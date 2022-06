Ausgewählter Artikel:

» (18.06.2022) Kitzbüheler Anzeiger: Regenbogenfahne nicht erwünscht

Mit Ausnahme von Hochfilzen flattert in allen Pillerseetalgemeinden die Regenbogenfahne.

18. Juni 2022

» Berliner Zeitung über Genderidentität: "Bist du they? - Nee, ich bin Kevin"

Unser Autor ist non-binär und will nicht durch Bart oder Kleidung als Mann markiert werden. Er benutzt he/they als Pronomen. Das kann beim Dating kompliziert werden.

» blue News über Marco Fritsches Coming-out: "Meine Appenzeller Eltern so: Aha, der Kleine also auch".

Die neue Staffel "Bauer, ledig, sucht" steht vor der Türe. Im Sommer geht's los. Diesmal sucht der Walliser Weinbauer Heischi per TV nach seinem Traummann. Der erste homosexuelle Landwirt nach acht Jahren. Ist Schwulsein bei Schweizer Bauern noch verpönt?

» Gala interviewt "Queer Eye Germany"-Star Aljosha Muttardi: "Vor diesem Outing hatte ich am meisten Angst"

"Queer Eye Germany"-Star Aljosha Muttardi geht offen mit seiner sexuellen Orientierung um doch das war nicht immer so. Warum er lange versucht hat, sich heterosexuell zu präsentieren, verrät er GALA.

» blue News: Gegenwind für die Zurich Pride vom gleichen Ufer

Am Samstag ziehen wieder Tausende Menschen durch Zürich und demonstrieren für die Rechte der LGBTQI+-Community. Es ist die bereits 27. Ausgabe des Zurich Pride Festivals, das diesjährige Motto lautet "Trans Vielfalt leben".

» watson: Queer und Pride dürfen nicht nur Partymottos sein

Heute findet die Zurich Pride statt. Das bedeutet viel Glitzer, bunte Kleider und noch mehr Liebe. Die Feier darf aber nicht bloss eine Party werden.

» Abendzeitung: Wie schwul ist das deutsche Fernsehen, Riccardo Simonetti?

Riccardo Simonetti spricht darüber, warum es für queere Menschen auch heute noch nicht einfach ist, in der TV-Branche erfolgreich zu sein. 'Es gibt im deutschen Fernsehen noch viele Türen zu öffnen', erklärt er.

» Jungle World über Türkei: Aleviten öffnen Gotteshäuser für LGBTQ-Beerdigungen

Künftig werden die wichtigsten alevitischen Organisationen der Türkei Begräbnisse von LGBTQ-Personen ermöglichen, um gleiche Bestattungsrechte zu unterstützen.

» sportschau: UCI verschärft Transgenderregeln

Der Radsport-Weltverband UCI hat seine Transgender-Regeln aktualisiert. Dabei geht es vor allem um das Startrecht in Frauen-Wettbewerben – eine Athletin ist empört.

» Deutschlandfunk: Evangelische Pfarrerin outet sich

Die evangelische Kirche akzeptiert Transidentität und bietet Gläubigen sogar ein Ritual nach einer Geschlechtsumwandlung an – ähnlich wie bei Hochzeiten oder Konfirmationen. Dass es mit der Akzeptanz von Transsexualität im kirchlichen Alltag nicht ganz einfach ist, berichtet eine Pfarrerin, die selbst ihre Transidentität lebt.

» Gießener Allgemeine zum CSD: Keine Parade, sondern ein Aufschrei

Nach zwei Pandemiejahren kehrt der Christopher-Street-Day am 25. Juni nach Gießen zurück. Mit Straßenfest, Demonstration und Party bis tief in die Nacht wollen die Veranstalter einen "Aufschrei" auslösen. Der gilt den Rechten von Lesben und Schwulen, genauso wie Bi-, Trans*-, Inter- und queeren Personen.

» Wolfsburger Nachrichten: Braunschweiger Gender-Expertin erklärt den Pride-Month

Im "Pride Month" wird sexuelle und geschlechtliche Vielfalt gefeiert. Eine Expertin der Ostfalia, Tu Braunschweig und HBK erklärt, worum es geht.

» taz über Marzahn Pride: Gegen Vorurteile und gegen Krieg

Die Veranstalter der Marzahn Pride rufen in diesem Jahr zur Solidarität mit der Ukraine auf. Sie richten sich dezidiert an die russische Community.

» t-online: Neue Initiative will queeren Menschen das Coming-Out erleichtern

Akzeptanz für queere Menschen soll bald mit einem einfachen Logo ausgedrückt werden. Das will eine neue Initiative erreichen, die von großen Organisationen wie Facebook, Otto und dem Hamburger SV unterstützt wird.

17. Juni 2022

» Spiegel: Asylpraxis diskriminiert homosexuelle Geflüchtete

Homosexuelle Geflüchtete können nach SPIEGEL-Informationen in ihr Heimatland abgeschoben werden, selbst wenn ihnen dort Verfolgung und Haft drohen. Die Begründung für derartige Entscheidungen ist bemerkenswert.

» taz interviewt trans Autorin und Veteranin Drew Pham: "Queerfeindlichkeit ist tief verankert"

Drew Pham ist Veteranin der US-Armee und trans. Heute gebe es viele Offizier*innen, die sich zu ihrer Geschlechtsidentität bekennen. Doch Diskriminierung bleibe ein Problem.

» Oldenburger Onlinezeitung über CSD Nordwest: Coming Out ist ein Menschenrecht

Am 18. Juni findet der CSD Nordwest in Oldenburg statt. Die politische Demo und Veranstaltung startet bereits am 17. Juni mit einem Warm Up.

» Jungle World über Marjorie Taylor Greene und Milo Yiannopoulos: Gleich und Gleich gesellt sich gern

Elke Wittich: Die republikanische US-Abgeordnete Marjorie Taylor Greene verhilft Milo Yiannopoulos zum Comeback

» Zeit über Affenpocken und MSM: Hamburg, wir müssen reden

Die Affenpocken verbreiten sich gerade unter Männern, die mit vielen Männern Sex haben. Will man sie und andere schützen, muss man das aussprechen – und jetzt handeln.

» rbb24 über ersten CSD in der Prignitz: "Das ist eine riesige Befreiung"

Anders als in Metropolen fehlt auf dem Land oft die Sichtbarkeit von queeren Menschen – dabei sind sie auch in Brandenburg zunehmend Angriffen ausgesetzt. Um das zu ändern, hat in Wittenberge eine Gruppe junger Prignitzer den ersten CSD organisiert.