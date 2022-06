Ausgewählter Artikel:

» (20.06.2022) Sumikai: Tokyo verabschiedet Verordnung zur Anerkennung von LGBTQ-Partnerschaften

Ende letzten Jahres hat die Gouverneurin von Tokyo überraschend angekündigt, dass sie ein System zur Anerkennung von LGBTQ-Partnerschaften einführen will.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

20. Juni 2022

» RTL: LGBTIQ+ – Das große Lexikon

Für was steht eigentlich LGBTIQ+? Was heißt asexuell, inter* oder trans+? Und wofür stehen die Sternchen? Wir erklären wichtige LGBTIQ+-Begriffe!

» nd über Marzahn Pride: Regenbögen unterm Plattenbau

Queer und solidarisch mit der Ukraine: Bei der "Marzahn-Pride" gingen in diesem Jahr 800 Menschen auf die Straße.

» FR aus Darmstadt: Neue Stiftung hilft Menschen, die ausgegrenzt werden

My-Way-Stiftung bietet Coaching für Opfer von Diskriminierung an. Eine Landkarte von Organisationen und eine Messe sind geplant.

» euronews: Vereint "queer" – griechische und türkische Zyprioten

Regenbogenfahnen und Gay-Pride-Slogans in den Straßen von Nikosia, wo sich griechische und türkische Zyprioten aus dem Süden und Norden der geteilten Insel zum ersten Mal zu einer Parade versammelten.

» Luzerner Zeitung: Ständerat Caroni will nebst Ehe und Konkubinat auch einen Pacs

Ein Paar kann entweder heiraten und sich dadurch umfassend absichern, oder es kann im Konkubinat zusammenleben mit oft kaum rechtlichen Verbindlichkeiten. Dazwischen gibt es nichts. Das will FDP-Ständerat Andrea Caroni ändern. Er fordert ein Modell nach dem Vorbild Frankreichs: den "Pacte civil de solidarité".

19. Juni 2022

» taz zum Pride Month: Alles nur Einzelfälle

Sich mit dem Regenbogen als Zeichen für Diversity zu schmücken, ist en vogue. Dabei wird gern verdrängt: Queers leben noch immer gefährlich.

» Deutschlandfunk Kultur: Gender in Bewegung – Philosophie der Transidentität

Über Transidentität wird oft hoch emotional gestritten. Die Philosophin Elizabeth Duval untersucht, wie soziale Zuschreibungen und Selbstwahrnehmung bei diesem Thema ineinandergreifen. In einer schrillen Debatte schlägt sie versöhnliche Töne an.

» rbb24: Marzahn Pride feiert queere Sichtbarkeit – trotz queerfeindlicher Zwischenfälle

Bei der Marzahn Pride zogen Hunderte Menschen gegen den Krieg in der Ukraine und für mehr Toleranz auf die Straßen. Doch die queere Demo im Berliner Osten blieb nicht ohne Zwischenfälle.

» watson: Tausende stehen an der Pride in Zürich für trans Menschen ein

Unter dem Motto «trans – Vielfalt leben» ist am Samstag der grosse politische Demonstrationsumzug der Pride mit vielen Tausenden Teilnehmenden durch die Zürcher Innenstadt gezogen. Die Organisatoren sprachen von der Rekordzahl von 40'000 Teilnehmenden.

» Mein-MMO.de: Das beliebte lesbische Paar aus Guild Wars 2 wird endlich heiraten – Entwickler erzählen, wie es dazu kam

Im letzten Kapitel von GW2: End of Dragons haben die beiden Fan-Favoriten Kasmeer und Marjory sich gegenseitig einen Heiratsantrag gemacht.

18. Juni 2022

» FC Augsburg: WWK ARENA leuchtet zum Christopher Street Day bunt

In der Nacht von Samstag auf Sonntag leuchtet die WWK ARENA nicht wie gewohnt in Rot, Grün und Weiß, sondern in Bunt.

» Berliner Zeitung über Genderidentität: "Bist du they? - Nee, ich bin Kevin"

Unser Autor ist non-binär und will nicht durch Bart oder Kleidung als Mann markiert werden. Er benutzt he/they als Pronomen. Das kann beim Dating kompliziert werden.

» blue News über Marco Fritsches Coming-out: "Meine Appenzeller Eltern so: Aha, der Kleine also auch".

Die neue Staffel "Bauer, ledig, sucht" steht vor der Türe. Im Sommer geht's los. Diesmal sucht der Walliser Weinbauer Heischi per TV nach seinem Traummann. Der erste homosexuelle Landwirt nach acht Jahren. Ist Schwulsein bei Schweizer Bauern noch verpönt?

» Gala interviewt "Queer Eye Germany"-Star Aljosha Muttardi: "Vor diesem Outing hatte ich am meisten Angst"

"Queer Eye Germany"-Star Aljosha Muttardi geht offen mit seiner sexuellen Orientierung um doch das war nicht immer so. Warum er lange versucht hat, sich heterosexuell zu präsentieren, verrät er GALA.

» Kitzbüheler Anzeiger: Regenbogenfahne nicht erwünscht

Mit Ausnahme von Hochfilzen flattert in allen Pillerseetalgemeinden die Regenbogenfahne.

» blue News: Gegenwind für die Zurich Pride vom gleichen Ufer

Am Samstag ziehen wieder Tausende Menschen durch Zürich und demonstrieren für die Rechte der LGBTQI+-Community. Es ist die bereits 27. Ausgabe des Zurich Pride Festivals, das diesjährige Motto lautet "Trans Vielfalt leben".

» watson: Queer und Pride dürfen nicht nur Partymottos sein

Heute findet die Zurich Pride statt. Das bedeutet viel Glitzer, bunte Kleider und noch mehr Liebe. Die Feier darf aber nicht bloss eine Party werden.

» Abendzeitung: Wie schwul ist das deutsche Fernsehen, Riccardo Simonetti?

Riccardo Simonetti spricht darüber, warum es für queere Menschen auch heute noch nicht einfach ist, in der TV-Branche erfolgreich zu sein. 'Es gibt im deutschen Fernsehen noch viele Türen zu öffnen', erklärt er.

» Jungle World über Türkei: Aleviten öffnen Gotteshäuser für LGBTQ-Beerdigungen

Künftig werden die wichtigsten alevitischen Organisationen der Türkei Begräbnisse von LGBTQ-Personen ermöglichen, um gleiche Bestattungsrechte zu unterstützen.