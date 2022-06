Ausgewählter Artikel:

Die neusten Meldungen der Presseschau:

28. Juni 2022

» BR24 über Initiative in Nürnberg: Schule muss bunter und diverser werden

Das Leben ist bunt und divers. Das sollte Schule auch sein. Doch die Realität sieht anders aus. In der Peter-Vischer-Schule fordert die SMV Verbesserungen. Die Schülerinnen und Schüler haben prominente Mitstreiter.

» TAG24: Schwulen-Mord in Dresden – Wo bleibt das Mahnmal?

Nach dem Mord an einem schwulen Touristen in Dresden gibt es noch immer kein Mahnmal. Für FDP-Politiker Malorny ein Unding.

» Schweizer Illustrierte: Was, wenn jemand im Königshaus zur LGBTQ+-Community gehört?

Der Juni ist Pride Month das bedeutet, dass in diesem Monat die LGBTQ+-Community besonders gefeiert wird. Was aber, wenn ein Mitglied des Königshauses selbst zu dieser Gemeinschaft gehört? Adelsexperte René Haenig klärt auf.

» Rhein-Neckar-Zeitung über Dorfpride Ladenburg: Wenn der Wasserturm regenbogenfarben strahlt

Bürgermeister Schmutz wirbt für die "Dorfpride" am 9. Juli und hisste die Regenbogenfahne am Benzplatz. Die Demo soll Diskussionen anregen.

» Spiegel: Katar-Kritikerin Klaveness wird Flug nach Doha verwehrt

Im März kritisierte Lise Klaveness Katar auf offener Bühne ? jetzt darf sie nicht einreisen. Offizieller Grund: ein fehlender Coronatest. Im Emirat sollen die Funktionäre mit der Regierung über Menschenrechte diskutieren.

27. Juni 2022

» watson über Oslo-Attentat: Zwei Schweizer waren im Nachtclub – das berichten sie

Zwei Schweizer, Nathanaël Stoeri und Kevin Schweizer, 36 und 31 Jahre alt, befanden sich in der Schwulenbar, die am Freitagabend in Oslo von einem islamistisch vorbelasteten Täter ins Visier genommen worden war. Der Amoklauf richtete sich gegen zwei Nachtlokale. Es gab zwei Tote und 21 Verletzte.

» derStandard.at: LGBTQ+-Community – Erpressungen via Dating-Apps nehmen zu

Vor allem Apps wie Grindr und Feeld stehen zunehmend im Fokus von Verbrechern, die Lösegeld von ihren Opfern fordern

» film.at: MCU oder DCU – Welches Comic-Universum ist mehr queer?

Wie queer sind das MCU oder DCU? Welches Comic-Universum hat die Nase vorne, wenn es um Sichtbarkeit von LGBTIQ-Personen geht? Eine Analyse.

» Missy Magazine: Schwarz, rot, Regenbogen

Lasst uns Regenbogenflaggen an Parlamentsgebäuden hissen, um zu symbolisieren, ... wie scheinheilig wir sind!

» RP Online: Die Angst demonstriert beim Christopher Street Day in Düsseldorf mit

Der Anschlag in Oslo, aber auch der Krieg in der Ukraine waren Themen bei der Demonstration. Mit einem Wagen von Jacques Tilly wurden Spenden für das Kriegsgebiet gesammelt.

» B.Z.: Nicolas Puschmann verstört seine Gäste – Schlüpfer-Schock beim "Promi-Dinner"

Schlüpfrige Wahrheiten beim Promi-Menü! Vulva-Cupcakes, Kanzlerinnen-Avancen, Unterhosen mit Loch und Darkroom-Geschichten aus Berliner Clubs: Das perfekte Promi Dinner (Vox) war am Sonntagabend alles andere als langweilig.

» HNA: Schwarzenbergs Ortsvorsteher Timo Riedemann spricht über Homosexualität in der Öffentlichkeit.

Queere Menschen, das sind Menschen die in ihrer Sexualität oder ihrer Geschlechtsidentität nicht der Mehrheit entsprechen.

» Kleine Zeitung: "Keine Swingerparty" – Auch in Graz gibt es jetzt eine Sex-Positive-Party

Sex-Positive-Partys gibt es nicht nur in Wien, sondern auch in Graz. Am Samstag lädt der "FAGtory Club" im Anschluss zum CSD zur Sex-Positive-Party in die Postgarage. Aber was ist das eigentlich?

» Deutschlandfunk-Gespräch über trans* Frauen im Sport: "Die Akzeptanz ist sehr wichtig"

Im DFB dürfen transidente Personen selbst wählen, in welcher Mannschaft sie spielen wollen. Trans* Schiedsrichterin Kathrin Krenkel und Christian Rudolph vom DFB begrüßen das im DLF-Sportgespräch. Sportmedizinerin Lenka Dienstbach-Wech sieht noch unbeantwortete Fragen.

» derStandard.at interviewt Lea Susemichel und Jens Kastner: "Identitätspolitik war zunächst eine Notwehrreaktion"

Gibt es Zusammenhalt nur zwischen jenen, die ähnliche Diskriminierung erfahren? Wir brauchen Solidarität, die weit darüber hinausgeht, sagen die Herausgeber:innen eines Buches über Solidarität

» SRF: Auszeichnung für LGBTI-Freundlichkeit im Büro

In der Schweiz können sich Firmen für ein LGBTI-Label bewerben. Eine Auszeichnung, die aber auch gelebt werden muss.

» Die Zeit über Affenpocken: Bitte nicht noch eine Pandemie

Die Affenpocken breiten sich aus. Die Weltgesundheitsorganisation mahnt zur schnellen Reaktion. Zu Recht, denn sonst könnte das neues Virus vielerorts heimisch werden.

» t-online kommentiert: Freiheit unter Beschuss

"Es sollte uns eine Mahnung sein, wie angreifbar und verletzlich bestimmte Gruppen auch in unseren liberalen Gesellschaften noch immer sind"

» Eltern.de: Darum feiert ELTERN den Pride Month

Der Pride Month feiert die Regenbogenfamilie in all ihrer bunten Vielfalt. Wir wollen unseren Teil dazu beitragen, dass Kinder in einer offenen, akzeptierenden Welt aufwachsen können.