen haben am Samstag bei der Gay-Pride-Parade in Rom gefeiert. Mit dem Marsch durch die Innenstadt der italienschen Hauptstadt forderten die Teilnehmer gleiche Rechte für Schwule, Lesben, Bi- und Transsexuelle (LGBT). Bei Temperaturen um die 30 Grad schwenkten die Menschen Regenbogenfahnen und tanzten zu Partymusik auf den Paradewagen und am Straßenrand.

» hessenschau: "Say Gay" – 3.000 Menschen beim CSD in Kassel

Unter dem Motto "Say Gay" sind am Samstag rund 3.000 Menschen bei einer "Christopher-Street-Day"-Parade in Kassel mitgelaufen.

11. Juni 2022

» Übermedien: Auf der Couch von Bettina Böttinger gelingen erstaunlich echte Gespräche mit queeren Menschen

Welchen Einfluss hat unser Geschlecht auf unsere Identität? Diese Frage verhandelt ein Podcast in der "Wohnung 17" einer WDR-Moderatorin.

» taz-Streitgespräch: "Trans ist keine Mode"

Wie einfach darf es sein, den Vornamen und das eingetragene Geschlecht zu ändern? Ein Streitgespräch zum neuen Selbst­be­stim­mungs­gesetz mit Till Amelung, Tessa Ganserer und Kalle Hümpfner.