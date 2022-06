Ausgewählter Artikel:

» (23.06.2022) Kronen Zeitung: Zwei Drittel der Studierenden sind queer

Anlässlich des "Pride Months" haben die Grazer App Studo und der Blog Captain Campus erfragt, welche sexuelle Orientierung österreichische Studierende haben. Das Ergbnis: Fast zwei Drittel sind queer, also bi-, homo-, asexuell, nichtbinär, trans oder polyamourös.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

23. Juni 2022

» Frankfurter Neue Presse: "Sich selbst übertroffen" – Steffen Hallaschka begeistert als Drag Queen das Netz

Pride Month bei RTL: Bei "Viva la Diva – Wer ist die Queen?" treten berühmte TV-Persönlichkeiten als Dragqueens auf. Besonders Steffen Hallaschka sorgte mit seiner Performance im Netz für große Begeisterung.

» Kicker kommentiert DFB-Regelung: Ein großer Schritt, ein überfälliger Schritt

Der DFB hat eine neue Regelung zum Spielrecht angekündigt. Dieser Schritt war überfällig. Ein Kommentar von kicker-Redakteur Patrick Kleinmann.

» Grazia über C&A: Mit seiner Pride-Kampagne zelebriert der Modekonzern Vielfalt und Gleichberechtigung

Mit einer besonderen Pride-Kampagne, die unter dem Motto #DoAsAlliesDo steht, zelebriert der Modekonzern C&A die Vielfalt und Gleichberechtigung aller Menschen und ruft dazu auf, Gutes zu tun.

» Donaukurier.de: Sicherer Raum ohne Vorurteile für Pfaffenhofens queere Jugend

Die "Queeroes" wollen eine Anlaufstelle für homo-, bi-, trans- und intersexuelle junge Menschen sein

» Brigitte: "Ich lag neben meinem Mann und realisierte: Ich bin nicht heterosexuell"

Nicht länger heterosexuell: Nikole Mitchell, Mutter von drei Kindern und Ehefrau eines Mannes, spricht über ihr Leben mit Queerness und Pansexualität.

» TAG24 über Shopping Queen: Schwuler "Exhibitionist" Lukas übernimmt die Führung!

Shopping Queen (VOX): Für "Bags are back" musste sich am Mittwoch auch Lukas in den Mode-Dschungel stürzen. Von der schwulen Konkurrenz gab's nicht nur Lob.

» 20 Minuten: Churer Priesterkreis will Homosexuelle weiterhin diskriminieren

Das Bistum Chur will jegliche Form von Diskriminierung aufgrund der sexuellen Orientierung verbieten. Der Churer Priesterkreis wehrt sich dagegen.

» RP Online: Heimatpreis für "Queers an der Niers"

Der erste Preis der von der Stadt ausgeschriebenen Auszeichnung geht 2022 an den Verein, der das neue queere Zentrum in der Gladbacher Innenstadt betreibt. Aber auch eine Initiative zur Verschönerung von Baumstandorten und ein Verein, der Obdachlosen hilft, werden bedacht. Das sind die Preisträger.

22. Juni 2022

» taz: Kiew entscheidet für Istanbul-Konvention – Ein Sieg für die Ukrainerinnen

Das ukrainische Parlament hat die Istanbul-Konvention ratifiziert. Die Abgeordneten nutzten die Gunst der Stunde und signalisieren der EU Liberalität.

» Zeit Online: Wenn Hella von Sinnen nicht deine Heldin ist, gehst du leer aus

In den Nullerjahren wuchs unsere Autorin fast ohne queere Vorbilder in den Medien auf. Auch deshalb fordert sie heute noch viel mehr Diversität in Film und Fernsehen.

» Deutsche Welle kommentiert: Transfrauen im Sport werden unfair behandelt

Mehrere Sportverbände haben Transgender-Athletinnen von Frauenwettbewerben ausgeschlossen. Jedoch beruhen diese Regelungen auf Fehleinschätzungen und diskriminieren Transfrauen, meint Gastkommentatorin Blair Hamilton.

» Kontrast.at: Vom Kampf gegen § 209, der schwulen Jugendlichen untersagte, Sex zu haben

Die Republik Österreich machte aus 800 Menschen Verbrecher. Der Pararaph 209 kriminalisierte schwule Jugendliche, die Sex hatten. Bis 2002.

» Tagesspiegel: Lesben und Schwule, seid solidarischer mit trans Menschen!

Wegschauen gilt nicht, auch nicht für Lesben und Schwule. Sie sollten für trans Menschen einstehen: Solidarität ist der Schlüssel zur Freiheit. Ein Gastbeitrag.

» Brigitte: Ich will deine Toleranz nicht

Toleranz wird inflationär in Bezug auf jegliche Minderheiten verwendet. Dabei meinen Menschen vielleicht oftmals etwas ganz anderes, wenn sie von "Toleranz" reden.

» derStandard.at kommentiert: Transgender im Sport – Im Namen der Fairness

Inklusion oder Chancengleichheit: Eines von beiden wird auf der Strecke bleiben

» Kleine Zeitung: Das Projekt "FLAGincluded" hilft Schulen, Farbe zu bekennen

Österreichs Schulen bunt machen: Das ist das Ziel von "FLAGincluded", einem Projekt, das mit Schulen im ganzen Land zusammenarbeitet, um während des Pride-Monats Regenbogenflaggen zu hissen.

» RTL: Brix Schaumburg – die No-Go Frage für Trans*-Personen

Schauspieler und Trans-Mann Brix Schaumburg spricht mit Schülern in Erfurt über das Thema Transgender. Dabei fällt auch die " No-Go-Frage. "

» bz Basel: Pride oder warum ich auf die Strasse gehe

In seiner neuen Kolumne schreibt der 19-jährige Buchblogger Josia Jourdan über queere Vielfalt.

» TAG24: "Altersheim!" – Nächster schwuler "Shopping Queen"-Anwärter tappt in die Schuh-Falle

Shopping Queen (VOX): Vier Stunden und 500 Euro heißen auch für Michael (64) die Kernpunkte in der Pride-Week. Bei Guido Maria Kretschmer landet er einen Fail.