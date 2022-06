Ausgewählter Artikel:

» (22.06.2022) taz: Kiew entscheidet für Istanbul-Konvention – Ein Sieg für die Ukrainerinnen

Das ukrainische Parlament hat die Istanbul-Konvention ratifiziert. Die Abgeordneten nutzten die Gunst der Stunde und signalisieren der EU Liberalität.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

22. Juni 2022

» Zeit Online: Wenn Hella von Sinnen nicht deine Heldin ist, gehst du leer aus

In den Nullerjahren wuchs unsere Autorin fast ohne queere Vorbilder in den Medien auf. Auch deshalb fordert sie heute noch viel mehr Diversität in Film und Fernsehen.

» Deutsche Welle kommentiert: Transfrauen im Sport werden unfair behandelt

Mehrere Sportverbände haben Transgender-Athletinnen von Frauenwettbewerben ausgeschlossen. Jedoch beruhen diese Regelungen auf Fehleinschätzungen und diskriminieren Transfrauen, meint Gastkommentatorin Blair Hamilton.

» Kontrast.at: Vom Kampf gegen § 209, der schwulen Jugendlichen untersagte, Sex zu haben

Die Republik Österreich machte aus 800 Menschen Verbrecher. Der Pararaph 209 kriminalisierte schwule Jugendliche, die Sex hatten. Bis 2002.

» Tagesspiegel: Lesben und Schwule, seid solidarischer mit trans Menschen!

Wegschauen gilt nicht, auch nicht für Lesben und Schwule. Sie sollten für trans Menschen einstehen: Solidarität ist der Schlüssel zur Freiheit. Ein Gastbeitrag.

» Brigitte: Ich will deine Toleranz nicht

Toleranz wird inflationär in Bezug auf jegliche Minderheiten verwendet. Dabei meinen Menschen vielleicht oftmals etwas ganz anderes, wenn sie von "Toleranz" reden.

» derStandard.at kommentiert: Transgender im Sport – Im Namen der Fairness

Inklusion oder Chancengleichheit: Eines von beiden wird auf der Strecke bleiben

» Kleine Zeitung: Das Projekt "FLAGincluded" hilft Schulen, Farbe zu bekennen

Österreichs Schulen bunt machen: Das ist das Ziel von "FLAGincluded", einem Projekt, das mit Schulen im ganzen Land zusammenarbeitet, um während des Pride-Monats Regenbogenflaggen zu hissen.

» RTL: Brix Schaumburg – die No-Go Frage für Trans*-Personen

Schauspieler und Trans-Mann Brix Schaumburg spricht mit Schülern in Erfurt über das Thema Transgender. Dabei fällt auch die " No-Go-Frage. "

» bz Basel: Pride oder warum ich auf die Strasse gehe

In seiner neuen Kolumne schreibt der 19-jährige Buchblogger Josia Jourdan über queere Vielfalt.

» TAG24: "Altersheim!" – Nächster schwuler "Shopping Queen"-Anwärter tappt in die Schuh-Falle

Shopping Queen (VOX): Vier Stunden und 500 Euro heißen auch für Michael (64) die Kernpunkte in der Pride-Week. Bei Guido Maria Kretschmer landet er einen Fail.

» BR Podcast: Queerer Reality-Show-Hype – was steckt dahinter?

Queer Eye Germany, Prince Charming, Princess Charming – wir sehen in vielen Reality-Shows immer mehr queere Leute. Gefühlt gibt's gerade einen queeren Hype auf unseren Bildschirmen! Aber ist das wirklich so? Und wie sieht es hinter den Kulissen einer queeren Show aus? Darüber sprechen wir in dieser Folge u.a. mit Wikiriot, die selbst früher Kandidatin bei einer queeren Reality-Show war.

» derStandard.de über rechten Schwulen Gerald Grosz: Eine Nervensäge will in die Hofburg – Österreich

Schwul, rechts und sehr kommunikativ: Gerald Grosz kandidiert und macht eine Show daraus. Das kann nerven. Aber wegschauen kann man auch nicht

21. Juni 2022

» RTL: Queer im Krieg – So geht es der LGBTIQ+-Community in der Ukraine

Der Ukraine Krieg trifft die queere Community sehr hart. Gezielte Vergewaltigungen, ein weiterer Fluchtweg als heterosexuelle Menschen und von Tötung bedroht.

» Tagesspiegel-Interview mit Autorin und Aktivistin Katharina Oguntoye: "Die Frauen,- und Lesbenbewegung hat das Thema Rassismus in den Mainstream gebracht"

Katharina Oguntoye ist Historikerin, Aktivistin und Autorin. Sie hat die deutschen Frauen- und Lesbenbewegung sowie die afrodeutsche Bewegung maßgeblich geprägt.

» Belltower.News: Rechtsextreme Attacken im Pride Month und was dahinter steckt

2022 kam es bereits zu mehreren Übergriffen und versuchten Angriffen auf LGBTQ* während des Pride Month. Ein unvollständiger Überblick.

» GQ: LGBTIQ*-Flüchtlinge aus der Ukraine stehen vor besonderen Problemen – so können Sie unmittelbar helfen

» ntv: Queer-Beauftragter verteidigt umstrittene Ampel-Personalie

Die Kolumnistin Ferda Ataman soll trotz zweifelhafter Äußerungen zuständig für das Thema Antidiskriminierung werden. Der Queer-Beauftragte Lehmann hält das für richtig. Auf seinem eigenen Feld sieht er Nachholbedarf.

» MUCBOOK: 10 Arten, wie du Queerness in München feiern kannst

Unsere Autorin Valerie schreibt über die LGBTIQ* Cafés, queere Events und wie wir diesen (und auch jeden andern) Monat Pride feiern können.

» rbb24: Berliner Polizei registriert deutlich mehr queerfeindliche Straftaten

Die Zahl der gemeldeten Straftaten gegen LGBTQ*-Personen hat sich in Berlin seit 2014 verfünffacht. Die Polizei und Beratungsstellen erkennen darin auch eine zunehmende Bereitschaft der Betroffenen, sich zu wehren. Von Roberto Jurkschat