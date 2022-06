Ausgewählter Artikel:

Die neusten Meldungen der Presseschau:

14. Juni 2022

» vorwärts: Wie kann sozialdemokratische Identitätspolitik aussehen?

Was hat die Grundwertekommission dazu bewogen, der Identitätspolitik ein Positionspapier zu widmen?

» Wienerin: Wie fühlt es sich an, mit genderfluider Mode unterwegs zu sein?

Von neugierigen Blicken über nachgeworfene Bierdosen hat David Eckinger verschiedene Erfahrungen gemacht. Mit uns spricht er darüber, wie es ist, sich genderfluid zu kleiden.

» Ruhr Nachrichten: Queerfeindlichkeit – Forderung nach "mehr Tempo" in der Dortmunder Verwaltung

Der queerfeindliche Vorfall an der Dortmunder Robert-Koch-Realschule beschäftigt weiterhin viele Menschen. Einige kritisieren, dass man bei dem Thema schon weiter sein könnte.

» blue News: Wie sexuelle Orientierung die Gamer-Szene spaltet

Vor wenigen Tagen kündigte Sony an, dass im Herbst eine Remaster-Version vom ersten Teil von "Last of Us" auf den Markt kommt. Der Playstation-3-Titel wird also grafisch aufpoliert und für die aktuelle Konsolengeneration aufgemotzt.

» Berliner Zeitung über schwules NS-Opfer: Zu Tode gequält, dann vergessen – Die Geschichte meines verlorenen Großonkels

Gustav Herzberg kam ins KZ Ravensbrück, weil er homosexuell war und starb dort 1942. Warum erfuhr unsere Autorin erst jetzt von ihm und seinem Leiden?

» Gala interviewt Nicolas Puschmann: "Entscheide dich immer fürs glücklich sein!"

Nicolas Puschmann steckt mit seiner guten Laune an! Das Geheimrezept für seine Lebensfreude und was er sich für die Zukunft wünscht, verrät er im Interview.

» ref.ch: Erste Transfrau arbeitet als Armeeseelsorgerin

Die Genferin Erin Lederrey ist die erste Seelsorgerin, die sich als Transfrau in der Schweizer Armee um die Menschen kümmert. Negative Erfahrungen habe sie bis jetzt nicht gemacht.

13. Juni 2022

» 5min.at: Diskriminiert – Queere Grazer TikTockerin wurde in Wien angespuckt

Die 22-jährige queere Grazerin Luka Maurer wurde am Sonntag, den 12. Juni 2022, einen Tag nach der Pride-Parade, von einem Unbekannten angespuckt und beschimpft.

» Wienerin: Sei ein*e LGBTQ+-Verbündete*r – Wie verwendest du die richtigen Pronomen?

Und wie kannst du das auch üben, wenn es sich schwierig anfühlt?

» kicker interviewt Alexander Wehrle: "Der deutsche Fußball ist für ein Coming-out eines aktiven Profis bereit"

Alexander Wehrle setzt sich seit vielen Jahren verstärkt für die LGBTIQA*-Community ein – früher als Geschäftsführer des 1. FC Köln, heute als Vorstandsvorsitzender des VfB Stuttgart. Ein Gespräch über Vielfalt, Toleranz und Haltung im Fußball.

» Domradio: Bischof verteidigt Verhaltensregeln gegen Priester-Kritik

Der Churer Bischof Joseph Bonnemain hat Kritik am neuen Verhaltenskodex zum Problem des sexuellen und spirituellen Missbrauchs relativiert. Bonnemain bekräftigte dabei die im Kodex festgehaltene Unterstützung für Homosexuelle.

» Uckermark Kurier über Laubenstreit: "Wir sollen hier weg, weil wir schwul sind"

Mehrere Jahre lang haben sich zwei Uckermärker gegen den Rückbau in ihrem Garten gewehrt. Jetzt fiel das Urteil Michael und Benno Raatz sind entsetzt.

» Kurier: Wo der Regenbogen auf Widerstand stieß

Das Justizministerium liefert einem queeren Forschungszentrum seine Akten, um herauszufinden, wer seit 1945 Reformen für Gleichberechtigung blockiert hat.

» Nintendo-Online: LGBTQIA+ in Videospielen – Diese Spiele zeigen, dass queere Repräsentation in jedes Genre passt

Queere Repräsentation in Videospielen bleibt ein schwieriges Thema. Das ist wahnsinnig schade, weil insbesondere in dieser Industrie der Teil der Entwickler, die sich nicht als cisgender und heterosexuell beschreiben, extrem groß ist. Zumindest trauen sich immer mehr Firmen, das Gemeckere von Kleingeistern, die bei der bloßen Erwähnung von homosexuellen Beziehungen oder einer Transperson wütende YouTube-Videos erstellen, zu ignorieren. Und deshalb gibt es auch immer mehr wunderbare Beispiele für LGBTQIA+-Repräsentation, die aufgrund der Einschränkung von Menschenrechten in vielen Ländern, auch in Europa und den USA, immer wichtiger werden. Auch im zweiten Teil unserer Reihe wollen wir deshalb genau solche Spiele in den Mittelpunkt stellen – und sagen: Happy Pride!

» Express: Köln setzt auf die "Toilette für alle" – bald keine Seltenheit mehr?

Die sogenannten All-Gender-Toiletten an Schulen sind zurzeit leider noch eine Rarität in NRW. Einige Städte bieten bereits jetzt genau solche Toiletten für ihre Schüler und Schülerinnen an darunter auch Köln.

» Badische Neueste Nachrichten: "Queers bash back" – Demonstration nach Vorfällen beim CSD in Karlsruhe

Etwa 200 Menschen haben nach Angaben der Veranstalter am Sonntag in der Karlsruher Innenstadt demonstriert, um Flagge zu zeigen gegen antiqueere Vorfälle eine Woche zuvor.

» SR.de: Rund 50.000 Zuschauer bei CSD-Parade in Saarbrücken

Nach zwei Jahren Coronapause haben in Saarbrücken am Wochenende zehntausende Menschen den Christopher Street Day gefeiert. Zum Auftakt gab es eine politische Podiumsdiskussion. Am Sonntag zogen die Teilnehmer in einem Festzug durch die Innenstadt.

12. Juni 2022

» Kronen Zeitung: "Schlimmste KI der Welt" lernte von Hass-Postings

Der YouTube-Tüftler Yannic Kilcher sorgt mit dem wohl bösartigsten Chatbot aller Zeiten für Aufsehen: Er hat eine KI mit Millionen Kommentaren aus ...

» Tagesspiegel interviewt Torrey Peters: "Ich hatte genug davon, dass trans Menschen als tapfere Held*innen geschildert werden"

Torrey Peters spricht im Interview über ihren Erfolgsroman Detransition, Baby, die vielen Seiten der trans Community und die Hetzte gegen sie.

» Geschichte der Gegenwart: Das wunder­bare Leben der Margot Heuman. Theater, Holocaust und queere Geschichte

"Das wunderbare Leben der Margot Heuman" erzählt auf der Bühne eine facettenreiche Lebensgeschichte, die die dominante Erzählung vom Holocaust herausfordert. Ein Gespräch über die Notwendigkeit, tabuisierte Geschichten und stigmatisierte Themen sichtbar zu machen.