Ausgewählter Artikel:

» (26.06.2022) Schweizer Illustrierte spricht mit Comedian Michael Elsener über den Pride Month: "LGBTQ+ ist perfekt für Scrabble"

Regenbogenfarben überall! Der Juni ist Pride Month, die LGBTQ+-Community feiert Toleranz und Akzeptanz. Comedian Michael Elsener erklärt, was sein Grosi von der Pride hält und warum seine Liebe zu Männern die Medien nichts angeht.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

26. Juni 2022

» Kölnische Rundschau: Kölner Grafiker schreibt als Stephano Gay Romances

Stephan Martin Meyer macht mit seinen Geschichten manchem Leser Mut für das eigene Outing. Sein eigenes Coming-out erlebte der heute 48-Jährige mit 19.

» taz über LGBTIQ-Pride in Bosnien-Herzegowina: "Unsere Tradition ist die Liebe"

Rund 1.000 Menschen ziehen zur LGBTIQ-Pride durch Sarajevo. Thema ist auch der am Freitag verhinderte Status als EU-Beitrittkandidat.

» zentralplus: Zuger Comedian Michael Elsener wird zur Michèle

Seine Ferien nutzt Elserer, um auszuprobieren, was ihn reizt. Erst taucht in kulinarische Welten ein, dann spielt er mit den Geschlechtern.

» Die Zeit: Die Hassliebe der Türkei zu LGBTI+

Queere Stars werden vom Präsidenten hofiert. Gleichzeitig ziehen homophobe Tiraden von Erdoğan und anderen Regierungspolitikern Gewalt und Diskriminierung nach sich.

» St. Galler Tagblatt über Ehe für alle in der Schweiz: Kein Ansturm, aber eine kleine Welle

Ab Freitag können sich homosexuelle Paare auf dem Zivilstandesamt trauen lassen. Der Ansturm hält sich in Grenzen. Und zumeist handelt es sich um die Umwandlung registrierter Partnerschaften.

» Die Zeit interviewt Paula-Irene Villa Braslavsky: "Trans* Personen nehmen das Versprechen der Moderne ernst"

Die Transgender*-Debatte wird so vehement und kontrovers geführt wie kaum eine andere. Die Soziologin Paula-Irene Villa Braslavsky erklärt, woran das liegt.

» Express: LGBTQI+ – Ausgebremst in der Chefetage

Total tolerant? Von wegen! Gemobbt und rausgeworfen wegen der sexuellen Orientierung. Ein Kölner Business-Coach packt aus, wie es queeren Menschen immer noch ergeht.

» VOL.AT: Coming Out nach 15 Jahren Ehe – "Wollte es gesundbeten"

Nach 15 Jahren Ehe verhalf Irene Dünser dem Vater ihrer Kinder, seinen Weg als schwulen Mann zu gehen.

» schwäbische-Liveblog zum Nachlesen: Das war der CSD 2022 in Ravensburg und Weingarten

In Ravensburg demonstrieren Menschen für die Rechte von LGBTQIA+ und gegen Diskriminierung. In unserem Newsblog bekommt ihr Eindrücke und alle Infos zur Parade.

» derStandard.at: 40 Jahre "Sulk": Der irre Apoll des Gay Pop

Das famose Album von Billy MacKennzies Postpunkband Associates wurde dieser Tage 40 Jahre alt. Nie wieder war Pop so flamboyant

» WAZ: Massenhochzeit gleichgeschlechtlicher Paare in Mexiko

In Mexiko-Stadt haben sich dutzende gleichgeschlechtliche Paare gemeinschaftlich das Ja-Wort gegeben. In den meisten mexikanischen Bundesstaaten können homosexuelle Paare inzwischen heiraten.

» 5min.at: "United in Pride" – Regen­bogen­parade zieht durch Klagen­furt

Wie jedes Jahr zog auch heuer anlässlich des "Pride Month" die Regenbogenparade, veranstaltet vom Verein Queer Klagenfurt, durch Klagenfurts Innenstadt. Unter dem Motto "United in Pride" startete die Veranstaltung Samstagnachmittag auf dem Neuen Platz mit Moderation und Redebeiträgen von Vertretern der Stadt- und Landespolitik.

» SWR über CSD in Freiburg: "Wir müssen alle wachsam sein"

Nach drei Jahren zog an diesem Samstag wieder die Parade zum Christopher Street Day durch die Freiburger Innenstadt. Ganz unbeschwert konnte die queere Community an diesem Tag allerdings nicht sein.

» ORF über Regenbogenparade: Pride-Premiere in Eisenstadt

In Eisenstadt hat am Samstagnachmittag eine Premiere stattgefunden: Um 14.00 Uhr startete die erste Pride-Parade im Burgenland vor dem Landhaus. Damit wollten die Veranstalter nämlich JUNOS, Grüne Jugend und Sozialistische Jugend ein sichtbares Zeichen für mehr Toleranz setzen.

» Augsburger Allgemeine: Rund 100 Personen demonstrieren am Kö gegen Queer-Feindlichkeit

Der Augsburger Königsplatz wird am Samstagmittag Schauplatz einer Demo gegen Queer-Feindlichkeit. Rund 100 Personen kommen, auch OB Weber spricht.

» NDR aus Schwerin: Rund 1.000 Menschen beim Christopher Street Day

In Schwerin haben rund 1.000 vor allem junge Menschen beim Christopher Street Day (CSD) für die Akzeptanz von sexueller und geschlechtlicher Vielfalt demonstriert.

» Nau: Pride in Bulle zieht mehr als 10.000 Menschen an

Mehr als 10.000 Menschen haben am Samstag im freiburgischen Bulle an der dortigen Pride teilgenommen.

» Der Farang: Pattaya erstrahlt in Regenbogenfarben

Die Aufmerksamkeit für queere Menschen steigt

25. Juni 2022

» Brigitte: Wieso queere Aufklärung in den Schulunterricht gehört

Heterosexualität gehört in der Schule mit in das Sexualkunde-Grundgerüst. Die queere Community hat diesen Luxus allerdings nicht und das muss sich ändern.