Ausgewählter Artikel:

» (21.06.2022) rbb24: Berliner Polizei registriert deutlich mehr queerfeindliche Straftaten

Die Zahl der gemeldeten Straftaten gegen LGBTQ*-Personen hat sich in Berlin seit 2014 verfünffacht. Die Polizei und Beratungsstellen erkennen darin auch eine zunehmende Bereitschaft der Betroffenen, sich zu wehren. Von Roberto Jurkschat

Die neusten Meldungen der Presseschau:

21. Juni 2022

» ntv: Queer-Beauftragter verteidigt umstrittene Ampel-Personalie

Die Kolumnistin Ferda Ataman soll trotz zweifelhafter Äußerungen zuständig für das Thema Antidiskriminierung werden. Der Queer-Beauftragte Lehmann hält das für richtig. Auf seinem eigenen Feld sieht er Nachholbedarf.

» MUCBOOK: 10 Arten, wie du Queerness in München feiern kannst

Unsere Autorin Valerie schreibt über die LGBTIQ* Cafés, queere Events und wie wir diesen (und auch jeden andern) Monat Pride feiern können.

» amerika21: Abgeordnetenhaus in Chile beschließt Gesetz gegen Diskriminierung an Schulen

Das chilenische Abgeordnetenhaus hat das Gesetz "José Matías" für ein geschützteres Umfeld für Schüler:innen in Bildungseinrichtungen beschlossen.

» Main-Spitze: LGBTIQ-Menschen – Nauheimer Pfarrerin fordert mehr Akzeptanz

Die lesbische Theologin Stefanie Bischof setzt sich schon länger für Menschen anderer sexueller Orientierungen ein.

» FAZ über Affenpocken-Leitfaden: Huch, hatten wir gerade Sex?

Die Affenpocken breiten sich weiter aus, der fragwürdige Umgang damit auch. In der amerikanischen Seuchenbehörde werden Ratschläge fürs Schäferstündchen ausgegeben inklusive schrägen Bekleidungstipps für Romantiker.

20. Juni 2022

» SRF: Forderung nach queerer SP-Wahlliste – Minderheiten mucken auf

Queere und Migranten wollen bei der SP prominenter auf den Wahllisten erscheinen. Sie sind nicht die einzigen.

» sport1: Diversität in League of Legends

League of Legends besticht durch Kämpfe unterschiedlicher Charaktere. Doch das MOBA hat auch eine Story und gibt Einblicke in die Beziehungen der Champions untereinander.

» SRF: Profit mit "Pride" – Das Problem mit "Pinkwashing"

Leere Worthülsen statt echte Unterstützung für queere Menschen: Viele Firmen betreiben zurzeit "Pinkwashing".

» Tagesspiegel interviewt East-Pride-Organisator*innen: "Auch wir empfinden diesen Krieg als existenzbedrohend"

Vor der East-Pride-Demo am Sonnabend haben wir mit Anette Detering und Wolfgang Beyer über Putins Menschenfeindlichkeit, selbstbewusste Ukrainer:innen und die verstorbene trans Frau Ella Nik Bayan gesprochen.

» RTL über schwule Väter: Horst und Manuel zeigen ihr Leben auf dem bayrischen Land

Manuel und Horst sind zwei schwule Männer und für die ist vor einem Jahr ihr größter Traum in Erfüllung gegangen. Ein Baby!

» derStandard.at: Wie geht es den LGBTQ-Communitys weltweit?

Wo droht Lesben, Schwulen und Bisexuellen die Todesstrafe? Wo dürfen gleichgeschlechtliche Paare heiraten, und wo trauen sie sich, Händchen zu halten? Ein interaktiver Guide mit Videoreportagen

» Wienerin: Warum der Kampf für die LGBTQ+Community inklusiver werden muss

Was ist Intersektionalität? Wir erklären den Begriff und wie wir bessere Verbündete für marginalisierte Gruppen der LGBTQ+ Community werden können.

» Bunte über Harry Styles: Sänger hilft Fan beim Outing

Sänger Harry Styles hat einem Fan während seines Auftritts am Sonntagabend im Wembley-Stadion geholfen, sich als homosexuell zu outen.

» Geo: Was tun, wenn man Opfer von Gewalt oder Diskriminierung wird? Eine Expertin gibt Rat

Verbale und körperliche Angriffe gegen queere Menschen sind erschreckend verbreitet. Die Expertin Iris Hannig erklärt, welche Folgen trans*- und homophobe Gewalt hat, wo Betroffene Hilfe finden und was in einer Notsituation am ehesten hilft

» zentralplus: Engagement für LGBTQ-Community sorgt für Irritation

Es ist Pride-Month und viele Firmen färben als Zeichen der Solidarität ihre Firmenlogo mit den Regenbogenfarben. Dies, um sich zur LGBTQ-Community zu bekennen. Das macht auch der Luzerner Lifthersteller Schindler. Aber nicht in allen Ländern gerade in jenen, in denen Homosexualität stark tabuisiert ist.

» RTL: LGBTIQ+ – Das große Lexikon

Für was steht eigentlich LGBTIQ+? Was heißt asexuell, inter* oder trans+? Und wofür stehen die Sternchen? Wir erklären wichtige LGBTIQ+-Begriffe!

» nd über Marzahn Pride: Regenbögen unterm Plattenbau

Queer und solidarisch mit der Ukraine: Bei der "Marzahn-Pride" gingen in diesem Jahr 800 Menschen auf die Straße.

» FR aus Darmstadt: Neue Stiftung hilft Menschen, die ausgegrenzt werden

My-Way-Stiftung bietet Coaching für Opfer von Diskriminierung an. Eine Landkarte von Organisationen und eine Messe sind geplant.

» euronews: Vereint "queer" – griechische und türkische Zyprioten

Regenbogenfahnen und Gay-Pride-Slogans in den Straßen von Nikosia, wo sich griechische und türkische Zyprioten aus dem Süden und Norden der geteilten Insel zum ersten Mal zu einer Parade versammelten.