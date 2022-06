Ausgewählter Artikel:

» (24.06.2022) SRF: Sag, wie hast du es mit dem Gendersternchen?

Genderstern, Binnen-I oder Glottis-Stopp: Ist das ein sinnvoller Kampf gegen Diskriminierung oder sinnlose Bevormundung?

Die neusten Meldungen der Presseschau:

24. Juni 2022

» Berliner Zeitung über Grünen-Abgeordnete Emilia Fester: Diskriminiert sie Männer?

Berlin, Berlin, wir fahren nach Berlin: So kündigt die Abgeordnete Fester eine Einladung an ihre Instagram-Follower an. Männer dürfen nicht kommen.

» Rhein-Neckar-Zeitung: Zielscheibe Queer - Queerfeindliche Vorfälle häufen sich

Auch Stadt, Kirche, Universität und Kultur sind betroffen. Stecken fundamentale Christen dahinter?

» taz Queer Talk: Feministisch, queer, im Exil

Über die belarussischen Proteste 2020, politische Selbstermächtigung und Fragen des Exils sprechen im taz Queer Talk Vika Biran, belarussische Autorin und LGBTQ-Aktivistin sowie Olga Shparaga, Philosophin und Mitgründerin der Fem-Gruppe, 2020 in Belarus inhaftiert und im Anschluss ins Exil geflohen.

» Die Presse: LGBTIQ+-Rechte – Runder Tisch gegen Hassverbrechen geplant

Im Fokus des Gleichbehandlungsausschusses sollen diesmal die Rechte von Lesben, Schwulen, Bisexuellen, Transgender-Personen, Inter* und Queers (kurz LGBTIQ+) stehen.

» WAZ: Christopher Street Day Bochum – Das fordert das Orga-Team

Mit Demo und Party ist am Samstag der Christopher Street Day zurück in Bochum. Aus diesem Grund geht das CSD-Orgateam wieder auf die Straße.

» blue News: Berner Stadtrat will 100 Regenbogen- und Transfahnen hissen lassen

Jedes Jahr am 17. Mai soll die Stadt Bern künftig 50 Regenbogen- und 50 Transgender-Flaggen hissen. Mit 38 zu 19 Stimmen überwies der Stadtrat am Donnerstag eine Interfraktionelle Motion aus den Reihen der Ratslinken.

» RND über "Das perfekte Dinner": Schwuler Pfarrer Tim serviert in seiner Kirche Eis mit Hostie

Die Woche der Vielfalt bei Das perfekte Dinner ist nicht arm an bunter Community, berührenden Geschichten und absurden Anekdoten. So berichtet Tim: Als ich meinen Eltern erzählte, dass ich Pfarrer werden will, war das für sie schlimmer als mein Coming-out. Doch wenn mehr Geistliche so humorvoll, unkonventionell und nahbar wären wie der 32-jährige schwule Cis-Mann (Diversity-Berater Max), müsste man sich um die Zukunft der Kirche in Deutschland wohl keine Sorgen mehr machen.

23. Juni 2022

» RTL: Coming-out im Büro – Wertvolle Tipps von Matthias Herzberg

"Wenn wir nicht mir dem ganzen Ich zur Arbeit gehen, können wir auch nicht die ganze Leistung abrufen", sagt Experte Matthias Herzberg im Interview.

» Brigitte: Vanessa und Ina sprechen offen über ihre Kinderwunschreise

Mit ihrem Coming-out auf dem gemeinsamen Instagram-Account Coupleontour haben Vanessa und Ina den Schritt in die Öffentlichkeit gewagt und lassen seitdem die Welt an ihrem Leben teilhaben. Warum sie diesen Weg gewählt haben, erfährst du hier.

» Frankfurter Neue Presse: "Sich selbst übertroffen" – Steffen Hallaschka begeistert als Drag Queen das Netz

Pride Month bei RTL: Bei "Viva la Diva – Wer ist die Queen?" treten berühmte TV-Persönlichkeiten als Dragqueens auf. Besonders Steffen Hallaschka sorgte mit seiner Performance im Netz für große Begeisterung.

» Kicker kommentiert DFB-Regelung: Ein großer Schritt, ein überfälliger Schritt

Der DFB hat eine neue Regelung zum Spielrecht angekündigt. Dieser Schritt war überfällig. Ein Kommentar von kicker-Redakteur Patrick Kleinmann.

» Grazia über C&A: Mit seiner Pride-Kampagne zelebriert der Modekonzern Vielfalt und Gleichberechtigung

Mit einer besonderen Pride-Kampagne, die unter dem Motto #DoAsAlliesDo steht, zelebriert der Modekonzern C&A die Vielfalt und Gleichberechtigung aller Menschen und ruft dazu auf, Gutes zu tun.

» Donaukurier.de: Sicherer Raum ohne Vorurteile für Pfaffenhofens queere Jugend

Die "Queeroes" wollen eine Anlaufstelle für homo-, bi-, trans- und intersexuelle junge Menschen sein

» Kronen Zeitung: Zwei Drittel der Studierenden sind queer

Anlässlich des "Pride Months" haben die Grazer App Studo und der Blog Captain Campus erfragt, welche sexuelle Orientierung österreichische Studierende haben. Das Ergbnis: Fast zwei Drittel sind queer, also bi-, homo-, asexuell, nichtbinär, trans oder polyamourös.

» Brigitte: "Ich lag neben meinem Mann und realisierte: Ich bin nicht heterosexuell"

Nicht länger heterosexuell: Nikole Mitchell, Mutter von drei Kindern und Ehefrau eines Mannes, spricht über ihr Leben mit Queerness und Pansexualität.

» TAG24 über Shopping Queen: Schwuler "Exhibitionist" Lukas übernimmt die Führung!

Shopping Queen (VOX): Für "Bags are back" musste sich am Mittwoch auch Lukas in den Mode-Dschungel stürzen. Von der schwulen Konkurrenz gab's nicht nur Lob.

» 20 Minuten: Churer Priesterkreis will Homosexuelle weiterhin diskriminieren

Das Bistum Chur will jegliche Form von Diskriminierung aufgrund der sexuellen Orientierung verbieten. Der Churer Priesterkreis wehrt sich dagegen.

» RP Online: Heimatpreis für "Queers an der Niers"

Der erste Preis der von der Stadt ausgeschriebenen Auszeichnung geht 2022 an den Verein, der das neue queere Zentrum in der Gladbacher Innenstadt betreibt. Aber auch eine Initiative zur Verschönerung von Baumstandorten und ein Verein, der Obdachlosen hilft, werden bedacht. Das sind die Preisträger.

22. Juni 2022

» taz: Kiew entscheidet für Istanbul-Konvention – Ein Sieg für die Ukrainerinnen

Das ukrainische Parlament hat die Istanbul-Konvention ratifiziert. Die Abgeordneten nutzten die Gunst der Stunde und signalisieren der EU Liberalität.