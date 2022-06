Ausgewählter Artikel:

» (16.06.2022) Mallorca Zeitung interviewt Pride-Week-Organisatorin Kristin Hansen nach Kontroverse auf Mallorca: "Ich wollte niemanden angreifen"

Die deutsche Unternehmerin hatte sich bei der Ankündigung des Events in die Nesseln gesetzt. Was passiert ist und was sich daraus entwickelte

Die neusten Meldungen der Presseschau:

16. Juni 2022

» taz über Trans- und Queerfeindlichkeit: Die Mär vom Kinder­schutz

Trans- und queerfeindliche Organisationen tarnen sich gerne, mit der Sorge um Kinder. Dabei ignorieren sie die wirklichen Probleme, die diese haben.

» Tagesspiegel interviewt LGBT-Aktivist*in und Dichter*in Nasta Mancewicz: "Belarus scheint sich momentan in einer unsichtbaren Zone zu befinden"

Dichter*in und LGBTIQ-Aktivistin Nasta Mancewicz ist zu Gast beim Poesiefestival Berlin. Ein Gespräch über Protest, Pride, Repressionen und die Ukraine.

» Mallorca Zeitung: Rathaus Palma de Mallorca sagt Pride Week nach Parteienknatsch ab und entlässt Stadträtin

Das Event sollte an diesem Samstag (18.6.) beginnen

» nd-Kommentar zum "Pride Month": Nicht bunt, sondern wütend

Pünktlich zum Pride Month schwingen die Mega-Konzerne dieser Welt die Regenbogenfahne. Mit Diversität zu werben, ist profitabel geworden. Doch es ist eine Klassenfrage, ob ein selbstbestimmtes queeres Leben möglich ist.

» radioeins: Gay Icons

Es ist Pride Month. Die LGBTQ-Community geht mit Paraden, Straßenfesten und anderen Veranstaltungen thematisch und optisch stark in die Sichtbarkeit. Das Visuelle war auch schon immer eingebunden in die Aktivitäten der queeren Akteure. Einen besonderen Status genießen hierbei sogenannte Gay Icons, also Menschen, die in der Community – gerade modemäßig – Kultstatus haben.

» WAZ aus Herne: Grüne fordern Stabsstelle "Queere Stadtgesellschaft"

Die grünen Ratsfraktion in Herne fordert eine Stabsstelle ?Queere Stadtgesellschaft?. Für die LGBTQIA*-Community müsse mehr getan werden.

» Spiegel über angehenden trans Religionslehrer: "Ich möchte das Vorbild sein, das mir gefehlt hat"

Um als Religionslehrer arbeiten zu können, braucht Theo Schenkel die Erlaubnis der Kirche. Die ließ ihn als trans Mann darüber lange im Ungewissen. Wieso er trotzdem weitermachen will.

» ORF über LGBTQ-Rechte: Österreich als Spitzenreiter und Schlusslicht

Jährlich wird im Juni dem Pride Month für die Rechte von LGBTQ-Personen demonstriert. Denn auch innerhalb Europas ist die rechtliche Stellung von Homo- und Bisexuellen sowie Trans- und Interpersonen zum Teil noch sehr schlecht trotz bindender Beschlüsse des Europarates. Im vermeintlichen Nordost-Südwest-Gefälle liegt Österreich nicht nur geografisch im Mittelfeld.

» derStandard.at: Meldezettel weisen künftig sechs Geschlechter zum Ankreuzen auf

Neben "männlich" und "weiblich" soll man auch "divers", "inter", "offen" sowie "keine Angabe" wählen können. Die Gesetzesänderung ist am Mittwoch im Ministerrat

» kino.de: "Interview mit einem Vampir", "True Blood" und die Bedeutung des Vampirs für queere Repräsentation

Der Film Interview mit einem Vampir und die Serie True Blood zeigen, dass Vampire eine einzigartige Perspektive auf LGBTQ+-Themen..

» rbb-Youtube-Kanal "Jetzt mal konkret": Warum queere Eltern noch immer nicht gleichberechtigt sind

Trotz Ehe für alle sind queere Paare noch immer nicht gleichberechtigt. Das zeigt sich bei der Elternschaft: Obwohl Cristin und Catherine als lesbisches Ehepaar gemeinsam den Prozess von Kinderwunsch bis zur Geburt durchlaufen, wird nur die biologische Mutter als Elternteil anerkannt.

» Salzburger Nachrichten: Zadic drängt auf "Levelling up" bei LGBT-Rechten

Justizministerin Alma Zadic (Grüne) setzt sich "mit aller Kraft" für Levelling up – also einen umfassenden Diskriminierungsschutz – und "echte Gleichstellung" von Menschen mit anderer sexueller Orientierung ein. Bei den nächsten Budgetverhandlungen will sie eine finanzielle Entschädigung für jene Menschen erreichen, die wegen des Totalverbotes von Homosexualität (bis 1971) bzw. nach dem Homosexuellen-Paragrafen 209 (bis 2002) verurteilt wurden.

» SRF über Ballroom Culture: In diesem geschützten Raum werden Wettkämpfe ausgetragen

Wer hat das schönste Gesicht? Wer tanz am besten Vogue? An diesem Ball können queere Menschen ganz sich selbst sein.

» Radio Prague International zum Pride Month: Besuch im LGBT+-Gemeinschaftszentrum in Prag

Der Juni gilt als Pride Month, also als Monat der LGBT+-Bewegung. Ein guter Anlass für einen Besuch im LGBT+-Gemeinschaftszentrum in der Prager Altstadt.

» Gala interviewt GNTM-Teilnehmerin Aminata Sanogo: "Queerness bedeutet, sich selbst auszudrücken"

GNTM-Teilnehmerin Aminata Sanogo lebt ihre Queerness offen aus. Dabei ist ihr völlig egal, was andere davon halten.

» Gala: Diese Stars identifizieren sich als non-binär

In den vergangenen Jahren haben immer mehr Stars wie Demi Lovato öffentlich gemacht, dass sie sich als non-binär identifizieren. Doch was bedeutet das genau?

15. Juni 2022

» derStandard.at: Homosexuelle Liebe als Verbrechen – Langer Weg zur Gerechtigkeit

Vor 20 Jahren kippte der Verfassungsgerichtshof jenen Paragrafen, der ein höheres Mindestalter für schwulen Sex vorsah und Tausende ins Gefängnis brachte. Entschädigungen gibt es bis heute nicht

» Main-Post zum Angriff auf zwei Männer in Bad Neustadt: Was die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft ergeben haben

Ende Mai berichtete die Polizei vom Angriff eines homophoben Hotelgastes auf zwei Männer in Bad Neustadt. Die Ermittlungen der Behörden sorgten für neue Erkenntnisse. S.a.: Bad Neustadt: Tourist attackiert schwules Paar (26.05.2022)

» Argovia Today über Kritik an Firmen mit Pride-Logos: "Lieber nichts machen als Pinkwashing"

Während dem Pride-Monat Juni ändern viele Firmen ihre Logos in die Regenbogenfarben um oder bringen LGBTQ+-Kollektionen raus. Laut einer Marketingexpertin und Pink Cross, sollten sie das aber besser sein lassen.