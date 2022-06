Ausgewählter Artikel:

» (20.06.2022) SRF: Forderung nach queerer SP-Wahlliste – Minderheiten mucken auf

Queere und Migranten wollen bei der SP prominenter auf den Wahllisten erscheinen. Sie sind nicht die einzigen.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

20. Juni 2022

» SRF: Forderung nach queerer SP-Wahlliste – Minderheiten mucken auf

Queere und Migranten wollen bei der SP prominenter auf den Wahllisten erscheinen. Sie sind nicht die einzigen.

» sport1: Diversität in League of Legends

League of Legends besticht durch Kämpfe unterschiedlicher Charaktere. Doch das MOBA hat auch eine Story und gibt Einblicke in die Beziehungen der Champions untereinander.

» SRF: Profit mit "Pride" – Das Problem mit "Pinkwashing"

Leere Worthülsen statt echte Unterstützung für queere Menschen: Viele Firmen betreiben zurzeit "Pinkwashing".

» Tagesspiegel interviewt East-Pride-Organisator*innen: "Auch wir empfinden diesen Krieg als existenzbedrohend"

Vor der East-Pride-Demo am Sonnabend haben wir mit Anette Detering und Wolfgang Beyer über Putins Menschenfeindlichkeit, selbstbewusste Ukrainer:innen und die verstorbene trans Frau Ella Nik Bayan gesprochen.

» RTL über schwule Väter: Horst und Manuel zeigen ihr Leben auf dem bayrischen Land

Manuel und Horst sind zwei schwule Männer und für die ist vor einem Jahr ihr größter Traum in Erfüllung gegangen. Ein Baby!

» derStandard.at: Wie geht es den LGBTQ-Communitys weltweit?

Wo droht Lesben, Schwulen und Bisexuellen die Todesstrafe? Wo dürfen gleichgeschlechtliche Paare heiraten, und wo trauen sie sich, Händchen zu halten? Ein interaktiver Guide mit Videoreportagen

» Wienerin: Warum der Kampf für die LGBTQ+Community inklusiver werden muss

Was ist Intersektionalität? Wir erklären den Begriff und wie wir bessere Verbündete für marginalisierte Gruppen der LGBTQ+ Community werden können.

» Bunte über Harry Styles: Sänger hilft Fan beim Outing

Sänger Harry Styles hat einem Fan während seines Auftritts am Sonntagabend im Wembley-Stadion geholfen, sich als homosexuell zu outen.

» Geo: Was tun, wenn man Opfer von Gewalt oder Diskriminierung wird? Eine Expertin gibt Rat

Verbale und körperliche Angriffe gegen queere Menschen sind erschreckend verbreitet. Die Expertin Iris Hannig erklärt, welche Folgen trans*- und homophobe Gewalt hat, wo Betroffene Hilfe finden und was in einer Notsituation am ehesten hilft

» zentralplus: Engagement für LGBTQ-Community sorgt für Irritation

Es ist Pride-Month und viele Firmen färben als Zeichen der Solidarität ihre Firmenlogo mit den Regenbogenfarben. Dies, um sich zur LGBTQ-Community zu bekennen. Das macht auch der Luzerner Lifthersteller Schindler. Aber nicht in allen Ländern gerade in jenen, in denen Homosexualität stark tabuisiert ist.

» RTL: LGBTIQ+ – Das große Lexikon

Für was steht eigentlich LGBTIQ+? Was heißt asexuell, inter* oder trans+? Und wofür stehen die Sternchen? Wir erklären wichtige LGBTIQ+-Begriffe!

» nd über Marzahn Pride: Regenbögen unterm Plattenbau

Queer und solidarisch mit der Ukraine: Bei der "Marzahn-Pride" gingen in diesem Jahr 800 Menschen auf die Straße.

» FR aus Darmstadt: Neue Stiftung hilft Menschen, die ausgegrenzt werden

My-Way-Stiftung bietet Coaching für Opfer von Diskriminierung an. Eine Landkarte von Organisationen und eine Messe sind geplant.

» euronews: Vereint "queer" – griechische und türkische Zyprioten

Regenbogenfahnen und Gay-Pride-Slogans in den Straßen von Nikosia, wo sich griechische und türkische Zyprioten aus dem Süden und Norden der geteilten Insel zum ersten Mal zu einer Parade versammelten.

» Luzerner Zeitung: Ständerat Caroni will nebst Ehe und Konkubinat auch einen Pacs

Ein Paar kann entweder heiraten und sich dadurch umfassend absichern, oder es kann im Konkubinat zusammenleben mit oft kaum rechtlichen Verbindlichkeiten. Dazwischen gibt es nichts. Das will FDP-Ständerat Andrea Caroni ändern. Er fordert ein Modell nach dem Vorbild Frankreichs: den "Pacte civil de solidarité".

» Sumikai: Tokyo verabschiedet Verordnung zur Anerkennung von LGBTQ-Partnerschaften

Ende letzten Jahres hat die Gouverneurin von Tokyo überraschend angekündigt, dass sie ein System zur Anerkennung von LGBTQ-Partnerschaften einführen will.

19. Juni 2022

» taz zum Pride Month: Alles nur Einzelfälle

Sich mit dem Regenbogen als Zeichen für Diversity zu schmücken, ist en vogue. Dabei wird gern verdrängt: Queers leben noch immer gefährlich.

» Deutschlandfunk Kultur: Gender in Bewegung – Philosophie der Transidentität

Über Transidentität wird oft hoch emotional gestritten. Die Philosophin Elizabeth Duval untersucht, wie soziale Zuschreibungen und Selbstwahrnehmung bei diesem Thema ineinandergreifen. In einer schrillen Debatte schlägt sie versöhnliche Töne an.

» rbb24: Marzahn Pride feiert queere Sichtbarkeit – trotz queerfeindlicher Zwischenfälle

Bei der Marzahn Pride zogen Hunderte Menschen gegen den Krieg in der Ukraine und für mehr Toleranz auf die Straßen. Doch die queere Demo im Berliner Osten blieb nicht ohne Zwischenfälle.

» watson: Tausende stehen an der Pride in Zürich für trans Menschen ein

Unter dem Motto «trans – Vielfalt leben» ist am Samstag der grosse politische Demonstrationsumzug der Pride mit vielen Tausenden Teilnehmenden durch die Zürcher Innenstadt gezogen. Die Organisatoren sprachen von der Rekordzahl von 40'000 Teilnehmenden.