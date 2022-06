Ausgewählter Artikel:

» (29.06.2022) Deutschlandfunk Kultur über Selbstbestimmungsgesetz: "Es geht um Sichtbarkeit von Mehrgeschlechtlichkeit"

Ein sogenanntes Selbstbestimmungsgesetz soll zukünftig ermöglichen, Namen und Geschlecht unkompliziert zu ändern. Das Gesetz könnte transgender Personen und nicht-binären Menschen helfen, selbstbestimmt zu leben, sagt Diversitätsberaterin Sigi Lieb. Allerdings lasse es intergeschlechtliche Menschen außen vor.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

29. Juni 2022

» Wienerin: Wie sollten Eltern am besten auf das Coming-out ihrer Kinder reagieren?

Und wie können sich diese von den falschen Vorstellungen an das Leben des Kindes lösen. Wir haben mit Psychotherapeutin Elisabeth Cinatl gesprochen.

» Express: "Mein Vater war homophob" – "Big Brother"-Pat verschwieg Jahre, dass er schwul ist

Coming-out: Nicht selten erleben Menschen aus der LGBTQI+-Community immer noch Diskriminierung. Pat Müller alias Patjabbers, Ex-Big-Brother-Teilnehmer 2020, behielt seine Homosexualität daher lange für sich.

» t-online spricht mit "Tatort"-Star Vladimir Burlakov über sein Coming-out: "Natürlich ist das eine Befreiung!"

Im vergangenen Jahr outete sich Vladimir Burlakov als homosexuell. Jetzt verrät der Schauspieler, ob sich das auf seine Rolle im Tatort auswirken wird. S.a.: "Tatort"-Kommissar Vladimir Burlakov outet sich als schwul (05.11.2021)

» SWR2: Johannes Kram zur Transgender-Debatte um Selbstbestimmungsgesetz – "Verstehe die Hysterie nicht"

"Ich verstehe nicht, warum wir so eine hysterische Situation haben, als ob das Abendland untergeht, weil Menschen jetzt als das leben können, was sie sind", sagt der Autor und Blogger Johannes Kram in SWR2 zum geplanten Selbstbestimmungsgesetz. Dieses soll die Änderung von Vornamen und Geschlecht deutlich vereinfachen.

» Neue Westfälische über 200 Menschen ziehen bei bunter Pader-Pride durch Paderborn

Auch im Jahr 2022 sei die Demo noch sehr wichtig, sagt eine Mitorganisatorin. Die meist jungen Teilnehmerinnen und Teilnehmer kommen aus der ganzen Region.

» Eltern: Meine Frau liebt eine Frau

Ein Vater erzählt die emotionale Geschichte vom Coming-out seiner Frau und wie das ihre Ehe auf den Kopf gestellt hat.

» Made in Bocholt: Regenbogenfahne am Rathaus – das war auch 2022 wieder nix!

Am 19. Mai 2021 bereits hatte der Rat auf Antrag der FDP bei nur einer Enthaltung einstimmig beschlossen, dass ab sofort die Verwaltungsstellen in Bocholt am sogenannten "Christopher Street Day" als Zeichen der Solidarität mit der Regenbogenfahne beflaggt werden.

» Berliner Zeitung: Anschlag auf queeren Nachtclub – Wer sich über die Toten in Oslo freut

Rechte und Rassisten in Deutschland wittern ihre Chance, die mutmaßlich islamistische Tat für das Schüren antimuslimisch-rassistischer Ressentiments zu nutzen.

» ze.tt: "Das neue Gesetz würde viele queere Ghanaer:innen zur Flucht zwingen"

Ghana plant ein queerfeindliches Gesetz. Falls es kommt, droht Gefängnis, wenn man sich als nicht heterosexuell definiert. Der Aktivist Davis Mac-Iyalla kämpft dagegen.

» BR Podcast: Mehr als Party? Warum der CSD heute noch wichtig ist

Ausgerechnet jetzt, mitten in der Pride-Saison, schlägt der queeren Community wieder eine riesige Welle an Hass entgegen: gerade wurde ein mutmaßlicher Terroranschlag auf eine Gay-Bar in Oslo verübt, woraufhin die Pride-Parade abgesagt wurde. In Linz und Augsburg kam es bei CSDs zu Angriffen auf queere Menschen, mehrere wurden verletzt. Die Frage ob es den CSD überhaupt noch braucht, müssten eigentlich alle mit einem fetten JA beantworten! Trotzdem ploppt diese Diskussion jedes Jahr pünktlich zum Pride Month wieder auf. Der Vorwurf: CSDs seien mehr Party als Politik. Was an diesem Vorwurf dran ist und ob es noch mehr Gründe dafür gibt, warum es den CSD noch immer braucht, wollen wir in dieser Folge herausfinden und waren dafür auf einem ganz besonderen CSD in der Oberpfalz – der dieses Jahr zum ersten Mal stattgefunden hat!

» derStandard.at: Vom Outing bis zum ersten Kind – Eine lesbische Frau erzählt

Warum sind lesbische Frauen in der Gesellschaft nicht sichtbar und erfüllt man sich den Kinderwunsch als Homosexuelle? Darüber haben wir mit einer 33-Jährigen gesprochen

» watson: 18 der lustigsten und geilsten Schilder zum Pride-Monat

Hier kommt eine kleine Auswahl der genialsten Schilder.

» inFranken.de: Intergeschlechtlichkeit – Die vielfältigen Kategorien der Geschlechtsmerkmale

Nicht jede*r lässt sich in die binären Kategorien weiblich oder männlich einordnen. Intergeschlechtliche Menschen besitzen körperliche Merkmale, die sich nicht den binären Geschlechtskategorien zuordnen lassen.

» Blick über LGBTI-Reportage: SonntagsBlick-Journalistin Rebecca Wyss erhält Zürcher Journalistenpreis

Rebecca Wyss, Journalistin beim SonntagsBlick und im Ressort Gesellschaft der Blick-Gruppe, wird mit dem Zürcher Journalistenpreis ausgezeichnet.

28. Juni 2022

» Sumikai: Immer mehr japanische Schulen bieten geschlechtsneutrale Uniformen an

Um das Thema Schulkleidung gibt es in Japan viele Diskussionen. Nun sorgte wieder ein Fall für Aufsehen, bei dem eine Schülerin eine Hose statt eines Rockes trug und dies von der Schule nicht toleriert wurde.

» BR24: Queer und muslimisch – Wie ist die Akzeptanz in den Moscheen?

Viele Religionen tun sich schwer mit Queerness, Homosexualität und Transidentitäten. So auch der Islam. Queere gläubige Musliminnen und Muslime bringt das in schwere Seelennöte. Wie reagieren die muslimischen Communities darauf?

» BR24 über Initiative in Nürnberg: Schule muss bunter und diverser werden

Das Leben ist bunt und divers. Das sollte Schule auch sein. Doch die Realität sieht anders aus. In der Peter-Vischer-Schule fordert die SMV Verbesserungen. Die Schülerinnen und Schüler haben prominente Mitstreiter.

» Sumikai: Demonstration in Tokyo protestiert gegen die rechtlichen Hürden für Trans-Menschen

Dass Japan bei seinen LGBTQ-Rechten immer noch viel aufholen muss, ist nichts Neues. Besonders Trans-Menschen haben gegen rechtliche Hürden zu kämpfen.

» TAG24: Schwulen-Mord in Dresden – Wo bleibt das Mahnmal?

Nach dem Mord an einem schwulen Touristen in Dresden gibt es noch immer kein Mahnmal. Für FDP-Politiker Malorny ein Unding.