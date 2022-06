Ausgewählter Artikel:

» (27.06.2022) SRF: Auszeichnung für LGBTI-Freundlichkeit im Büro

In der Schweiz können sich Firmen für ein LGBTI-Label bewerben. Eine Auszeichnung, die aber auch gelebt werden muss.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

27. Juni 2022

» Missy Magazine: Schwarz, rot, Regenbogen

Lasst uns Regenbogenflaggen an Parlamentsgebäuden hissen, um zu symbolisieren, ... wie scheinheilig wir sind!

» RP Online: Die Angst demonstriert beim Christopher Street Day in Düsseldorf mit

Der Anschlag in Oslo, aber auch der Krieg in der Ukraine waren Themen bei der Demonstration. Mit einem Wagen von Jacques Tilly wurden Spenden für das Kriegsgebiet gesammelt.

» B.Z.: Nicolas Puschmann verstört seine Gäste – Schlüpfer-Schock beim "Promi-Dinner"

Schlüpfrige Wahrheiten beim Promi-Menü! Vulva-Cupcakes, Kanzlerinnen-Avancen, Unterhosen mit Loch und Darkroom-Geschichten aus Berliner Clubs: Das perfekte Promi Dinner (Vox) war am Sonntagabend alles andere als langweilig.

» HNA: Schwarzenbergs Ortsvorsteher Timo Riedemann spricht über Homosexualität in der Öffentlichkeit.

Queere Menschen, das sind Menschen die in ihrer Sexualität oder ihrer Geschlechtsidentität nicht der Mehrheit entsprechen.

» Kleine Zeitung: "Keine Swingerparty" – Auch in Graz gibt es jetzt eine Sex-Positive-Party

Sex-Positive-Partys gibt es nicht nur in Wien, sondern auch in Graz. Am Samstag lädt der "FAGtory Club" im Anschluss zum CSD zur Sex-Positive-Party in die Postgarage. Aber was ist das eigentlich?

» Deutschlandfunk-Gespräch über trans* Frauen im Sport: "Die Akzeptanz ist sehr wichtig"

Im DFB dürfen transidente Personen selbst wählen, in welcher Mannschaft sie spielen wollen. Trans* Schiedsrichterin Kathrin Krenkel und Christian Rudolph vom DFB begrüßen das im DLF-Sportgespräch. Sportmedizinerin Lenka Dienstbach-Wech sieht noch unbeantwortete Fragen.

» derStandard.at interviewt Lea Susemichel und Jens Kastner: "Identitätspolitik war zunächst eine Notwehrreaktion"

Gibt es Zusammenhalt nur zwischen jenen, die ähnliche Diskriminierung erfahren? Wir brauchen Solidarität, die weit darüber hinausgeht, sagen die Herausgeber:innen eines Buches über Solidarität

» Die Zeit über Affenpocken: Bitte nicht noch eine Pandemie

Die Affenpocken breiten sich aus. Die Weltgesundheitsorganisation mahnt zur schnellen Reaktion. Zu Recht, denn sonst könnte das neues Virus vielerorts heimisch werden.

» t-online kommentiert: Freiheit unter Beschuss

"Es sollte uns eine Mahnung sein, wie angreifbar und verletzlich bestimmte Gruppen auch in unseren liberalen Gesellschaften noch immer sind"

» Eltern.de: Darum feiert ELTERN den Pride Month

Der Pride Month feiert die Regenbogenfamilie in all ihrer bunten Vielfalt. Wir wollen unseren Teil dazu beitragen, dass Kinder in einer offenen, akzeptierenden Welt aufwachsen können.

» Tagesspiegel über East Pride Demo: Der queere Blick nach Osten

Auf der zweiten East-Pride-Demo sind mehrere Hundert Menschen durch den Ostteil von Berlin gezogen. Es wurde Solidarität mit osteuropäischen Ländern gefordert und an die verstorbene trans Frau Ella Nik Bayan erinnert.

» Bochumer Stadt- und Studierendenzeitung: Neuer Queer Space in Bochum – Das Fluid

Lebensräume, in denen sich Menschen entgegen einer heterosexuellen Normative entfalten und austauschen können, gewinnen zunehmend an gesellschaftlicher Bedeutung.

» ref.ch über erste LGBTQI-Pfarrerin der Schweiz: Priscilla Schwendimann gewinnt SRF-Award

Die reformierte Pfarrerin Priscilla Schwendimann ist vom Schweizer Fernsehen SRF mit dem Award «Brückenbauerin des Jahres» ausgezeichnet worden. Schwendimann setzt sich ein für die Anliegen der LGBTQI-Gemeinschaft.

» Gießener Allgemeine über CSD: Ein Meer an Regenbogenfahnen

Wenn Gießen in Feierlaune ist, dann ist die Feiermeute auch konsequent. So auch beim diesjährigen Christopher-Street-Day (CSD). Rund 1500 Personen nahmen nach Angaben der Polizei teil und machten darauf aufmerksam, dass zwar bereits Fortschritte gemacht wurden, aber die Gleichbehandlung zwischen nicht-queeren und queeren Menschen noch Nachholbedarf hat.

» Augsburger Allgemeine: Queere fordern Anlaufstellen und Räume – OB Weber reagiert zurückhaltend

Bei einer Kundgebung gegen Queer-Feindlichkeit vermeidet OB Weber konkrete Zusagen an die Gemeinschaft. Ein Augsburger Aktivist erzählt, was er im Alltag erlebt.

» KLiCK Kärnten über SoHo-Landesvorsitzende: "Ich möchte etwas für die Community erreichen"

Anna-Maria Schuster (30) ist Landesvorsitzende der SoHo Kärnten. Im Gespräch mit KLiCK Kärnten anlässlich des Pride-Month erzählt sie von ihrem Engagement für die LGBTQ+-Community in Kärnten.

» Neustadt-Geflüster: Queer Pride zog durch Dresden

Am Sonnabend haben rund 1.500 Menschen am zweiten "Queer Pride" teilgenommen. Die Parade, die vom Hauptbahnhof über die Augustusbrücke in die Neustadt zog soll für gelebte Vielfalt, queeres Selbstbewusstsein und politische Mitsprache stehen.

» Kölner Stadt-Anzeiger: Christopher Street Day in Siegburg – Linksjugend organisierte Umzug

Beim CSD 2022 in Siegburg waren 30 Leute auf der Straße.

26. Juni 2022

» Kölnische Rundschau: Kölner Grafiker schreibt als Stephano Gay Romances

Stephan Martin Meyer macht mit seinen Geschichten manchem Leser Mut für das eigene Outing. Sein eigenes Coming-out erlebte der heute 48-Jährige mit 19.