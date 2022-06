Ausgewählter Artikel:

» (25.06.2022) Business Insider: "Wir stellen uns dieser Hexenjagd" – wie queere Menschen in Polen sich gegen den zunehmenden Hass wehren

Die rechtskonservative PiS-Partei hat queere Menschen in Polen zur Zielscheibe von Hass und Hetze gemacht. Doch die Community wehrt sich.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

25. Juni 2022

» Brigitte: Wieso queere Aufklärung in den Schulunterricht gehört

Heterosexualität gehört in der Schule mit in das Sexualkunde-Grundgerüst. Die queere Community hat diesen Luxus allerdings nicht und das muss sich ändern.

» zentralplus: Lecktuch und Analplug sind keine Anleitung zum Porno

Eine Aufklärungsbroschüre gibt derzeit mächtig zu reden. Und wie immer, wenn erklärt wird, wie Sex eigentlich funktioniert, gibt's rote Köpfe und den Wunsch nach Zensur. Das muss nicht sein. Die neueste Kolumne.

» ORF: SPÖ-Regenbogenfahne zerstört

In der Nacht auf Samstag hätten unbekannte Täter eine Regenbogenfahne bei der Parteizentrale der Salzburger SPÖ zerstört, teilen die Sozialdemokraten mit. Sie sprechen von homophobem Vandalismus, der nur ein stummer Schrei nach Liebe ist. Die Rede ist auch von Idioten.

» watson über Machtkampf im Bistum Chur: Die Fundis sind am längeren Hebel als ihr Bischof

Bischof Joseph Bonnemain schuf einen Verhaltenskodex bezüglich den Übergriffen und der Haltung zur Homosexualität. Konservative Kreise leisten Widerstand.

» RND über "Das perfekte Dinner": Regenbogen-Runde sendet Botschaft "an die Menschen da draußen"

Regenbogen-Woche bei Das perfekte Dinner! Nachdem sich bereits Diversityberater und queere trans Person Max (35), der/die genderfluide und pansexuelle Influencer:in Kathy (24), trans Frau und Partyschlagersängerin Josi (28, Zeig mir deine Melonen) sowie der schwule Pfarrer Tim (32) nicht unbedingt ein kulinarisch sensationelles, dafür aktivistisch eindrucksvolles Stelldichein in Köln gaben, findet das Finale in Berlin statt.

24. Juni 2022

» Kronen Zeitung: "Egal, wer du bist" – Papst traf Transgender-Frauen

Bei der Generalaudienz am vergangenen Mittwoch hat Papst Franziskus sechs Transgender-Frauen getroffen, eine Italienerin und fünf Ausländerinnen ...

» 20 Minuten über Gerichtsfall in Indonesien: Frau merkt erst nach 10 Monaten Ehe, dass ihr "Mann" eigentlich eine Frau ist

Nur Aini (22) heiratete ihren "Freund", den sie auf einer Dating-App kennen gelernt hatte. Obwohl die beiden nach der Hochzeit Sex hatten, merkte Aini erst nach zehn Monaten, dass ihr Mann doch kein Mann ist.

» RTL über Menschenrechte in Katar: Der DFB muss mehr tun – sagen die meisten Deutschen

Die Kritik an der WM-Vergabe ins Emirat ist enorm. Auch der DFB müsse in Sachen Menschenrechte im Wüstenstaat mehr tun, fordert die Mehrheit der Deutschen.

» Merkurist über Homophobie-Vorwurf: Mainzer Hotel-Chef wehrt sich gegen Instagram-Shitstorm

Eine Musikerin und eine Influencerin erheben in sozialen Medien schwere Vorwürfe gegen den Geschäftsführer des Mainzer Hotels "Havana". Im Gespräch mit Merkurist wehrt dieser sich gegen den Vorwurf, ein lesbisches Paar hinausgeworfen zu haben.

» Leipziger Zeitung: Homophobie-Vorwurf und verhärtete Fronten nach Spizz-Vorfall

Es ist Mittwochvormittag, als sich Robert H. auf den Weg in ein Berliner Krankenhaus macht Nachuntersuchung rechtes Auge. In den nächsten Wochen stehen. S.a.: Leipzig: Mann aus Homophobie von Security-Mitarbeitern verprügelt? (25.05.2022)

» TAG24 über queere Dokuidee: Nach Fynn Kliemann – Wagt sich Olli Schulz an neues Hausboot-Projekt?

Der Berliner Comedian Daniel-Ryan Spaulding (36) will Olli Schulz (48) als Co-Star für eine zweite Staffel "Das Hausboot" gewinnen.

» Bunte über Joey: "Kam mir verstoßen und einsam vor" – YouTube-Star über Coming-out

YouTube-Star "Joey", bekannt durch seinen Kanal "Joeys Jungle" hat offen über sein schwieriges Coming-out in einem kleinen Dorf in Thüringen gesprochen.

» derStandard.at: Regenbogen-Zebrastreifen in der Stadt Salzburg überschmiert

Der Schutzweg war erst am Vortag bunt angemalt worden

» inFranken.de: Homophob und judenfeindlich – Prinz Marcus von Anhalt schockiert mit Wutausbruch bei Instagram

Prinz Marcus von Anhalt ist schon öfter durch seine homophoben Äußerungen aufgefallen. Die meisten deutschen TV-Sender haben sich spätestens nach seinem Auftritt bei der Sat1.-TV-Show "Promis unter Palmen" vom Proll-Prinz distanziert. Jetzt schockierte er jüngst mit einem unglaublichen Video bei Instagram.

» Welt-Gastkommentar: Kinder in Regenbogenfamilien müssen rechtlich abgesichert werden

Wenn Kinder in die Partnerschaft von zwei Frauen geboren werden, haben sie nur einen rechtlichen Elternteil eine diskriminierende Gesetzeslücke, die nicht zuletzt das Kindeswohl gefährdet. Die Fortschrittskoalition von SPD, Grünen und FDP sollte das ändern.

» rbb zu Auszeichnung für Anti-Genderstern-Text: Was war nochmal Polemik?

Diese Woche wurden die Theodor-Wolff-Preise des Bundes der Zeitungsverleger verliehen. In der Kategorie "Meinung" ging der Preis an den Redakteur der Berliner Zeitung für eine lange Kritik am Genderstern. Das passt unserer Kolumnistin natürlich nicht. Allerdings aus anderen Gründen, als Sie vielleicht denken ...

» Gala über Prinzessin Märtha Louise: "Wie machst du das?" – So steht sie zu Dureks Bisexualität

Prinzessin Märtha Louise und Durek Verrett werden heiraten. Der Schamane geht offen mit seiner Bisexualität um und seine zukünftige Frau sendet Kritikern eine klare Botschaft.

» Berliner Zeitung über Grünen-Abgeordnete Emilia Fester: Diskriminiert sie Männer?

Berlin, Berlin, wir fahren nach Berlin: So kündigt die Abgeordnete Fester eine Einladung an ihre Instagram-Follower an. Männer dürfen nicht kommen.

» Rhein-Neckar-Zeitung: Zielscheibe Queer - Queerfeindliche Vorfälle häufen sich

Auch Stadt, Kirche, Universität und Kultur sind betroffen. Stecken fundamentale Christen dahinter?