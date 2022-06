Ausgewählter Artikel:

Die neusten Meldungen der Presseschau:

17. Juni 2022

» taz interviewt trans Autorin und Veteranin Drew Pham: "Queerfeindlichkeit ist tief verankert"

Drew Pham ist Veteranin der US-Armee und trans. Heute gebe es viele Offizier*innen, die sich zu ihrer Geschlechtsidentität bekennen. Doch Diskriminierung bleibe ein Problem.

» Oldenburger Onlinezeitung über CSD Nordwest: Coming Out ist ein Menschenrecht

Am 18. Juni findet der CSD Nordwest in Oldenburg statt. Die politische Demo und Veranstaltung startet bereits am 17. Juni mit einem Warm Up.

» Jungle World über Marjorie Taylor Greene und Milo Yiannopoulos: Gleich und Gleich gesellt sich gern

Elke Wittich: Die republikanische US-Abgeordnete Marjorie Taylor Greene verhilft Milo Yiannopoulos zum Comeback

» Zeit über Affenpocken und MSM: Hamburg, wir müssen reden

Die Affenpocken verbreiten sich gerade unter Männern, die mit vielen Männern Sex haben. Will man sie und andere schützen, muss man das aussprechen – und jetzt handeln.

» rbb24 über ersten CSD in der Prignitz: "Das ist eine riesige Befreiung"

Anders als in Metropolen fehlt auf dem Land oft die Sichtbarkeit von queeren Menschen – dabei sind sie auch in Brandenburg zunehmend Angriffen ausgesetzt. Um das zu ändern, hat in Wittenberge eine Gruppe junger Prignitzer den ersten CSD organisiert.

» taz über Arbeitsgerichtsklage einer nichtbinären Person: Ein Mensch möchte gleichstellen

Die Ostfalia-Hochschule hat einen* nicht-binären Bewerber für das Amt der Gleichstellungsbeauftragten abgelehnt, weil nur eine Frau in Frage komme.

» Spiegel über Rechte von trans Menschen: Schluss mit der moralischen Panik!

Zwar redet man mittlerweile in Talkshows und auf sonstigen Meinungsbühnen nicht mehr nur über, sondern auch mit trans Personen. Aber nie ohne wiederkehrende wie auch demütigende Momente.

» Berliner Zeitung: Im Theater wollen sie Glimmer und Glitzer, aber der Sohn darf nicht schwul sein?

Die Berliner Drag-Performerin Bridge Markland über die Uneindeutigkeit von Geschlecht und warum sie leicht beleidigt ist, wenn jemand sie für einen Mann hält.

16. Juni 2022

» taz über Trans- und Queerfeindlichkeit: Die Mär vom Kinder­schutz

Trans- und queerfeindliche Organisationen tarnen sich gerne, mit der Sorge um Kinder. Dabei ignorieren sie die wirklichen Probleme, die diese haben.

» Tagesspiegel interviewt LGBT-Aktivist*in und Dichter*in Nasta Mancewicz: "Belarus scheint sich momentan in einer unsichtbaren Zone zu befinden"

Dichter*in und LGBTIQ-Aktivistin Nasta Mancewicz ist zu Gast beim Poesiefestival Berlin. Ein Gespräch über Protest, Pride, Repressionen und die Ukraine.

» Mallorca Zeitung: Rathaus Palma de Mallorca sagt Pride Week nach Parteienknatsch ab und entlässt Stadträtin

Das Event sollte an diesem Samstag (18.6.) beginnen

» nd-Kommentar zum "Pride Month": Nicht bunt, sondern wütend

Pünktlich zum Pride Month schwingen die Mega-Konzerne dieser Welt die Regenbogenfahne. Mit Diversität zu werben, ist profitabel geworden. Doch es ist eine Klassenfrage, ob ein selbstbestimmtes queeres Leben möglich ist.

» Mallorca Zeitung interviewt Pride-Week-Organisatorin Kristin Hansen nach Kontroverse auf Mallorca: "Ich wollte niemanden angreifen"

Die deutsche Unternehmerin hatte sich bei der Ankündigung des Events in die Nesseln gesetzt. Was passiert ist und was sich daraus entwickelte

» radioeins: Gay Icons

Es ist Pride Month. Die LGBTQ-Community geht mit Paraden, Straßenfesten und anderen Veranstaltungen thematisch und optisch stark in die Sichtbarkeit. Das Visuelle war auch schon immer eingebunden in die Aktivitäten der queeren Akteure. Einen besonderen Status genießen hierbei sogenannte Gay Icons, also Menschen, die in der Community – gerade modemäßig – Kultstatus haben.

» WAZ aus Herne: Grüne fordern Stabsstelle "Queere Stadtgesellschaft"

Die grünen Ratsfraktion in Herne fordert eine Stabsstelle ?Queere Stadtgesellschaft?. Für die LGBTQIA*-Community müsse mehr getan werden.

» Spiegel über angehenden trans Religionslehrer: "Ich möchte das Vorbild sein, das mir gefehlt hat"

Um als Religionslehrer arbeiten zu können, braucht Theo Schenkel die Erlaubnis der Kirche. Die ließ ihn als trans Mann darüber lange im Ungewissen. Wieso er trotzdem weitermachen will.

» ORF über LGBTQ-Rechte: Österreich als Spitzenreiter und Schlusslicht

Jährlich wird im Juni dem Pride Month für die Rechte von LGBTQ-Personen demonstriert. Denn auch innerhalb Europas ist die rechtliche Stellung von Homo- und Bisexuellen sowie Trans- und Interpersonen zum Teil noch sehr schlecht trotz bindender Beschlüsse des Europarates. Im vermeintlichen Nordost-Südwest-Gefälle liegt Österreich nicht nur geografisch im Mittelfeld.

» derStandard.at: Meldezettel weisen künftig sechs Geschlechter zum Ankreuzen auf

Neben "männlich" und "weiblich" soll man auch "divers", "inter", "offen" sowie "keine Angabe" wählen können. Die Gesetzesänderung ist am Mittwoch im Ministerrat

» kino.de: "Interview mit einem Vampir", "True Blood" und die Bedeutung des Vampirs für queere Repräsentation

Der Film Interview mit einem Vampir und die Serie True Blood zeigen, dass Vampire eine einzigartige Perspektive auf LGBTQ+-Themen..

» rbb-Youtube-Kanal "Jetzt mal konkret": Warum queere Eltern noch immer nicht gleichberechtigt sind

Trotz Ehe für alle sind queere Paare noch immer nicht gleichberechtigt. Das zeigt sich bei der Elternschaft: Obwohl Cristin und Catherine als lesbisches Ehepaar gemeinsam den Prozess von Kinderwunsch bis zur Geburt durchlaufen, wird nur die biologische Mutter als Elternteil anerkannt.